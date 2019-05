Ex-Internacional, argentino Luque é esperado até o fim da semana para ser apresentado no Peñarol

O atacante Martín Luque está de malas prontas para ir para o Uruguai. Pouco aproveitado no Internacional, o argentino é aguardado até o final desta semana em Montevidéu, onde defenderá o Peñarol por empréstimo. Os brasileiros irão arcar com 50 % do salário do jogador.

De acordo com o jornal uruguaio Ovación, um representante dos carboneros está no Brasil para concretizar o negócio e levar o atacante de 22 anos. Em preparação para o Apertura, que começa na segunda quinzena de agosto, o técnico Pablo Bengoechea confirmou as negociações e declarou que Luque será uma alternativa de velocidade para a sua equipe durante a próxima temporada.

Em contrapartida, o Internacional receberá um jogador do Peñarol por empréstimo. Despistado pelo vice de futebol Colorado, Carlos Pellegrini, o nome do atleta foi revelado por Juan Pedro Damiani - presidente Aurinegro - que confirmou a ida do canhoto Facundo Rodríguez, de 19 anos, para a capital gaúcha: "Tenho fé que Luque chegue ao Penãrol. Possivelmente emprestaremos ao Inter Facundo Rodríguez. Luque cairá bem em nosso time" observou o dirigente.

No Aurinegro, o ex-avante do Colón de Santa Fé será companheiro do ex-Colorado Diego Forlán - que voltou recentemente ao país -, do defensor brasileiro Diogo, ex-São Paulo, e do volante Luis Aguiar, remanescente da surpreendente campanha Carbonera na Libertadores de 2011, quando os compatriotas de Eduardo Galeano, na época comandados por Diego Aguirre, eliminaram o Internacional em Porto Alegre nas oitavas de final do torneio.

Apesar de atuar pouco com a camisa vermelha, Luque esteve no centro de uma polêmica ainda neste ano. De acordo com informações da Rádio Gaúcha, o Colón cobrou do Inter uma dívida de US$ 800 mil referente à venda do atleta. Por sua vez, a direção dos porto alegrenses confirmou a existência da dívida, mas alegou que ela foi devidamente renegociada. O clube santafesino, segundo o periodico local El Litoral, negou o ocorrido do acordo, reclamou não ter recebido valor e ameaçou cobrar a dívida na Fifa.

Contratado em 2014, o "novo Caniggia", como ficou conhecido em seu país natal conviveu com frequentes lesões na temporada passada, que o impediram de ter uma boa sequência de jogos. Entre Campeonato Gaúcho, Brasileiro e Libertadores em 2015, o atleta atuou em apenas 12 oportunidades, não marcando um tento sequer.