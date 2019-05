Com estiramento na coxa, Osvaldo vira desfalque do Fluminense contra Avaí

O técnico do Fluminense Enderson Moreira terá uma baixa importante para o duelo frente ao Avaí, no próximo sábado (8), na Ressacada. O atacante Osvaldo sentiu uma fisgada na vitória contra o Grêmio no último sábado (1º) e teve que ser substituído ainda no final do primeiro tempo. Nesta segunda-feira (3), o jogador realizou exames médicos e foi constatado um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda.

Com isso, ele vira desfalque no Fluminense para as próximas rodadas. A expectativa é que Osvaldo possa retornar aos gramados por volta de 15 dias, quando o Tricolor encara o Figueirense, na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A última lesão do atacante havia sido em 2012, quando ele ainda atuava pelo São Paulo.

''Logo estarei de volta aos trabalhos no campo. Foi constatada uma pequena lesão no músculo posterior da coxa. Nada mais grave'', escreveu o jogador em seu perfil do Instagram.

Osvaldo tem pouco tempo de clube. Ele foi contratado recentemente - no dia 8 de julho -, para suprir a carência de velocidade no setor ofensivo do Fluminense. Fez a sua estreia no clássico diante do Vasco e foi titular nas partidas seguintes contra Palmeiras e Grêmio.