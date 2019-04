Volante Nilton alerta sobre Gre-Nal e afirma: "A gente precisa de maior regularidade"

Em entrevista coletiva realizada no fim da tarde desta quarta-feira, o volante Nilton, do Internacional, conversou com a imprensa sobre o clássico com o Grêmio, a ser disputado no domingo (9). O jogador alertou sobre os perigos que o adversário oferece, falou sobre o clima no grupo com as negociações de outros atletas e sobre a briga por posição no meio de campo colorado.



Sobre a situação do Inter após a eliminação na Libertadores, Nilton projetou o que é preciso para o time rubro avançar na tabela do Brasileirão e conseguir melhorar o desempenho no campeonato: "A gente precisa de uma regularidade maior. A nossa equipe quer um pouco de paz, trabalhar tranquila. Fixando as ideias num campeonato só, fixando os objetivos no Brasileiro nessa sequência de jogos", afirmou.



Sobre a briga por espaço no meio campo da equipe do técnico Diego Aguirre, Nilton destacou nome de outros companheiros e diz estar preparado, caso receba a chance de atuar: "Tem aí o Anderson, o Wellington... Eu tento fazer meu trabalho, ter bom posicionamento, ter um bom passe. Nessa semana cheia de treinamentos, eu estou tentando me empenhar mais pra receber e aproveitar essa oportunidade", disse o jogador.



Com o tratamento de lesão e, principalmente, a negociação do chileno Charles Aránguiz, Nilton acaba sendo um dos mais cotados para formatar o time vermelho. Ao ser questionado sobre a influência da venda e sondagem de atletas no Inter, Nilton reiterou que isso não muda o foco do desempenho dos demais em campo: "A sondagem mostra que o trabalho é bem executado. A gente fica torcendo pela felicidade dos companheiros. Mas dentro de campo, a nós, não afeta, pois quem acaba entrando, acaba dando conta do recado. A nossa equipe é muito boa, tem alta qualidade tecnicamente".



Sobre o clássico Gre-Nal deste domingo, Nilton chamou a atenção para dois jogadores do rival porto-alegrense: "Luan e Giuliano têm uma movimentação constante e são jogadores que acabam fazendo a diferença. É preciso plena marcação, sempre encurtando pra não dar jogadas que acabem estourando no Alisson".



Por fim, o volante respondeu sobre quem pode desequilibrar do lado colorado para o duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro: "Valdívia é um garoto muito engraçado, descontraído. Acho que é um dos jogadores do nosso grupo que possa estar decidindo por jogada individual, por ser técnico e ágil. Mas não é só ele, o conjunto".