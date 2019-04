Roger Machado garante motivação do Grêmio no Gre-Nal: "Voltar a vencer e estádio cheio"

A semana Gre-Nal é uma das semanas mais faladas e esperadas no Rio Grande do Sul. Atualmente vivemos ela: muitas informações quentes e mistérios ocorrem simultaneamente. Notícias como à demissão do técnico rival, à volta de Giuliano e Marcelo Grohe ao time, o retorno do zagueiro Bressan ao elenco, todas com o objetivo de criar uma atmosfera e uma expectativa grande sobre o jogo.

Baseado nas expectativas para o clássico, o técnico Roger Machado falou em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (7). O ex-jogador e atual técnico gremista falou sobre o que espera do clássico e sobre as possíveis mudanças no elenco. Segundo ele, o Grêmio precisa voltar a vencer o rival para não só voltar à briga pelo G-4, mas pelas recentes derrotas e empates no clássico.

O comandante não confirmou à escalação para o jogo, mas deu pistas, e inclusive cogitou a entrada do centroavante Bobô no ataque gremista. Além disso, afirmou que tem confiança em Edinho e que ele pode substituir Walace (suspenso) no mesmo nível. O técnico também não confirmou se Marcelo Oliveira retornará a lateral esquerda.

Sobre o provável time para o jogo, Roger falou que testou todas as opções possíveis nos treinos e que todas elas são alternativas durante o jogo. Aspas para ele:

"Vocês querem saber tudo? Fechei duas atividades para que pudesse testar essas opções todas. Há uma tendência que eu saia atuando da forma como os últimos jogos, eu joguei. Posso muito bem utilizar o Bobô desde o início. Muda a característica, me dá um outro tipo de alternativa. Ele joga de bico a bico de área, é um grande definidor e muito experiente. Me daria uma alternativa parecida com a do Braian e diferente da do Luan", avaliou.

Além dos mistérios na escalação, o treinador disse que espera casa cheia no domingo e que o Grêmio precisa vencer para não só se aproximar do G-4, mas para quebrar uma pequena série de maus resultados contra o coirmão.

"Nós precisamos vencer. Porque o último não vencemos e o anterior empatamos em casa. Nossas motivações nós sabemos quais são. Voltar a vencer, estádio cheio, mais um clássico disputado na Arena. Essas são nossas motivações", disse Roger.

As expectativas são grandes e a promessa é de um grande jogo na Arena do Grêmio, que estará lotada no domingo, às 18h30, pela 17° rodada do Campeonato Brasileiro.