Resultado Corinthians x Sport no Brasileirão Série A 2015 (4-3)

Vamos encerrando por aqui mais uma transmissão do Campeonato Brasileiro. Nessa noite, deu Timão. 4 a 3 em um jogo sensacional, em Itaquera.

Já o Sport se mantém na 6ª posição. Com 30 pontos, receberá a Ponte Preta, na Arena Pernambuco. O time segue sem vencer fora de casa.

O Corinthians dorme na liderança. 37 pontos e espera por Atlético MG x Grêmio, que duelam amanhã. O Timão vai à Florianópolis encarar o Avaí.

Renato: "Erramos algumas coisas e demos chance para o Sport voltar a partida. Temos de dar parabéns ao Arana, por levantar a cabeça após o erro. Isso mostra que temos um elenco muito forte. Os números dizem que vamos brigar lá encima. A equipe tem outra cara. E vamos brigar, isso é mais importante."

Jádson: "Já venho treinando todos os dias e chega nessa hora, a gente chega tranquilo. Fui feliz e conseguimos vencer. Demos dois gols, mas tivemos tranquilidade para virar."

Hernane: "Agradecer a Deus pela segunda partida no ano. Buscamos o resultado. Infelizmente, num acidente, sofremos o gol. O empate em 3 a 3 seria mais justo."

94' TEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERMINA O JOGO, EM ITAQUERA! O Corinthians vence em um jogaço e dormirá líder!

93' Última volta do ponteiro.

92' Timão tenta segurar a bola no ataque. As emoções não acabam.

91' LUCIANO, PRA FORA! Jogadaça de Jádson e Fágner, cruzamento e Luciano deu de canela.

90' Mais quatro minutos

89' Contra ataque fulminate do Timão e Danilo Fernandes salva o quinto.

88' Um jogaço, em Itaquera. Nada definido ainda. Será pressão até o fim.

87' NA GAVETA! Sem distância, sem força, mas com muita categoria! Timão na frente.

86' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, JÁDSON, DO CORINTHIANS!

85' JOGADAÇA DO ARANA! Fintoou, levou e o cruzamento pega na mão do zagueiro. Jádson na bola.

84' PEEEEENAAAAAAAAALTI PARA O TIMÃO!

83' AMARELO PARA SAMUEL XAVIER. Entrada sem bola em Rildo. Timão ataca.

82' Corinthians tenta por duas vezes, mas Danilo Fernandes e Durval salvam o Sport.

81' DUPLA MUDANÇA NO CORINTHIANS: Rildo e Ralf entram no lugar de Malcom e Bruno Henrique.

80' Bruno Henrique e Samuel Xavier, ambos no chão. Jogo parado.

79' Jogo é aberto, as duas equipes atacam e tudo pode acontecer.

78' VEM O TIMÃO! Malcom e Renato levam muito perigo pela esquerda.

77' QUE JOGÃO! Diego Souza faz a jogada pela direita, cruza rasteiro, Hernane divide com a zaga e a bola vai no canto do Cássio, sem chances.

76' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DO SPOOOOORT! HERNANE, DE NOVO!

75' Público na Arena Corinthians: 31.283 pessoas.

74' Bate rebate na área do Sport e Gil finaliza na zaga.

73' Jogo promete e muito, em emoção. O que parecia resolvido, agora está aberto.

72' UM VACILO ENORME DA ZAGA. Arana tocou no contra pé do Gil e Hernane só deu um toque por cobertura para renascer o Sport no jogo.

71' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, HERNANE, DO SPORT!

70' Jogo quando é bom passa rápido. E a qualidade do futebol é alta, em Itaquera.

69' Corinthians se complica na saída, mas Jádson concerta o erro, mandando para lateral.

68' DUPLA MUDANÇA NO SPORT: Hernane no lugar do André e Régis no lugar do Élber.

67' Segundo tempo completamente diferente do anterior. Agora é o Corinthians quem domina o jogo.

66' Sport é envolvido sem a bola, mas é corajoso quando ataca.

65' Corinthians arma uma barreira na sua intermediária e sairá no contra ataque.

