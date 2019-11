Luis Fabiano reclama pênalti no clássico: "Se fosse em Itaquera, ele marcaria"

São Paulo e Corinthians empataram por 1 a 1 no Morumbi, em clássico válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, a polêmica do jogo ficou por conta da arbitragem. O lance chave aconteceu aos 48 do segundo tempo, em chute cruzado de Wesley que foi cortado com o braço por Uendel, dentro da área.

O pênalti não marcado à favor do Tricolor paulista revoltou Luis Fabiano que saiu esbravejando de campo. Segundo o atacante, se o lance tivesse acontecido na casa do Corinthians, a infração seria marcada.

"Se fosse a favor deles, em Itaquera (estádio do rival), ele marcaria o pênalti. Não tenho dúvido disso", afirmou.

O camisa 9 foi o destaque da partida pois, além de ter sido o autor do gol são-paulino, ainda acertou duas bolas na trave. Devido a isso, considerou o resultado final injusto.

"O empate saiu com um gosto amargo. Fizemos por merecer a vitória, mas ela não veio", lamentou.

Com a igualdade, São Paulo e Corinthians somam apenas um ponto na tabela do Brasileirão. O Tricolor é o oitavo colocado, com 28 pontos. Já o alvinegro poderia ter assumido a liderança, mas permanece na segunda posição com 34.

Uendel corta com braço, mas árbitro nada marca