Ponte Preta x Flamengo no Brasileirão Série A 2015 (1-0)

FIM DE JOGO! Ponte Preta vence Flamengo por 1 a 0, gol de Pablo

45' Árbitro dá mais 3 minutos de acréscimo

43' Pará tenta cruzar mas Fernando Bob chuta em cima dele

41' Canteros tem a chance na cara do gol mas finaliza pra fora

40' Flamengo tenta pressionar no minutos finais

35' Luiz Antônio finaliza nas mãos de Marcelo Lomba

33' Outro Cartão para o Flamengo. Guerrero sofre falta e na reclamação é punido

32' Cartão Amarelo! Luiz Antônio faz falta no meio campo e é punido

30' Mudou o Flamengo. Sai Márcio Araujo e entra Gabriel

GOOOOOOOOOOL DA PONTE PRETA! Pablo completa escanteio pro fundo do gol. 1 a 0 Ponte

24' Rodnei cabeceia e Cesár defende. Na jogada que originou a falta Jorge recebeu cartão amarelo

20' Cesinha tenta Felipe Menezes mas Cesár sai para defender

UHHHH! Jorge dribla bem Josimar e serve Sheik. Por pouco o camisa 11 não marca

15' Everton vai ao fundo e a zaga pontepretana afasta

UHHHH! Luiz Antônio recebe virada de Jorge e finaliza de três dedos

11' Mudança na Ponte Preta. Sai Bady e entra Cesinha

10' Everton cruza de longe e Lomba defende

8' Luiz Antônio se posiciona como articulador principal de jogadas. Papel que vinha exercendo Alan Patrick no primeiro tempo

5' Jorge cruza da intermediária mas não tinha ninguém do Flamengo para finalizar dentro da área

DEFENDEU LOMBA! Márcio Araujo coloca Guerrero em condições de finalizar e Marcelo Lomba espalma para o lado

1' Guerrero disputa com Renato Chaves e faz a falta

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Flamengo dá a saída

17:03 Mudança no Flamengo. Luiz Antônio entra no lugar de Alan Patrick

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Ponte Preta e Flamengo empatam em 0 a 0

46' Cartão Amarelo! Everton levanta muito o pé e acerta Rodinei

44' Jaílson dá 1 minuto de acréscimo

42' Cruzamento de Gilson da esquerda e Cesár encaixa com facilidade

NA TRAVE! Jorge arranca pela esquerda, Everton recebe e Sheik chuta na trave. No rebote Guerrero chuta para fora

40' Na cobrança da falta o zagueiro não domina bem e a bola sai

39' Jaílson dá toque em Márcio Araujo mas a bola bateu no peito meio campo. Ponte tem falta perigosa

35' Gilson cruza para Felipe Azevedo e que não domina

31' Felipe Azevedo dribla bem Wallace mas Cesár Martins aparece na cobertura

29' Todas as ações ofensivas do Flamengo passam por Alan Patrick que sofre outra falta. Agora na ponta esquerda

27' Blitz do Flamengo. Foram 5 finalizações sem sucesso em sequência

NA TRAVE! Guerrero sobe marcado por Josimar e mesmo assim atinge o poste direito de Marcelo Lomba

24' Alan Patrick dá caneta em Fernando Bob e sofre falta na ponta direita

21' Biro Biro desloca Pará pelas costas quando arrancava para o ataque

19' Cartão Amarelo! Pablo faz outra falta em Emerson Sheik e é advertido

18' Ponte Preta se posta bem defensivamente e espera as jogadas de contra-ataque

16' Pará vai ao fundo mas Rodinei corta para escanteio

15' Guerrero cai o gramado sentindo uma pancada

12' Guerrero chuta ao gol e a bola desvia na zaga

10' Bady levanta a bola e Renato Chaves cabeceia sem perigo

9' Borges rouba a bola de Wallace na ponta direita e é agarrado

7' Sheik sofre duas faltas seguidas no meio campo

6' Fernando Bob acha Gilson nas costas de Pará e ele finaliza para a defesa de Cesár

UHHHH! Flamengo chuta pela segunda vez de longe, agora com Emerson e a bola passa sobre o gol

3' Bola lançada para Borges que não consegue fazer o pivô. Cesár faz a defesa

1' Guerrero tenta a primeira finalização de longe mas a bola vai para fora

COMEÇOU O JOGO! Ponte Preta dá a saída

15:58 Equipes se preparam para o jogo em Campinas

15:55 Hino Nacional sendo executado no Moisés Lucarelli

15:41 Cristovão tem 5 desfalques entre lesionados, negociados e jogador fora de forma. Marcelo Cirino, Paulinho e Armero tem problemas na coxa direita, Cacéres negocia com Al Rayyan e Ederson ainda não está em suas melhores condições

O Flamengo vai a campo com: César, Pará, Wallace, César Martins e Jorge; Márcio Araújo, Canteros e Alan Patrick; Emerson, Guerrero e Everton

Ponte Preta escalada assim pelo técnico Doriva: ​Lomba, Rodinei, Renato Chaves, Pablo e Gilson; Bob e Josimar; Felipe Azevedo, Bady e Biro Biro; Borges

15:30 Equipes já estam confirmadas. Ponte Preta vai com força máxima e o Flamengo tem alguns desfalques

15:20 Paulo Victor está fora do jogo! Goleiro do Flamengo queixa se de dores no tornozelo direito e não entra em campo nesta tarde

O Flamengo fez muitos treinos fechados durante a semana, mas a expectativa é de que o treinador Cristóvão Borges mantenha a escalação do time que iniciou a partida contra o Santos na rodada passada.

