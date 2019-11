Resultado Atlético-PR x Sport no Brasileirão Série A 2015 (1-1)

13:05 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta manhã/tarde de domingo (09). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

13:02 Com o resultado, o Atlético-PR fica na quinta colocação, com 29 pontos. Já o Sport segue na quarta colocação, com 30 pontos.

52’ Fim de jogo! Atlético-PR e Sport ficam no empate por 1 a 1.

52’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! Vilches aproveita cruzamento de escanteio e manda, de cabeça, para o fundo das redes.

51’ Matheus! Crysan invade a área com velocidade e cruza na pequena área para Matheus Ferraz jogar para fora.

50’ Bola é levantada da área e Marcos Guilherme pega de primeira, mas a bola vai para fora.

46’ Perdeu! Diego Souza recebe um lindo passe, sai na cara o gol, mas acaba chuta em cima do goleiro atleticano.

45’ Sete minutos de acréscimos.

42’ Bola é lançada para Walter, mas Durval aparece bem e manda para linha lateral.

41’ Danilo! Barrientos pega uma bola na entrada da pequena área e chuta firma para mais uma grande defesa de Danilo Fernandes.

36’ Última modificação no Sport: Sai: Danilo. Entra: Renê.

34’ Diego Souza lança para Ferrugem, que cruza muito forte na área, mas ganha escanteio.

32’ Atlético-PR tenta pressionar o Leão, mas encontra dificuldades para superar a marcação.

27’ Recomeça o confronto na Arena da Baixada.

26’ Parada técnica para hidratação novamente.

24’ Modificação no Sport: Sai: Rodrigo Mancha. Entra: Wendel.

22’ Diego Souza arrisca de fora da área e a bola passa perto da meta defendida por Weverton.

20’ Danilo! Walter recebe na entrada da pequena área e chuta forte para uma grande defesa do goleiro leonino.

19’ Última alteração no Atlético-PR: Sai: Otávio. Entra: Hernández.

18’ Walter recebe pela esquerda e bate para defesa de Danilo Fernandes. Atlético-PR é melhor neste momento.

16’ Alteração no Sport: Sai: Élber. Entra: Ferrugem.

15’ Bola é lançada para André, mas o goleiro Weverton sai bem e faz a defesa.

14’ Marcos Guilherme chuta da entrada da área e o goleiro Danilo Fernandes defende bem.

10’ Perdeu! Crysan faz boa jogada pela direita e cruza rasteiro para Walter, que não consegue finalizar. A bola sobra para Barrientos, que chuta para fora da entrada da pequena área.

9’ Falta é cobrado e o volante Hernani cabeceia, mas a bola vai para fora.

8’ Hernani faz boa jogada pela esquerda da área e acaba sendo derrubado por Samuel Xavier.

5’ Élber recebe pela direita e tenta passar com velocidade pela marcação, mas acaba se atrapalhando.

2’ Marlone recebe pela esquerda e tenta chutar colocar, mas bola vai para longe da meta.

0’ Começa o segundo tempo!

12:04 Atlético-PR voltou e terá duas alterações. Saem: Nikão e Bruno Mota. Entram: Crysan e Barrientos.

12:03 Sport de volta para a segunda etapa. Aparentemente, leoninos não vão sofrer alterações.

11:55 Marlone, meia-atacante do Sport: “Acho que era melhor eu chutar, porque eu vim na posição para chutar. Eu não fui fominha porque o artilheiro é André. Até brinquei com ele e disse que eu também queria fazer um gol”

11:52 Hernani, volante do Atlético-PR: “Pouca coisa está dando certo. Queremos criar, mas estamos errando muito no passe e temos de melhorar isto”

49’ Fim do primeiro tempo! Sport fica em vantagem, com gol marcado por Marlone.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

44’ Samuel Xavier cruza na área e Rithely tenta acerta de letra, mas a bola vai fraca para a mão de Weverton.

41’ Hernani chuta forte de fora da área, a bola desvia na defesa leonina e vai para escanteio.

