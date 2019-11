Resultado Grêmio x Internacional no Brasileirão 2015 (5-0)

Encerramos aqui a nossa transmissão! Continue ligado na VAVEL Brasil! Obrigado pela audiência e até a próxima!

O Grêmio bateu o Inter por 5 a 0 com gols de Giuliano, Luan (2x) e Fernandinho (2x). Chega a 30 pontos e ao terceiro posto na tabela. Inter é 12º com 21. Foi a maior goleada sofrida pelo Inter na história do Campeonato Brasileiro, igualando os 5 a 0 sofridos para São Caetano e Chapecoense.

"O trabalho tem sido bem feito, o Roger tem feito um trabalho extraordinário. Teremos um jogo dificílimo pela frente contra o Atlético", Fernandinho, autor do quarto gol.

"A gente provou que tem qualidade. As chances que tivemos viraram gol", fala Geromel, zagueiro do Grêmio.

"Muito difícil a gente perder dessa maneira, um Gre-Nal ainda. O Grêmio mostra a qualidade que tem. Infelizmente eles foram superiores, sempre com duas, três opções pra fazer tabela", Alex, meia do Inter.

Grêmio retorna ao G-4 ao massacrar o Inter na Arena!

46' FIM DE JOGO! Grêmio 5x0 Inter! Maior goleada da história dos grenais pelo Brasileirão!

45' Só mais um minuto.

45' Vamos aos acréscimos! Grêmio 5x0 Inter.

43' Falta sobre Fernandinho para o Grêmio.

41' Sai Douglas, entra Maxi Rodríguez no Grêmio.

40' É a maior goleada do Brasileirão 2015! Grêmio 5x0 Inter.

38' GOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOO! FERNANDINHO DE NOVO NA JOGADA! O GOL É CONTRA DE RÉVER! MASSACRE! PATROLA NA ARENA!

37' Desde 1977, o Grêmio não vencia o Inter por 4 a 0. É a maior goleada da história dos grenais pelo Brasileirão!

36' Mais gritos de olé com a bola com Grêmio.

35' Sai Luan, entra Bobô no Grêmio.

34' Sai Valdívia, entra Vitinho no Inter.

34' Canta alto o torcedor! Grêmio vai voltando ao G-4 com a goleada.

33' Cobrança de falta de Alex na barreira, Rodrigo Dourado finaliza pra fora no rebote. Tiro de meta.

Fernandinho invadiu a área sozinho e sem impedimento, driblou Alisson e fez o quarto na partida: Grêmio 4x0 Inter.

30' GOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOO! FERNANDINHO FAZ O QUARTO!

28' Juan corta na tentativa de bola para Fernandinho.

27' Sai Pedro Rocha, entra Fernandinho no Grêmio.

26' Bomba de Nilton direto pela linha de fundo.

25' Toca a bola o Grêmio com gritos de "olé".

22' Passe errado do Inter e Grohe fica com a bola.

21' QUASE MAIS UM! Douglas arriscou e mandou pra fora, à esquerda de Alisson.

19' Público: 46.010 na Arena.

17' Levantamento colorado e Galhardo cortou pelo Grêmio.

15' NA TRAVEEEE! Uma bomba de Alex que acertou o poste direito. No rebote, Wellington Martins errou.

14' Inter tenta pressionar no campo de ataque. Troca passes na Arena.

13' Cruzamento de William e Grohe pegou firme.

10' Impedimento do ataque do Inter.

9' AMARELO! Rodrigo Dourado toma cartão, é o terceiro dele, que desfalca o Inter na próxima rodada.

9' Rafael Moura chamado pelo técnico Hellmann.

Confira o segundo gol de Luan: https://vine.co/v/ew953jYajYu

6' Geromel cabeceia e Alisson segura firme.

6' JUAN SALVA! Pedro Rocha tentou de novo e o zagueiro chegou junto para tirar.

Grêmio chegou com tranquilidade na troca de passes, Pedro Rocha mandou pro meio e Luan completou na pequena área.

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE GRÊMIOOOOOOO! LUAN DE NOVO!

2' Douglas tenta passe para Pedro Rocha e a bola sai pela linha lateral.

0' Começa a etapa final! Saída do Inter.

Troca no Inter: Sai Anderson, entra Alex.

Gol de Luan, que fez 2 a 0: https://vine.co/v/ew9A6aBurnp

Giuliano, autor do primeiro gol do Grêmio: "Fomos melhores, tivemos as melhores chances e os gols nos dão a tranquilidade. É seguir nesse ritmo".

Ernando, lateral do Inter: "Corrigir esses erros nossos, buscar diminuir a vantagem deles e tentar o empate".