Recuperado de uma fratura no cotovelo, o meio-campo Jonas será relacionado para o jogo, mas deve iniciar a partida no banco de reservas, com Canteros e Márcio Araújo formando a dupla volantes.

Lateral-direito na época de Vanderlei Luxemburgo, Luiz Antônio voltará a ser opção no meio-campo com Cristóvão Borges. Isso por conta da saída de Cáceres para o Al Rayyan, do Catar e pelo bom número de jogadores disponíveis para as laterais.

O zagueiro Bressan foi outro que deixou o Flamengo, voltando ao Grêmio após solicitação do time gaúcho.

Cristóvão Borges comentou sobre a atuação do Flamengo contra o Santos e disse que a equipe jogou próximo do ideal no primeiro tempo. Assim, o treinador espera repetir o bom desempenho contra a macaca.

"Fisicamente o time está em 100%, estamos próximos de jogar como eu sonho. Qual é meu sonho? É jogar como no primeiro tempo do jogo contra o Santos. No segundo tempo, tomamos gol logo no começo e demos vida para o adversário. Foi um primeiro tempo como pouco vi nessa temporada no Brasil, com intensidade.. Temos que manter isso no maior tempo da partida. Mas foi um jogo que a equipe foi bem e esperamos manter esse desempenho nos próximos jogos", avaliou o treinador.

A Ponte Preta vive péssimo momento no campeonato e não vence há sete partidas. A Macaca começou bem na competição, ficou algumas rodadas no G-4, mas não conseguiu manter o desempenho e acabou se distanciando do bloco de cima da tabela.

Na última rodada, a Ponte perdeu por 3 a 1 para o Figueirense no Orlando Scarpelli e o resultado culminou na demissão do treinador Guto Ferreira.

Nos últimos cinco jogos no Brasileirão, o Flamengo perdeu apenas uma vez e em Campinas quer manter o bom retrospecto jogando como visitante na competição.

Mais distante da zona de rebaixamento, o Rubro-Negro já começa a olhar para a parte de cima da tabela e três pontos fora de casa são cruciais para a equipe se recuperar do empate de 2 a 2 com o Santos na rodada anterior.

Precisando se recuperar no Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta resolveu trocar de treinador: Guto Ferreira foi demitido e Doriva chegou.

O novo comandante da Macaca fará sua estreia contra o Flamengo, adversário que enfrentou quando treinava o Vasco no Campeonato Carioca, o qual acabou sendo campeão.

A Macaca carrega uma invencibilidade de dez anos contra o Rubro-Negro e quer manter o tabu.

Doriva fará três alterações em relação ao time que perdeu para o Figueirense na rodada anterior. Juninho, Cesinha e Felipe treinaram entre os reservas e serão substituídos por Bady, Gilson e Biro Biro, estes dois últimos voltando ao time titular.

O volante Fernando Bob sentiu dores na panturrilha e é dúvida para o jogo, podendo dar lugar a Elton nos 11 iniciais.

O confronto contra o Flamengo será especial para o goleiro Marcelo Lomba, revelado no time carioca e que ficou dez anos no clube. Para ele, será sempre emocionante reencontrar o ex-clube.

"Para mim, sempre é legal enfrentar o Flamengo. Além de ser um grande confronto, é o clube onde fui criado, onde revejo amigos da época que estive lá e bate aquela expectativa de um jogo emocionante, diferente mesmo. Mas hoje sou jogador da Ponte e sei que, no Majestoso, com apoio da torcida, nosso time é muito forte. Vamos fazer de tudo para conquistar um resultado positivo", afirmou o camisa 1 da Macaca.

O estádio Moisés Lucarelli será o palco da partida entre Ponte Preta x Flamengo , válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Marcelo Lomba. Marcelo Lomba tem média de 6 defesas por jogo no Campeonato Brasileiro sendo o goleiro que mais trabalhou até aqui na competição. O jogador, revelado no rival desta tarde, compõe ao lado dos companheiros a 5ª melhor defesa do Brasileirão. Além do aspecto defensivo é o melhor atleta do elenco no que diz respeito à lançamentos certos, são 63 em 16 jogos.

FIQUE DE OLHO: Paolo Guerrero. José Paolo Guerrero é a esperança de gols rubro-negra mesmo vindo de 2 partidas sem marcar gols, o peruano continua contribuindo com assistências e ainda não perdeu desde sua estréia. São 5 partidas com 4 vitórias e 1 empate. Os números pessoais do camisa 9 também impressionam: 3 gols e 2 assistências nestes 5 jogos disputados com a camisa do Flamengo.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 14º Ponte Preta 19 16 11º Flamengo 20 16

