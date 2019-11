Resultado Coritiba x Palmeiras no Brasileirão Série A 2015 (2-1)

21:37 Boa noite para você que acompanhou a vitória do Coritiba, por 2 a 1, sobre o Palmeiras. Curta nossa página no Facebook e siga nosso perfil no Twitter para ficar bem informado!

21:33 O triunfo deixa o Coxa, provisoriamente, na 18ª colocação, somando 15 pontos. O Porco, contudo, fica na 7ª posição, com 28 pontos ganhos

21:30 Enquanto o Coritiba vai visitar o Vasco no próximo sábado (15), às 18h30, o Palmeiras recebe o Flamengo, no próximo domingo (16), às 11h

94' Final de jogo no Couto Pereira para Coritiba 2x1 Palmeiras! Com gols de Henrique Almeida, o Coxa reencontra o caminho das vitórias depois de oito rodadas

93' Coritiba se segura como pode para voltar a vencer após oito jogos

91' Palmeiras tenta o empate a todo custo, enquanto Coritiba explora o contra-ataque para fazer o terceiro

89' Negueba arrisca do meio-campo aproveitando que Fernando Prass havia ido à pequena área do Coritiba, mas a bola passa sem muito perigo

89' Arbitragem assinala quatro minutos de acréscimo

86' Cartão amarelo para Ivan! Lateral-direito do Coritiba recebe o terceiro da série ao fazer falta em Cristaldo

85' Vitória parcial faz o Coxa sair novamente da lanterna

81' GOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA! HENRIQUE, DE NOVO! Esquerdinha lança em profundidade e atacante do Coxa completa para o fundo do gol. Coritiba 2x1 Palmeiras

77' Última modificação também no Palmeiras! SAI Alecsandro, ENTRA Gabriel Jesus

76' Equipes seguem pecando no ataque e perdendo chances claras de marcar os gols

74' Palmeiras tenta explorar os erros defensivos do Coritiba, mas peca nas finalizações

72' Última mexida no Coritiba! SAI Thiago Galhardo, ENTRA Esquerdinha

70' Cartão amarelo para Rafael Marques! Zagueiro do Coritiba é advertido por reclamação

69' Substituição no Coritiba! SAI Misael, ENTRA Evandro

67' Partida fica sem muitas emoções devido às falhas ofensivas das duas equipes

64' Mais uma mexida no time palmeirense! SAI Cleiton Xavier, ENTRA Cristaldo

62' Modificação no Palmeiras! SAI Nathan, ENTRA Lucas Taylor

60' Negueba faz bom lance no ataque e arrematou à distância, mas Fernando Prass defende sem problemas

59' UHHHHHHHHHH! Dudu arrisca de fora da área e Wilson bate roupa no lance

56' Partida fica aberta para as duas equipes, mas quem sofre mais é Coritiba, apesar de estar diante da torcida

53' Cartão amarelo para Negueba! Atacante do Coritiba é advertido por dar carrinho em Cleiton Xavier

51' Coritiba tenta sair para o ataque após sofrer o empate, mas peca na hora de finalizar e do último passe

48' Torcida do Porco volta a cantar alto no Couto Pereira após o gol marcado

46' GOOOOOOL DO PALMEIRAS! RAFAEL MARQUES! Com 40 segundos do segundo tempo, o atacante do Palmeiras recebe em profundidade e empata o placar após passe de Dudu

46' Bola rolando para o segundo tempo de Coritiba 1x0 Palmeiras! Equipes voltam sem modificações

20:39 Equipes voltam ao gramado, a bola vai rolar

20:37 Melhor em campo, o Coritiba terminou o primeiro tempo com menos posse de bola: 48% x 52%

20:34 No outro jogo iniciado às 19h30, o Flamengo vai vencendo o Atlético-PR, no Maracanã, por 3 a 1

20:30 Já já a bola volta a rolar na etapa final e nós traremos todos os detalhes. Não saiam daqui!