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 2-0 Inter

45' PRA FORA! Pedro Rocha perde a chance do terceiro! Com pouco ângulo, mandou pela linha de fundo

45' GROHE SALVA! Juan cabeceia mais uma e grande defesa do goleiro gremista.

Luan dá um chute seco no canto da meta colorada. Mais um golaço do Tricolor.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOOOO! LUAN!

Confira o gol de Giuliano: vine.co/v/eZz6PL6DD1K

40' Grohe despacha recuo de Erazo para o campo de ataque.

37' MARCELO GROHE FAZ MILAGRE! Wellington Martins finaliza e o goleiro gremista salva!

Cobrança ruim de Galhardo em escanteio, corte ruim da defesa do Inter e Giuliano sentou o pé no rebote, a bola ainda pegou na trave antes de entrar. Golaço de canhota! Grêmio faz 1 a 0.

34' GOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOOOO! GIULIANO NUMA PAULADA!

34' Pedro Rocha chuta cruzado e a bola fica com Ernando.

33' Cartão amarelo para Eduardo Sasha por falta e, principalmente, reclamação.

33' Inter equilibrou e melhorou bastante nas ações ofensivas. Quase abriu o placar na jogada que Edinho tirou.

31' Pra fora! Juan subiu mais do que todo mundo mas cabeceou direto pela linha de fundo.

31' Cruzamento de Sasha e Edinho tirou o pão da boca de Lisandro López. Escanteio pro Inter.

29' Árbitro não marca falta sobre Rodrigo Dourado, próximo à grande área. Marcelo Oliveira ganhou a frente na disputa de espaço.

28' Falta agora de Galhardo em Valdívia.

27' Falta de Douglas sobre Rodrigo Dourado, campo de defesa do Inter.

25' Resposta do Grêmio e impedimento de Pedro Rocha em tentativa de enfiada de Luan.

25' Sasha tenta a finalização no escanteio e não consegue.

24' Ernando ao lado da área tenta cruzar, Edinho dá o carrinho e é escanteio ao Inter.

22' Valdívia tenta invadir a área para finalizar e Maicon chega para salvar.

21' Inter toca a bola sob vaias.

20' Sasha rouba bola de Maicon em mais uma tentativa gremista.

18' Galhardo cruza, bola é prensada em Ernando e é novo escanteio ao Grêmio.

17' PERDEU OUTRA CHANCE! Marcelo Oliveira apareceu na área e Dourado prensou o chute do lateral gremista.

15' Grêmio melhor na partida, mas desperdiçando muitas chances. Placar segue no 0 a 0.

14' Escanteio cobrado, bate-rebate na área e Pedro Rocha finaliza pra fora!

14' Douglas tenta e Rodrigo Dourado empurra para escanteio.

13' Lançamento de Réver e a bola vai direto ao goleiro Grohe.

12' Pedro Rocha caiu na área e o árbitro mandou seguir! Não houve o segundo pênalti. Jogadores do Inter se revoltam afirmando que o atacante simulou.

11' PERDEU DOUGLAS! Cobrou muito mal pra fora!

10' PÊNALTI PARA O GRÊMIO! Penalidade de Alisson em Giuliano!

9' Cruzamento de Galhardo e a bola viaja diretamente aos braços de Alisson.

8' SEGURA ALISSON! Douglas tocou para Pedro Rocha, que finalizou e defesa firme do arqueiro do Inter.

6' Subida do Inter e Marcelo Oliveira dá cobertura empurrando a bola pela lateral.

5' Cruzamento de William e Grohe segura firme.

4' PERDEU! Giuliano ganha a bola na área e mete para Luan, livre, que bate de bico pra fora!

4' Pedro Rocha tenta no fundo e Réver corta pela lateral.

2' Erazo dá o carrinho contra Sasha, a bola pega no atacante colorado e sai em tiro de meta. Jogada iniciou em passe errado do Grêmio.

1' Grêmio tentou a primeira e Juan cortou.

0' COMEÇA O JOGO! Bola em jogo pelo Gre-Nal 407!

Parcial de mais de 40 mil dentro do estádio. Bola vai rolar.

Público ainda não é definitivo. Torcida mista não vendeu todas as entradas, demais setores tiveram vendas esgotadas.

Hino nacional sendo executado com as equipes perfiladas.

Grêmio e Inter rumando ao gramado da Arena.

Mais de 35 mil pessoas dentro da Arena. Expectativa muito boa de público.

Inter sem Aránguiz com Rodrigo Dourado e Wellington fechando a dupla de volantes. Grêmio sem Walace com Edinho no meio.

Grêmio está em 8º e pode chegar até ao 3º posto na tabela. Gre-Nal de muita importância.

Jogadores do Inter encerram o aquecimento neste instante.