64' Elias surgia pelo meio da zaga, mas Durval apareceu bem para atrapalhar o ataque.

63' Sport avança com Marlone, mas o meia isola cuzamento.

62' Corinthians domina completamente o jogo. Agora tranquiliza a partida.

61' Itaquera explode em festa. O Bando de Loucos está dormindo líder, com esse placar.

60' MALCOM OU SAMUEL XAVIER? Renato Augusto lançou de modo espetacular para Malcom que dominou ainda melhor, mas na hora do chute, foi travado por Samuel Xavier que matou o goleiro Danilo.

59' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DO TIMÃO! SAMUEL XAVIER, CONTRA!

58' Guilherme Arana se aventura no ataque e leva perigo à defesa rival.

57' Samuel Xavier quase se complica contra o veloz Malcom, mas o árbitro marcou falta.

56' Na sequência, Dracena tenta mas a bola vai pela linha de fundo.

55' DANILO!!!!! Gil arrisca de esquerda e o goleiro se estica todo para defender.

54' Sport se complica todo na saída de bola e tem escanteio para o Timão.

53' Jogo volta ainda melhor. Corinthians se arrisca no ataque, abafa e perde gols. Sport consegue armar contra ataques.

52' Tudo bem com o jogador, que volta com uma touca na cabeça.

51' Elias é atingido na cabeça e o jogo está parado para atendimento do meia.

50' GOOOOOOOOOOL, ANDRÉ! Mas estava impedido. E bem marcado, após grande contra ataque do Sport.

49' Jogo recomeça a mil! Jádson chegava para cabecear mas a zaga afasta na hora H.

48' RENATO, PERDEU! Gil escora de cabeça e o meia perde chance incrível!

47' Bruno Henrique arrisca e a bola passa perto!

46' LUCIANO, IMPRESSIONANTE! Fágner cruza, Mateus Ferraz escorrega, Luciano surge livre, finta o goleiro, manda no gol e Samuel Xavier saaaaaaalva encima da linha!

45' Recomeça o jogo, em Itaquera.

Equipes retornam e o Corinthians tem mudança. Uendel sai e entra Guilherme Arana.

Sport terminou com mais posse e mais objetivo. Corinthians aposta na sua defesa e na chegada do meio para o contra ataque.

O jogo é muito tático. Sport marca muito, no ataque, e tira a saída de bola alvinegra. Já o Corinthians leva muito perigo quando passa com qualidade pela primeira linha de marcação.

A vitória parcial vai colocando o time do Corinthians na liderança do campeonato.

Luciano: "Deixo para o Tite minha titularidade. Eu quero aproveitar as chances e deixar meu futebol para o time."

47' QUE ESTRELA! Cabeçada do Bruno Henrique no primeiro poste mata a zaga e Luciano só tem o trabalho de afundar para a rede.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LUCIANO DE NOVO, PARA O CORINTHIANS!!!!!!!!

46' Mais dois minutos.

45' DANILO, SEGURO. Dracena cabeceia bem e o arqueiro segura tranquilo.

44' Ataque corinthiano pela direita e a zaga do Sport afasta como pode. Escanteio.

43' ELBER, ASSUSTA. Apareceu bem pela direita, cortou e chutou, mas mandou muito mal.

42' É a vez do Corinthians apertar a marcação na saída de bola nesse fim de jogo.

41' Reta final de primeiro tempo.

40' Corinthians monta uma blitz no ataque, mas ninguém finaliza.

39' Rasteira no meio e Cássio pega bem.

38' É frontal ao gol de Cássio. Diego Souza na bola.

37' GIL, AMARELO. Mata ataque forte em lance de Diego Souza e toma o primeiro cartão.

36' Cruzamento de Durval e cabeçada de Mateus Ferraz fica fácil para Cássio.

35' Jogada rápida e envolvente do Corinthians levando certo perigo à defesa nordestina. Uendel perdeu a chance ao cruzar muito forte.

34' Torcida vaia o toque de bola do Sport. Timão não vê a cor da bola.

33' Jogo fica mais cadenciado, mas com o Sport tendo o domínio da bola. Põe o Corinthians na roda.