20:27 Já o zagueiro do Coritiba, Leandro Silva, destaca que a dedicação da equipe precisa ser mantida também no segundo tempo: "Não acabou ainda. Sabemos do nosso potencial, mas temos que continuar, vamos com essa postura"

20:24 Após o fim da etapa inicial, o atacante do Palmeiras, Rafael Marques, reconhece os erros cometidos: "Temos que ter calma na última bola, acertar o último passe"

45+3' Final de primeiro tempo no Couto Pereira para Coritiba 1x0 Palmeiras! Gol marcado por Henrique Almeida, aos 17 minutos, deixa o time paranaense em vantagem no marcador

45' UHHHHHHHHHHHHH! Galhardo cruza, Henrique desvia e quase marca o segundo gol

45' Arbitragem assinala três minutos de acréscimo!

43' Primeiro tempo vai chegando ao fim e o Coritiba esbarra nos próprios erros no setor ofensivo

40' Palmeiras também falha no último passe, seguindo sem espaço para buscar o empate

38' Coritiba peca na troca de passes e desperdiça oportunidades de ampliar a vantagem no placar

35' Henrique volta ao gramado após ser retirado pela maca

33' Outro que também sente lesão é o atacante Henrique Almeida e os médicos do Coritiba já entraram no campo de jogo para saber da situação do centroavante

31' Alteração no Coritiba! SAI Rafhael Lucas, ENTRA Negueba

29' Rafhael Lucas sente lesão e vai precisar ser substituído

25' Vitória parcial faz o Coritiba deixar o Vasco na lanterna. Cruzmaltinos encaram o Santos, às 21h dessa quarta-feira (12), na Vila Belmiro

23' Palmeiras segue no campo de ataque, mas esbarra na forte marcação do Coritiba

20' Wilson de novo! Goleiro do Coritiba espalma chute cruzado de Rafael Marques pela esquerda de ataque

18' UHHHHHHH! Cleiton Xavier tenta surpreender Wilson, que faz brilhante defesa

17' GOOOOOOL DO CORITIBA! HENRIQUE ALMEIDA! Após contra-ataque em velocidade e mortal, Juan serviu Misael, que viu Henrique surgir livre pelo meio. O atacante finalizou de primeira e no canto, sem dar chances de defesa a Fernando Prass

14' Cartão amarelo para Egídio! Lateral-esquerdo do Palmeiras recebe o terceiro da série e não enfrentará o Flamengo na próxima rodada

12' UHHHHHHHHHH! Após corte da defesa, o Palmeiras armou bom contra-ataque em velocidade. Alecsandro cruza, Dudu desvia e Cleiton Xavier completa, em impedimento, para fora

9' Já Marcelo Oliveira tem à disposição: Jaílson, Aranha, Lucas Taylor, Jackson, Andrei Girotto, Amaral, Zé Roberto, Gabriel Jesus, Cristaldo, Kelvin, Mouche e Leandro Pereira

6' Ney Franco tem como opções no banco de reservas os seguintes atletas: Vaná, Carlinhos, Rodrigo Ramos, Juninho, Walisson, Cáceres, Ícaro, Alan Santos, Esquerdinha, Thiago Lopes, Negueba e Evandro

3' Partida começa bem equilibrada, com poucos lances ofensivos das equipes

0' Bola rolando para Coritiba x Palmeiras no Couto Pereira! Saída de bola é dos paranaenses

Arbitragem faz protesto contra a não aprovação para os 5% que estão cobrando dos direitos televisivos

A arbitragem será formada por um trio carioca! Péricles Bassols apita, sendo auxiliado por Dibert Pedrosa e Luiz Cláudio

Já o Palmeiras está confirmado com: Fernando Prass; Nathan, Victor Hugo, Leandro Almeida e Egídio; Arouca, Robinho e Cleiton Xavier; Rafael Marques, Alecsandro e Dudu

Para a partida que começa em instantes, o Coritiba vai a campo com: Wilson; Ivan, Rafael Marques, Leandro Silva e Juan; João Paulo, Misael, Lúcio Flávio e Thiago Galhardo; Rafhael Lucas e Henrique Almeida

A derrota para o Santos fora de casa manteve a luz de alerta acesa no Coritiba na dura luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Justamente por isso, a equipe paranaense quer aproveitar o jogo em casa contra o Palmeiras, na quarta-feira (12), às 19h30 (horário de Brasília), para somar três pontos e tentar deixar a lanterna da competição, que está perto de finalizar o seu primeiro turno.

Na rodada anterior o Coxa foi até a Baixada Santista enfrentar os alvinegros, ainda se recuperando no torneio, e via com bons olhos um empate.