Lutador Fabrico Werdum vai ao gramado e próximo à Geral do Grêmio para exibição de seu cinturão do UFC. "Mais um sonho realizado com certeza. Muito feliz de estar aqui."

Arbitragem: O jogo de hoje será comandada por Dewson Freitas da Silva (PA), Emerson de Carvalho (SP) e Marcelo Van Gasse (SP)

Internacional: Alisson; William, Réver, Juan e Ernando; Rodrigo Dourado, Wellington, Anderson, Eduardo Sasha, Valdívia e Lisandro López.

Grêmio: Marcelo Grohe; Galhardo, Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Edinho, Maicon, Giuliano, Douglas e Pedro Rocha; Luan.

Grêmio e Internacional já na Arena. Vamos confirmar as escalações.

Até hoje, nos Gre-Nais disputados, o Inter tem 153 vitórias contra 126 do Grêmio. Neste ano, as duas maiores equipes do Rio Grande do Sul duelaram três vezes, todas pelo Gauchão. Foram dois empates e uma vitória do Inter, no título gaúcho.

Após dois empates em 0 a 0, o Inter triunfou por 2 a 1, no Beira-Rio, em partida que marcou o pentacampeonato estadual conquistado pelo lado vermelho de Porto Alegre.

Três meses depois, o panorama do jogo é bem diferente. O Tricolor tem novo treinador - Roger Machado - e encontrou um time titular ideal, que vem realizando boa campanha, mantendo a regularidade no campeonato.

Por outro lado, o clube da beira do Guaíba mergulhou em fase difícil após eliminação na Libertadores e começo cambaleante no certame nacional. Para completar, Diego Aguirre foi surpreendentemente demitido três dias antes do clássico.

Sem sair de uma partida do Campeonato Brasileiro com 3 pontos na conta desde o dia 11 de julho, contra o Vasco, o Grêmio tem no clássico Gre-Nal uma boa oportunidade para triunfar, retomar a confiança e voltar a figurar no grupo dos quatro primeiros colocados da competição. Para isso, o técnico Roger Machado conta com dois prováveis retornos de titulares: Marcelo Oliveira e Giuliano.

O lateral-esquerdo, recuperado de lesão muscular, deve voltar a figurar entre os onze iniciais, na Arena. Caso ainda não seja possível o retorno do camisa 26, Marcelo Hermes segue como titular. Outro jogador que fica disponível após problema na coxa é Giuliano.

O camisa 11 ficou de fora apenas da partida diante do Fluminense, no último sábado, e tem escalação praticamente garantida. Expulso contra os cariocas, o volante Walace é desfalque e dá lugar a Edinho.

Desta maneira, o Grêmio, que ainda terá o atacante Bobô pela primeira vez como opção no banco de reservas, irá a campo com Marcelo Grohe; Rafael Galhardo, Pedro Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira (Marcelo Hermes); Edinho, Maicon, Giuliano, Douglas e Pedro Rocha; Luan.

Após a saída de Diego Aguirre na quinta-feira, o Internacional chega abalado para encarar o maior rival. O treinador interino, Odair Hellmann, fechou as três atividades que comandou e o time que começa na Arena é imprevisível.

Com dores no quadril, Andrés D'Alessandro não participou do treino de sábado e a tendência é que o camisa 10 seja ausência.

Portanto, se o craque argentino de fato não tiver condições de atuar, o principal nome cotado para substituir o jogador deverá ser Alex. Além disso, o técnico colorado terá outra baixa na equipe, tendo em vista que Aránguiz, que negocia abertamente transferência, segue afastado devido ao impasse gerado nas tratativas.

Já a grande questão levantada é de uma possível disputa de posição entre Wellington, Nilton e Anderson, que teoricamente brigam por duas vagas na equipe principal, mas ainda nada confirmado para o clássico desta tarde de domingo.

O treinador da equipe colorada não confirmou a equipe principal que entrará inicialmente em campo, nem deixou pistas.

Mas, ante as possíveis escalações para o confronto, a equipe que deve iniciar a partida no clássico deverá ser composta por Odair Hellmann deve ter Alisson; William, Réver, Juan e Ernando; Rodrigo Dourado, Wellington (Nilton), Eduardo Sasha, Alex (Anderson) e Valdívia; Lisandro López.

No último treino do Internacional, D'Alessandro acentuou a dúvida quanto sua presença no clássico. Ele apenas realizou trabalho de fisioterapia no CT Parque Gigante. O técnico interino Odair Hellmann conduziu o treinamento fechado com o restante do grupo no Beira-Rio. Apenas o rachão foi liberado para imagens.

Último treino do Grêmio registrou bom público na Arena. Na manhã deste sábado (8), com portões abertos para ocupação da arquibancada norte, o setor ficou lotado em apoio aos jogadores.