32' Corinthians tendo de rifar a bola, muitas vezes. Luciano é o único atacante no meio da defesa rubro-negra.

31' A marcação eficiente do Sport pode não durar muito. O físico é importante e uma hora pode dar brechas.

30' Torcida do Corinthians não para um minuto sabendo da situação de seu time no jogo.

29' Linhas de marcação do Sport todas no campo corinthiano. Não há espaços para saída de jogo do Timão.

28' A pressão do Leão é eficiente e tira a chance da bola sair redonda da defesa alvinegra.

27' Jogo é bom e o Sport é melhor neste momento.

26' Sport é mais agudo e objetivo. Corinthians peca na saída de bola e erra passes demais.

25' Meio campo corinthiano erra passes demais e dá chances ao time nordestino.

24' No escanteio, Danilo sai mal, mas Dracena manda de cabeça pra fora.

23' DANIIIIIIIIIIILO FERNANDES! Jádson manda de fora da área e o goleiro espalma de pontas de dedo.

22' Outra saída errada do Corinthians, mas o Sport não aproveita os espaços.

21' Jádson bate a falta e ela sobe demais. Só tiro de meta.

20' Uendel é atendido fora do campo. Preocupa.

19' Lance rápido do Timão pela meia esquerda e Ritchely pega muito forte o lateral Uendel. Frontal ao gol do Sport.

18' Jogada ensaiada do Sport, mas o lance estava parado por lance de impedimento.

17' CABEÇADA MORTAL! Marlone surge da esquerda, cruza no segundo poste e André, na falha do Gil, mata Cássio e empata o jogo.

16' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ANDRÉ, DO SPORT!

15' Durval chega bem para afastar. Marlone completa.

14' Timão aperta e tem escanteio da esquerda para bater.

13' QUE PASSE DO ELIAS! Saída rápida pela direita, Elias surge pela ponta, dá meio gol pra Luciano, que se joga na bola e desloca o arqueiro do Sport.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LUCIANO, DO TIMÃÃÃÃÃO!!!!!!!

11' QUE CHANCE, DIEGO SOUZA! Vacilo do Fágner na saída de bola, o meia fintou, chutou cruzado, mas passa por todo mundo.

10' Sport pressiona alto, mas Corinthians usa bem o lado direito do ataque.

9' Corinthians sai bem no contra ataque, mas Renato Augusto surge impedido. Bem marcado.

8' Tudo bem com o meia, a bola volta a rolar.

7' Renato Augusto toma uma bolada em cheio na cara e sente no chão.

6' QUE SORTE! Cruzamento do Fágner buscava Malcom, a zaga falhou e o atacante não esperava, perdendo ótima chance.

5' Durval faz malabarismo para cortar chance corinthiana.

4' PRESSÃO ALVINEGRA! Luciano surge livre entre a zaga, mas pega mal e isola.

4' Luciano divide com a zaga, tenta finalizar, mas Danilo Fernandes pega fácil.

3' Corinthians não passa do meio campo. Saída de jogo na base dos passes é bem pressionada.

2' A zaga afastou o perigo.

1' Pressão do Sport que dificulta a saída de bola alvinegra e assusta a defesa. Escanteio ao time nordestino.

0' AUTORIZA O ÁRBITRO. Começa o jogo em Itaquera.

O quarteto de arbitragem fazem um protesto reinvidicando o veto presidencial sobre os 0.5% de direito de arena para os ábritros.

Agora, o Hino Nacional do Brasil.

Sport com o uniforme III: camisas, calção e meias laranja.

Corinthians com seu uniforme I: camisa branca com listras pretas na vertical, calção preto e meias brancas.

Equipes se perfilam na boca do túnel de acesso. Vai começar o protocolo oficial.

Corinthians é o melhor time mandante do campeonato. Sport não conseguiu nenhuma vitória fora de seus domínios.

Jogo que vale a ponta do campeonato. Corinthians pode dormir líder e, após as derrotas de Atlético PR e Palmeiras, o Sport pode voltar ao G4.

A Arena Corinthians recebe ótimo público e os torcedores tomam conta de seus assentos.

A arbitragem será polêmica: Luis Flávio de Oliveira, paulista apitando um jogo de equipe paulista. Tema para a semana inteira.