Entretanto, o placar de 3 a 0, até certo ponto elástico, mexeu com o brio dos jogadores, que chegaram a comentar sobre ter vergonha na cara. Com o péssimo resultado, o clube amargou o 20° lugar com apenas 12 pontos em 51 disputados.

Já o Palmeiras foi até Belo Horizonte tentar recuperar os três pontos perdidos na partida anterior em casa, mas começou muito mal o jogo contra o Cruzeiro.

As falhas individuais de Leandro Almeida e Cleiton Xavier custaram caro ao time que até chegou a empatar nos minutos finais da segunda etapa, mas conseguiu sofrer o gol da derrota.

Dessa forma, caiu mais uma posição e está agora em sétimo, com 28 pontos e duas derrotas consecutivas na bagagem.

No histórico de confronto entre as equipes são 16 vitórias paranaenses contra 21 paulistas, além de 16 empates.

Ao todo foram disputados 53 jogos, sendo o último deles no dia 23 de novembro de 2014, também no Couto Pereira, quando o time de Palestra Itália levou a pior, saindo derrotado por 2 a 0. Anotaram os gols Zé Love e Joel.

Na manhã da última segunda-feira (10), os muros do Centro de Treinamento da Graciosa amanheceram pichados com a frase "Vergonha maior". Mesmo com toda essa pressão e o momento ruim, o técnico Ney Franco não joga a toalha em pleno primeiro turno.

"Faltam duas rodadas para o término do (primeiro turno) campeonato, e ninguém aqui no Coritiba vai jogar a toalha. O trabalho tem que ser feito, logicamente que todas as alternativas estão sendo feitas para que a gente possa se recuperar no Campeonato Brasileiro e quarta-feira já tem jogo contra o Palmeiras, não adianta ficar se lamentando.

Todo mundo sai daqui lamentando, um resultado negativo, a superioridade do Santos, mas temos um novo compromisso na quarta-feira e mais uma vez temos que remontar a equipe para que a gente possa fazer um jogo em uma condição de equilíbrio", avaliou.

Com pouco tempo para treinar, o time não deve ser muito modificado para o jogo. Entretanto, o zagueiro Rafael Marques e o atacante Henrique Almeida tiveram estreias apagadas contra o Santos.

O primeiro recebeu elogios do técnico, já o segundo acabou substituído no decorrer da segunda etapa.

A campanha é muito ruim. Já são 13 rodadas na zona de rebaixamento, com apenas 23.5% de aproveitamento em 17 jogos.

O clima é tão pesado que a diretoria já dispensou alguns jogadores e afastou outros. Mais cabeças ainda podem rolar, mesmo com a dificuldade para contratar novas opções no mercado.

Com o terceiro cartão amarelo levado pelo lateral Lucas, o técnico Marcelo Oliveira ganhou um grande problema para a ala direita, já que o substituto natural, João Pedro, ainda se recupera de lesão.

Dessa forma, o treinador optou por subir o destaque da base Lucas Taylor que já está com a delegação alviverde.

Ainda assim, Oliveira tem a opção de utilizar o zagueiro, também da base, Nathan, que já faz parte do elenco principal há algum tempo.

O próprio comandante comentou sobre a possibilidade de improvisar após a derrota contra o Cruzeiro, em entrevista coletiva ainda no Mineirão.

"Temos pouco tempo para treinar, e temos que ver a melhor formação, e temos dificuldade com a lateral. Na direita vamos criar opções. Uma delas é o Nathan, que já treinou na função. Com Lucas e Victor Ramos suspensos, tem Jackson, Vitor Hugo. Vamos decidir até quarta-feira", ressaltou.

O substituto de Victor Ramos será o defensor Vitor Hugo que finalmente voltará à equipe. Entretanto, Leandro Almeida não vem desempenhando um bom papel e pode perder a titularidade.

O atacante Lucas Barrios ainda é dúvida. Se ele não for para o jogo, é provável que Leandro Pereira perca a titularidade para Alecsandro ou Cristaldo.

Derrota fora de casa para o Santos por 3 a 0 manteve a equipe na última posição do campeonato nacional, com o final do primeiro turno à vista; Verdão acumula duas vitórias seguidas e baixo rendimento recente pode deixar equipe fora do G4 mais uma vez

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Coritiba x Palmeiras válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015!