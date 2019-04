Marcelo Grohe confirma recuperação de lesão e diz estar pronto para o Gre-Nal

Nesta quinta-feira (06), a torcida do Grêmio recebeu uma boa notícia. O goleiro Marcelo Grohe encerrou o mistério e afirma estar recuperado da lesão muscular no peitoral, que o tirou do jogo contra o Fluminense, no Maracanã. Com isso, o experiente arqueiro se mostrou confiante para disputar o clássico contra o Internacional e poder voltar a ajudar o clube tricolor na 17ª rodada do Brasileirão.



"Eu estou me sentindo muito bem. Trabalhei hoje normalmente, confiante e já sem dor, que é o mais importante", ressaltou o guarda-redes. Dessa forma, a dúvida para os problemas defensivos do Grêmio pairam sobre a lateral-esquerda. Neste lado, Marcelo Oliveira, o titular, vem se recuperando de lesão na coxa. No lugar dele, o garoto Marcelo Hermes vem atuando. A expectativa é pela volta do ex-jogador do Palmeiras e também pelo retorno do meia Giuliano.



Entre as opções que recentemente foram inscritas pelo Tricolor porto-alegrense, o atacante Bobô está regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF e pode atuar no clássico Gre-Nal. Apesar disso, o atleta deve começar no banco de reservas. Já o zagueiro Bressan, que retorna de empréstimo ao Flamengo e treinou nesta quinta, ainda não está apto pelas documentações.



Sobre as dúvidas e treinos fechados que antecedem ao duelo com o Inter, Marcelo Grohe se mostrou acostumado: "Faz parte do jogo e da semana Gre-Nal. Sabemos que é um jogo importante e trabalhamos também escondendo um pouco do que pretende o professor Roger", afirmou o goleiro da seleção brasileira.



Se a volta de Grohe é sinal de maior segurança à meta do time mandante da Arena, o ex-goleiro Danrlei, que atuou em muitos clássicos no Olímpico, deu pitacos sobre a partida: "Gre-Nal foi um jogo que sempre tive prazer de atuar. As lembranças que eu tenho são maravilhosas. O jogador precisa entender o valor do clássico e saber jogá-lo. O meu coração está falando que será 1 a 0 para o Grêmio com gol do Pedro Rocha", deu o palpite em entrevista à Rádio Grenal.