Palco da partida: Arena do Grêmio. Estádio gremista foi inaugurado em dezembro de 2012 com o amistoso Grêmio 2x1 Hamburgo-ALE. Desde então, foram cinco grenais no estádio do Tricolor. Por enquanto, uma vitória para cada lado, além de três empates. O deste domingo pode ser o desempate nessa breve estatística da nova casa azul. Expectativa é de público beirando o recorde em jogos oficiais, que é de 47 mil pessoas, no duelo entre Grêmio e San Lorenzo.

Fique de olho: Grêmio x Internacional: Alisson. Goleiro de 22 anos, Alisson tem melhorado seu rendimento nos últimos tempos. Ganhou a titularidade à frente do experiente Dida e do irmão Muriel e vem fazendo boas atuações. Não somente tem se livrado de críticas, como também foi apontado como destaque mesmo na eliminação para o Tigres e nas últimas rodadas do Brasileiro, segurando dois placares de 0 a 0. Olho nele!

Fique de olho: Grêmio x Internacional: Luan. Ele tem sido destaque do Grêmio na temporada. Armador de boas jogadas e bom finalizador da equipe, Luan é esperança de um diferencial nas movimentações do time de Roger no Gre-Nal. Atualmente, vem despontando inclusive na disputa do prêmio Bola de Prata, da Revista Placar. Olho nele!

Do lado do Grêmio, Walace é o desfalque pela expulsão ante o Fluminense. O volante Edinho ocupa seu lugar no time, ao lado do também volante e capitão Maicon. Recuperados de lesão, o goleiro Marcelo Grohe e o meia Giuliano vão para o jogo. Na lateral-esquerda, fica a dúvida se o Tricolor vai de Marcelo Oliveira, titular, ou Marcelo Hermes, que vem jogando em função de lesão do mais experiente.

Para o Gre-Nal 407, o Inter não conta com Charles Aránguiz, volante chileno que negocia sua saída do Colorado, mas ainda não está descartado para o restante da temporada. Além dele, o meia D'Alessandro, com dores no quadril e no ombro, pode ficar de fora. Os respectivos substitutos devem ser Anderson e Alex.

Em 2009, no Gre-Nal do centenário da rivalidade, o Tricolor se deu melhor no Olímpico. Souza e Maxi López comandaram a virada azul após o Inter de Nilmar sair na frente. Confira os gols do placar de 2 a 1 para o Grêmio.





A primeira vitória fora de casa do Inter sobre o Grêmio em campeonatos brasileiros ocorreu somente em 1997. Na ocasião, em uma década até então dominada pelo time azul, a surpresa e a consagração do atacante e carrasco Fabiano pelo lado vermelho. 5 a 2 em pleno estádio Olímpico. Vamos aos gols:



Vamos relembrar clássicos com o mando do Grêmio, destacando uma vitória do Tricolor e uma do Internacional.

Internacional e Grêmio já se enfrentaram em Campeonatos Brasileiros em 50 oportunidades. São 20 vitórias do Grêmio, 13 empates e 17 vitórias do Internacional.

Do outro lado, o interino Odair Hellmann assume o Inter no Gre-Nal na ausência do demitido Diego Aguirre. No último clásico com treinador interino, o Internacional segurou o empate no último clássico do estádio Olímpico Monumental, um 0 a 0, pela última rodada do Brasileirão de 2012. Osmas Loss foi o comandante na ocasião.

O técnico Roger Machado disputou 22 grenais como atleta do Grêmio. O equilíbrio marca o retrospecto: 7 vitórias, 8 empates e 7 derrotas no currículo. Como técnico interino, são três clássicos: duas vitórias e uma derrota. Agora, trata-se do primeiro Gre-Nal dele efetivado no comando da equipe.

O Internacional visita a Arena do Grêmio para atuar nela pela sexta vez. O Colorado atualmente é 10º colocado no Brasileirão, com 21 pontos. Após muitas rodadas utilizando reservas em função dos compromissos pela Libertadores, a eliminação na semifinal recolocou o foco total na competição de pontos corridos. Na última rodada, empate sem gols com a Chapecoense, no Beira-Rio.

O Grêmio é o mandante do Gre-Nal de número 407 na história. O Tricolor gaúcho atualmente é 8º colocado no Brasileirão, com 27 pontos. Após uma boa sequência de vitórias sob o comando do ex-jogador e técnico Roger Machado, o time azul não vem de bons resultados. Na última rodada, perdeu fora de casa para o Fluminense por 1 a 0, em gol de Marcos Junior.

Boa tarde ao leitor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre o jogo Grêmio x Internacional, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015. A partida ocorre na Arena do Grêmio, em Porto Alegre e começa às 18h30.