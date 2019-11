Sorteio das oitavas da Copa do Brasil 2015

Encerramos por aqui a transmissão. O decorrer do sorteio você acompanha na VAVEL Brasil. Às 15h, serão definidos os mandos de campo. Até a próxima!

CONFIRMADO OS CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL: Internacional x Ituano, São Paulo x Ceará, Cruzeiro x Palmeiras, Flamengo x Vasco, Fluminense x Paysandu, Grêmio x Coritiba, Atlético-MG x Figueirense, Corinthians x Santos.

Ituano cai no lado 1 e pega o Internacional nas oitavas de final.

Paysandu cai no lado 2. Enfrentará automaticamente o Fluminense.

Figueirense fica no lado 2 e enfrentará o Atlético-MG na Copa do Brasil.

Ceará cai no lado 1 da Copa do Brasil. Enfrentará o São Paulo nas oitavas da Copa do Brasil.

Grêmio x Coritiba nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Coritiba fica ao lado 2 da Copa do Brasil. Bloco 2. Enfrenta o Grêmio.

Palmeiras x Cruzeiro nas oitavas de final da Copa do Brasil!

Palmeiras fica no lado 1 da Copa do Brasil. Bloco 3. Enfrenta o Cruzeiro.

TEREMOS UM FLAMENGO X VASCO NAS OITAVAS DA COPA DO BRASIL!

Vasco da Gama cai no lado 1. Bloco 4. Enfrenta o Flamengo.

CORINTHIANS X SANTOS É O PRIMEIRO CONFRONTO DAS OITAVAS.

Santos cai no lado número 2. Bloco 4. Enfrentará o Corinthians.

Agora vamos ao sorteio do pote 2. Os confrontos serão definidos.

Internacional sobra na chave 1. Lado 1.

Fluminense fica ao lado 2 da Copa do Brasil. Bloco 1.

São Paulo cai no lado 1. Selecionado no Bloco 2.

Atlético-MG fica na coluna 2. Bloco 3.

Grêmio fica no lado 2. Bloco 2.

Flamengo é sorteado para o lado 1 da Copa do Brasil. Bloco 4.

Corinthians vai para o lado 2. Bloco 4 da Copa do Brasil.

Cruzeiro sorteado no lado 1 da Copa do Brasil. Bloco 3.

COMEÇA O SORTEIO DA COPA DO BRASIL 2015!

Neste momento, Manoel Flores, diretor de competições da CBF, fala sobre a Copa do Brasil. Mandátario lembra as finais de 2013 e 2014, onde Flamengo e Atlético-MG saíram campeões.

No telão, é exibido um vídeo promocional sobre a Copa do Brasil 2015. Cléber Machado comanda as ações.

Vale destacar que não teremos chaveamento fixo após as oitavas na Copa do Brasil. Os oito classificados passarão por um novo sorteio rumo às quartas.

Pote A: Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, São Paulo, Atlético MG, Flamengo, Internacional e Fluminense

Pote B: Palmeiras, Coritiba, Paysandu, Vasco, Santos, Ceará, Ituano e Figueirense

O sorteio da Copa do Brasil terá início às 11h, e será realizado na sede da CBF. Na primeira parte da cerimônia, teremos as definições dos confrontos. Logo depois, será descoberto a ordem dos mandantes e visitantes.

Sorteio das oitavas da Copa do Brasil 2015

Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, São Paulo, Atlético MG, Flamengo, Internacional e Fluminense são as equipes presentes no Pote A do sorteio da Copa do Brasil.

Corinthians: classificou-se às oitavas da Copa do Brasil pelo Campeonato Brasileiro 2014, onde ficou na quarta colocação. Disputou a Libertadores 2015, onde caiu nas oitavas para o Guaraní (PAR).

Grêmio: classificou-se às oitavas da Copa do Brasil no chaveamento padrão. Eliminou Criciúma, CRB e Campinense nas três fases anteriores.

Cruzeiro: classificou-se às oitavas da Copa do Brasil pelo Campeonato Brasileiro 2014, onde terminou campeão. Disputou a Libertadores 2015, onde caiu nas quartas para o River Plate (ARG).

São Paulo: classificou-se às oitavas da Copa do Brasil pelo Campeonato Brasileiro 2014, onde ficou na segunda colocação. Disputou a Libertadores 2015, onde caiu nas oitavas para o Cruzeiro.

Atlético-MG: classificou-se diretamente às oitavas da Copa do Brasil por ser o atual campeão do torneio. Disputou a Libertadores 2015, onde caiu nas oitavas para o Internacional.

Flamengo: classificou-se às oitavas da Copa do Brasil no chaveamento padrão. Eliminou Brasil de Pelotas, Salgueiro e Náutico nas três fases anteriores.

Internacional: classificou-se às oitavas da Copa do Brasil pelo Campeonato Brasileiro 2014, onde ficou na terceira colocação. Disputou a Libertadores 2015, onde caiu na semifinal para o Tigres (MEX).

Fluminense: classificou-se às oitavas da Copa do Brasil pelo Campeonato Brasileiro 2014, onde ficou na quinta colocação. Não disputou a Libertadores, mas obteve o privilégio por ter sido o melhor brasileiro fora da competição internacional.

Resultado do sorteio das oitavas da Copa do Brasil 2015

Palmeiras, Coritiba, Paysandu, Vasco, Santos, Ceará, Ituano e Figueirense são as equipes presentes no Pote B do sorteio da Copa do Brasil.

Palmeiras: classificou-se às oitavas da Copa do Brasil no chaveamento padrão. Eliminou Vitória da Conquista, Sampaio Corrêa e ASA nas três fases anteriores.

Coritiba: classificou-se às oitavas da Copa do Brasil no chaveamento padrão. Eliminou Vila Nova, Fortaleza e Ponte Preta nas três fases anteriores.

Paysandu: classificou-se às oitavas da Copa do Brasil no chaveamento padrão. Eliminou Águia Negra, Bahia e ABC nas três fases anteriores.

Vasco: classificou-se às oitavas da Copa do Brasil no chaveamento padrão. Eliminou Rio Branco, Cuiabá e América-RN nas três fases anteriores.

Santos: classificou-se às oitavas da Copa do Brasil no chaveamento padrão. Eliminou Londrina, Maringá e Sport nas três fases anteriores.

Ceará: classificou-se às oitavas da Copa do Brasil no chaveamento padrão. Eliminou Confiança, América-MG e Tupi nas três fases anteriores.

Ituano: classificou-se às oitavas da Copa do Brasil no chaveamento padrão. Eliminou Joinville, Portuguesa e Goiás nas três fases anteriores.

Figueirense: classificou-se às oitavas da Copa do Brasil no chaveamento padrão. Eliminou Princesa de Solimões, Avaí e Botafogo nas três fases anteriores.

Minuto a minuto do sorteio das oitavas da Copa do Brasil em tempo real

Nesta terça-feira (03), serão definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil! No Pote A, temos os melhores times do Brasileirão 2014 e as equipes que disputaram a Libertadores. No Pote B, as oito que obtiveram vaga no chaveamento da competição.

A Copa do Brasil é segundo torneio de maior valor a nível nacional, perdendo apenas para o Campeonato Brasileiro. Grêmio e Cruzeiro são os maiores campeões da competição, tendo conquistado quatro título cada.

Bom dia, torcedor! Acompanhe o sorteio que define os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2015! O evento acontece às 11h, na sede da CBF! Fique conosco!