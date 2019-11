Desconfiança, ascensão e queda: os passos de Diego Aguirre no Internacional

Chegou ao fim, nesta quinta-feira (6), o trabalho de Diego Aguirre no Internacional. O uruguaio, apresentado em 23 de dezembro do ano passado, foi demitido três dias antes de um clássico Gre-Nal, pelo Brasileirão. A saída do técnico não é surpresa em um futebol brasileiro marcado pelo imediatismo e pela falta de planejamento e continuidade.

Aguirre esteve à beira do gramado em 48 jogos oficiais, somando 24 vitórias, 15 empates e nove derrotas. O Inter, sob sua batuta, foi campeão gaúcho, tendo sofrido apenas uma derrota na competição, chegou à semifinal da Libertadores da América e, em 16 partidas até agora, ocupa a 10ª posição do Brasileirão, com 21 pontos. Além disso, o treinador foi responsável pela afirmação de garotos como William, Geferson, Rodrigo Dourado e Valdívia. Neste especial, você acompanha um resumo da trajetória do ex-atacante pelo comando do clube da beira do Guaíba.

A desconfiança

O início da passagem de Diego Aguirre pelo Internacional gerou desconfiança na torcida colorada, que, tomada pelo fanatismo, aguardava exibições de alto nível logo nos primeiros duelos. Um amistoso contra o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, ainda em janeiro, acabou com derrota por 2 a 1, e, incrivelmente, despertou críticas.

O começo da trajetória no Campeonato Gaúcho resultou no aumento dos apupos por parte de torcida e imprensa. Nos três duelos que abriram o certame, três empates, sendo um deles 4 a 4 diante do São José, no Beira-Rio. A vitória só veio na quarta rodada, contra o Novo Hamburgo, em casa, pelo placar mínimo, com gol de pênalti.

No estadual, os triunfos passaram a ser conquistados, mesmo que sem grandes apresentações, e a classificação para as quartas de final foi garantida, como líder. Na Libertadores, após derrota na estreia, as vitórias também começaram a surgir. A atuação no empate contra o Emelec, no Equador, quando Aguirre armou o time em um 3-5-2, foi alvo de inúmeras críticas. Aos trancos e barrancos, o Internacional e Diego Aguirre acordaram no dia 16 de abril, para mudar o que vinha sendo mostrado até então.

A ascensão

Na manhã de 16 de abril, o Inter, mesmo sem convencer, estava com a vaga na final do Gauchão encaminhada após empatar com o Brasil de Pelotas fora de casa e tinha como próximo desafio o confronto diante da Universidad de Chile, em Santiago, pela Libertadores. A noite deste mesmo dia foi um divisor de águas no semestre do Colorado e no caminho de Diego Aguirre no comando do clube.

Em uma atuação magnífica, os vermelhos aplicaram sonora goleada por 4 a 0 sobre os chilenos, no estádio Nacional de Santiago, e praticamente carimbaram classificação para as oitavas do torneio da Conmebol. Na sequência, confirmaram as duas vagas: na final da competição estadual e nas oitavas da continental. Neste período, até o fim do mês de maio, o Colorado atingiu o ápice na temporada: sagrou-se campeão gaúcho ao bater o Grêmio e, eliminando Atlético-MG e Independiente Santa Fe com autoridade, chegou à semifinal da Libertadores.

Foi também este período que sublinhou a afirmação de garotos da base do clube. Os laterais William e Geferson e o volante Rodrigo Dourado, que iniciaram o ano sem expectativas de aproveitamento no elenco principal, foram alçados ao topo da pirâmide de preferência de Aguirre. Além deles, o ''Poko Pika'' Valdívia se destacou, tornando-se uma das principais peças da engrenagem colorada. O camisa 29, com belos e importantes gols, virou artilheiro da equipe na temporada, caindo nas graças da torcida.

A queda

Em 27 de maio, o Internacional, em uma de suas grandes exibições na temporada, venceu o Independiente Santa Fe por 2 a 0, no Beira-Rio, e carimbou vaga entre os quatro melhores times da América. A direção, os jogadores, a comissão técnica, os torcedores e a imprensa não poderiam imaginar, mas começava ali a queda de Diego Aguirre.

Com a cabeça totalmente voltada para o maior torneio do continente, o Brasileirão era colocado em segundo plano no clube. Foi adotada, a partir desse momento, a política de preservação de alguns jogadores. Sem foco absoluto no campeonato nacional, o time passou a desperdiçar pontos importantes em uma futura briga pelo quarto caneco brasileiro. O dia 15 de julho demorava a chegar.

Finalmente, com todos os jogadores considerados titulares à disposição, o Inter recebeu o Tigres e venceu por 2 a 1, na primeira batalha da semifinal da Libertadores. Sem aproveitar o homem a mais que teve durante quase meio jogo, a vantagem levada para o México foi menor do que poderia. Em uma atuação para esquecer, o Colorado foi facilmente batido pelos comandados do brasileiro Ricardo Ferretti e deu adeus ao tão sonhado tri da América.

O ambiente no Beira-Rio passou a ser de desânimo total. De ''ressaca'', o time não saiu do zero em duelos contra Ponte Preta e Chapecoense. Estagnado no meio da tabela do Campeonato Brasileiro e sem apresentar o futebol de meses antes, o Internacional se vê sem rumo. Como de costume, o escolhido para pagar o pato foi o treinador, e Diego Aguirre teve seu trabalho interrompido, mesmo após provar que poderia dar uma volta por cima depois de um período recheado de olhares tortos.