Sport com Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Mateus Ferraz, Durval, Renê; Rithely, Rodigo Mancha, Diego Souza, Marlone, Elber; André. Técnico: Eduardo Batista.

Corinthians definido com Cássio; Fagner, Edu Dracena, Gil, Uendel; Bruno Henrique; Elias, Jadson, Renato Augusto, Malcom; Luciano. Técnico: Tite.

Pode ser muito cedo para cravar quem brigará por título. O bolo na ponta de cima está muito grande e o campeonato está equilibrado. Saídas de jogadores importantes pode significar mudanças na forma de jogar.

A janela de contratações só se encerra no fim do mês e as equipes poderão sofrer grandes mudanças em seus elencos.

Outro que pode sair, dessa vez do lado do Sport, é André. O atacante pertence ao Atlético MG e tem sondagens do futebol europeu.

Felipe, fora por suspensão do jogo de logo mais, tem propostas do futebol italiano. A Udinese é quem tem as conversas mais avançadas com o defensor.

Há uma dúvida sobre protestos dos árbitros devido ao veto da presidente Dilma para uma lei do futebol. Há quem diga que não teremos as partidas e outros informando atrasos.

O Sport encerrará a primeira fase em seus domínios, encarando a Ponte Preta, na Arena Pernambuco. O time é um dos melhores mandates do campeonato, atrás apenas do Corinthians. Já como visitantes, é um dos piores, sem nenhuma vitória. Os empates em excesso tem sido uma pedra no sapato da equipe de Recife.

A Arena Corinthians promete ter, mais uma vez, casa cheia. Essa será a última partida em casa antes do returno. No domingo, o Timão vai à Ressacada enfrentar o Avaí. Após isso, novos preços serão praticados nas vendas dos ingressos, com redução consideravel. São esperadas mais de 31 mil pessoas para o jogo desta noite.

Cássio, Uendel e Renato Augusto era dúvidas para a partida, mas Tite confirmou a presença dos três. O único desfalque certo será o zagueiro Felipe, suspenso após levar vermelho contra o São Paulo. Edu Dracena será o escolhido.

Um encontro especial promete para logo mais. Danilo Fernandes, goleiro do Sport, encontrará o time que o revelou, pela primeira vez e ainda em Itaquera. O arqueiro é, inclusive, apontado por muitos, como o melhor do campeonato até aqui.

O Sport fechou a rodada passada com um gosto amargo. A visita à Arena da Baixada estava perfeita, até os 52 minutos do segundo tempo, quando levou o empate e não evitou a quebra do chato tabu de ainda não vencer fora de casa. A chance pode ser logo mais.

A última rodada pouco mudou a história das equipes. O Corinthians teve um clássico difícil, polêmico contra o São Paulo, no Morumbi. O resultado de 1 a 1 deixou o TImão ainda na segunda posição e os outros resultados deixam o time de Parque São Jorge na segunda colocação independente do resultado.

Esse será o famoso "jogo de seis pontos". O Sport precisa demais da vitória. Além de poder encostar nos líderes, subir ao G4 e ganhar fôlego, evita que o Timão se distancia. Uma vitória alvinegra joga toda a responsabilidade ao Atlético MG, que joga amanhã. Assim, o Timão dormiria líder do Brasileiro.

A Arena Corinthians será o palco da partida entre Corinthians x Sport, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Luciano, atacante. O jovem jogador vem conquistando Tite e sua boa fase, após ser artilheiro do Pan-Americano, vem se refletindo no Timão. Foi o autor do gol no empate da rodada passada e dá uma dinâmica diferente de quando Vágner Love atua.

FIQUE DE OLHO: Diego Souza, meia. O ótimo jogador dispensa apresentações. Forte fisicamente, com boa técnica, qualidade na armação e finalização, é o dono do time e é o ponto de desequilíbrio. Tem a chance de se redimir contra o Corinthians, já que ficou marcado após lance incrível, quando atuava pelo Vasco e teve a chance de eliminar o time paulista.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 2º Corinthians 34 17 5º Sport 30 17

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Corinthians x Sport válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!