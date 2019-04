Pré-jogo: Desesperado Ceará encara embalado Vitória visando sair da lanterna da Série B

Partida válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a ser disputada no Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Na tarde deste sábado (8), às 16h30, será realizado um clássico nordestino que mudou o panorama dos times no início do ano, quando se enfrentaram nas semifinais da Copa do Nordeste. No Castelão, Ceará e Vitória se reencontram em situação oposta na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro e também distinta após o confronto no regional.

Mesmo em situação incômoda no nacional, os torcedores alvinegros têm motivos para comemorar. Na última quinta-feira (6), através do STJD, o Vozão conseguiu o direito de disputar a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil em simultâneo, aproveitando um erro da CBF, que recorreu ao caso. Na Segundona, tentarão esquecer a derrota sofrido pelo Bragantino fora de casa por 3 a 0, no último sábado (1º), que os fez permanecer na lanterna, com 11 pontos.

Mesmo com vida mais tranquila, os baianos vêm de empate dentro do Barradão, diante do América-MG, por 1 a 1. A igualdade, apesar de somada aos resultados do início da rodada, fez com o Leão da Barra permanecesse na 4ª colocação, somando os mesmos 28 pontos do Sampaio Corrêa, mas com saldo de gols superior. Os rubro-negros ainda podem ser ultrapassados na tabela pelo Náutico, caso percam e os pernambucanos apenas empatem com o CRB.

O comando da arbitragem do duelo será do goiano André Luiz de Freitas Castro, que é do quadro estadual. Ele será auxiliado pelo conterrâneo Jesmar Benedito Miranda de Paula e o potiguar Flávio Gomes Barroca, integrantes do escalão da CBF.

Ceará aposta nos reforços para espantar má fase

Recheado de caras novas, inclusive no banco de reservas, o Ceará visa afastar o momento conturbado que vive na Segundona. Após a demissão de Geninho, a diretoria trouxe Marcelo Cabo, que estava no Macaé, para o comando do Vozão. Mirando reformular o elenco, outros cinco jogadores foram contratados e poderão fazer a estreia.

Para o setor defensivo, o segundo pior da competição ao lado do ABC com 25 gols sofridos, chega o goleiro Everson, ex-Confiança, que iniciará jogando. Ao contrário dele, o volante Guilherme Andrade e os atacantes Mazola, Júlio César e Alex Amado ficarão como opção entre os suplentes, mesmo já estando regularizados junto ao BID.

Apesar da força total, o novo treinador alvinegro não poderá contar com Assisinho, Eusébio, Ricardo Conceição e Tiago Cametá, que estão no departamento médico. Único atleta que estava presente em 2009, quando os cearenses tiveram a segunda pior campanha na era dos pontos corridos, o volante João Marcos relembra as dificuldades e exalta o técnico recém-chegado.

"Lembro de um momento em que o Geraldo, capitão do time à época, liderou. Nos reunimos e decidimos que tínhamos o objetivo de entrar para história do time de forma positiva. Falei que o grupo precisava se fortalecer no momento para comemorarmos depois, o que aconteceu, e entramos na história. Acredito no Ceará, na força do elenco e no treinador", afirmou o cabeça de área.

Mancini confirma Vitória com três atacantes e duas mudanças

Sem muito mistério e apoiado na boa fase, Vágner Mancini definiu antecipadamente o time titular do Vitória no clássico regional. A equipe rubro-negra contará com cinco novidades em relação ao jogo do último fim de semana, sendo três entre os atletas que iniciarão jogando contra o Ceará.

Cortados da lista de relacionados para o duelo diante do América-MG por indisciplina, após se atrasarem nos treinos que antecederam a partida, o volante Amaral e o Vander se desculparam com Mancini e foram reintegrandos ao elenco. Depois de pegar apenas uma partida de suspensão pela expulsão ante o Náutico, o atacante Élton está liberado, tal qual o companheiro de posição Rogério, entrando no lugar de Flávio. Recuperado de lesão, o goleiro Fernando Miguel substitui Gatito Fernández.

Apesar do adversário vir em má fase e do confronto ser de equipes em momentos distintos no certame, o comandante do Leão da Barra ressalta a reformulação do Vozão. O treinador ainda pondera que, apesar das modificações nos cearenses, seu time possa tirar proveito da situação conturbada para assumir a liderança.

"O Ceará não está numa boa fase, mas sabemos que, com a chegada de um treinador novo, a vinda de cinco ou seis reforços, pode ter energia diferente. Eles podem até voltar a vencer no campeonato, mas não será contra nós. Temos que ter uma postura de uma equipe que está no G-4, contra outra que está no Z-4. Espero que saibamos jogar contra um adversário que, no momento, está desesperado", assegurou o técnico.