38’ Impedido! Bruno Mota acerta lindo passe par Nikão, que estava em posição irregular.

37’ Partida recomeça.

36’ Tempo técnico do confronto por conta do sol forte.

35’ Eduardo cruza buscando Walter, mas o atacante não consegue alcançar. Nikão aproveita o rebote e cruza com bastante perigo.

32’ Samuel Xavier recebe na área da área, limpa a marcação e tenta finalizar, mas chute sai fraco.

29’ Walter domina pelo meio-campo e tenta lançar para Marcos Guilherme, porém, acaba errando para desespero do torcedor atleticano.

27’ Danilo! Bola é lançada na e Marcos Guilherme desvia na pequena área e o goleiro leonino faz boa defesa.

24’ Uuuhhh! Marlone recebe ótimo passe e entra na área com liberdade, mas acaba chutando para fora. Ótima oportunidade desperdiçada.

22’ Bruno Mota tenta lançar Nikão, mas a bola sai muito forte e Danilo Fernandes defende com tranquilidade.

21’ Uuuhhh! Diego Souza arrisca de longe e leva perigo à meta defendida por Weverton.

19’ Uuuhhh! Marlone recebe pela esquerda, coloca velocidade e tenta cruzar, mas o goleiro atleticano faz boa defesa.

18’ Bola é lançada para André, que domina, mas acaba cometendo falta no zagueiro Kadu.

15’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Diego Souza faz grande jogada pelo meio e deixa para Marlone fuzilar a rede paranaense. Festa do Leão.

14’ Marcos Guilherme coloca velocidade pela direita, deixa a marcação para trás e bate cruzado para boa defesa de Danilo Fernandes.

9’ Marcos Guilherme recebe pela ponta direita, avança com velocidade e bate cruzado, com perigo.

9’ Diego Souza tenta arrancar para entrar na área, mas acaba caindo e fica pedindo falta.

7’ Eduardo levanta a bola e o zagueiro Matheus Ferraz afasta para escanteio.

6’ Jogo começa bastante movimentado. Atlético-PR tenta pressionar e os pernambucanos vão se defendendo bem.

5’ Eduardo lança a bola na área e a defesa leonina afasta o perigo.

2’ Diego Souza dominou pelo meio-campo e tentou lançar para Élber, mas a defesa atleticana conseguiu cortar bem.

1’ Marcos Guilherme recebe na entrada da área e chuta para fora.

0’ Começa! Bola rolando na Arena da Baixada para Atlético-PR x Sport.

10:58 Tudo pronto! Dentro de instantes a bola vai rolar na Arena da Baixada.

10:55 Agora é o momento da execução do hino nacional brasileiro.

10:54 Hino do Paraná sendo executado neste momento.

10:54 Detalhe: Jogadores do Atlético-PR entraram em campo com seus pais.

10:53 Atlético-PR e Sport estão no gramado da Arena da Baixada.

10:45 Público chegando em grande número ao palco do confronto. Expectativa de quebra de recorde de público do Atlético-PR na Série A.

10:40 O árbitro deste confronto vem do Rio Grande do Sul. Anderson Daronco, que pertence ao quadro da Fifa, será o responsável por comandar os 90 minutos de Atlético-PR x Sport. Ele será auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Luiz Cláudio Regazone (RJ).

10:35 Leonardo Monteiro, médico do Sport, explica a situação do lateral-esquerdo Renê: "Renê teve um desconforto intestinal e desde ontem não sai do quarto do hotel. Ele está bem debilitado para o jogo hoje. A princípio está vetado".

10:25 Agora, são os goleiros do Atlético-PR (Weverton e Rodolfo) que estão fazendo o trabalho de aquecimento no gramado.

10:20 Goleiros do Sport (Danilo Fernandes e Luiz Carlos) estão no gramado da Arena da Baixada para realizar o aquecimento

10:14 O lateral-esquerdo Renê não será o titular por conta de uma indisposição estomacal.

10:12 A grande novidade no Sport será Danilo no lugar de Renê, que é um dos titulares absolutos do Leão. Assim, fica a expectativa para saber o motivo a saída do lateral-esquerdo da equipe titular.

10:10 O banco do Sport será composto por: Luiz Carlos; Ferrugem, Renê, Ewerton Páscoa, Neto Moura, Wendel, Hernane Brocador, Régis e Samuel.

10:08 Com Danilo na lateral-esquerda, o Sport jogará da seguinte maneira: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Danilo; Rithely, Rodrigo Mancha, Élber, Diego Souza e Marlone; André.

10:07 Atenção torcedor do Sport! A equipe pernambucano está escalada e com surpresa.

10:05 Expectativa agora é para a divulgação da escalação do Sport.

10:04 Rodolfo, Wellington, Gustavo, Matheus Ribeiro, Jadson, Deivid, Barrientos, Hernández, Ewandro, Dellatorre e Crysan são as opções do técnico Milton Mendes para o decorrer da partida.

10:02 Milton Mendes escalou o rubro-negro paranaense da seguinte maneira: Weverton; Eduardo, Vilches, Kadu e Sidcley; Otávio, Hernani, Bruno Mota, Nikão e Marcos Guilherme; Walter.

10:00 Definido! O Atlético-PR está escalado para o importante confronto como Sport.

09:55 A Policia Militar do Estado do Paraná negou o pedido de escolta feito pelos dirigentes do Leão da Ilha do Retiro.

09:50 Torcedores chegando em grande número na Arena da Baixada. Expectativa para um ótimo público nesta manhã. Vale o G-4 da Série A do Campeonato Brasileiro, torcedor.

No retrospecto dos confrontos entre os dois times, na história da Série A, as duas equipes estão rigorosamente iguais em tudo. Cada equipe possui sete vitórias e 27 gols anotados nos duelos.

Ainda, outra mudança promovida pelo técnico será com a entrada do meio-campista Elber, que não pode atuar contra o Cruzeiro por uma questão contratual, e retorna a equipe contra o Furacão.

Eduardo Baptista promoverá duas modificações no time rubro-negro e a primeira delas é a com a entrada de Rodrigo Mancha no lugar de Wendel.

Para a partida, Milton Mendes ainda não poderá contar com o retorno do zagueiro Cleberson e nem do lateral Bruno Pereirinha, que estão vetados pelo departamento médico atleticano.

O treinador atleticano deverá promover mais uma mudança na equipe atleticana, colocando o lateral-direito Eduardo novamente na equipe principal. O jogador não atuou contra o Palmeiras, visto que cumpriu suspensão.

A equipe comandada por Milton Mendes deverá ser essencialmente ofensiva, com Marcos Guilherme atuando pelo campo de ataque, e auxiliando Walter com Nikão, que farão a frente.

Caso o Sport saia com uma vitória da Arena da Baixada, será o primeiro confronto fora de casa vencido pela equipe nesta Série A do Campeoanto Brasileiro.

O Atlético-PR, caso vença, ficará a dois pontos na frente do adversário dessa manhã de domingo (09), podendo chegar ao terceiro lugar na tabela da competição.O Sport, por outro lado, ocupa a quarta posição na tabela, com 29 pontos somados na competição e uma vitória poderá garantir a terceira posição na competição.

A Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná, será o palco da partida entre Atlético-PR x Sport, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO Atlético-PR x Sport: Walter, atacante do Atlético-PR, é o principal nome do setor ofensivo do rubro-negro paranaense. Apesar de ter um peso acima do normal, o jogar tem uma qualidade inquestionável e poderá acabar desequilibrando no embate. Walter, curiosamente, é torcedor assumido do Sport, clube de sua cidade natal.

FIQUE DE OLHO Atlético-PR x Sport: Diego Souza, meia-atacante do Sport, é um dos pilares do bom time rubro-negro. Com qualidade inquestionável, Diego Souza tentará ajudar os pernambucanos nesta busca por mais três pontos na competição, que poderá deixar o Leão mais uma rodada no G-4 do certame nacional.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 5º Atlético-PR 28 16 4º Sport 29 16

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa dia, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Atlético-PR x Sport válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!