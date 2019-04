Flamengo apresenta novos vice-presidentes em evento na Gávea

Após a vitória contra o Atlético-PR no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo anunciou nesta quinta-feira (13), em um evento na Gávea, algumas mudanças no que diz respeito à sua parte diretiva. A saída de alguns vice-presidentes que foram exonerados de seus cargos para formar um novo grupo político obrigaram o clube a reformular parte da sua equipe gestora.

As mudanças envolvem planejamento, comunicação, relações externas, patrimônio e também o cargo de chefe de gabinete presidencial do rubro-negro. Três dos cinco novos nomes anunciados fizeram, em algum momento, parte da administração que tomou posse em 2013.

O anúncio que causou maior surpresa foi de Antônio Tabet, assumindo a pasta de comunicação, que antes era ocupada por Gustavo Oliveira. Tabet é publicitário, comediante e roteirista, além de ser responsável pelo site "Kibe Loko" e o canal "Porta dos Fundos" no youtube, que tem 11 milhões de inscritos. Perguntado o que pode ser feito de diferente na comunicação do clube. Tabet afirmou que o Flamengo precisa se comunicar com as massas: "O Flamengo tem que ousar, tem que evoluir a maneira de comunicar. Tem que ser simpático, engajar e fazer os torcedores quererem se comunicar com o Flamengo. Se comunicar com a massa é dever do clube".

Velho conhecido do clube, Alexandre Wrobel retoma o controle de sua antiga pasta, o patrimônio. Ele assumiu quando fazia parte da gestão Patrícia Amorim, antes de se tornar vice-presidente de futebol com a saída de Wallim Vasconcellos no ano passado.

Outros que assumiram cargos nesta mudança visando os cinco meses restantes de mandato até as eleições foram Plínio Serpa Pinto, como Chefe de Gabinente, e Marcelo Haddad torna-se responsável pelas relações externas, cargo que, de acordo com o presidente Bandeira, já vinha sendo exercido pelo mesmo nos últimos dias. Para fechar o quinteto, Flávio Godin, antigo líder da "Chapa Azul", tomará conta da vice-presidência de planejamento.

Confira os nomes e suas respectivas pastas:

Plinio Serpa pinto - Chefe de gabinete presidencial

Flávio Godin - Vice presidente de Planejamento

Antonio Tabet - Vice presidente de Comunicação

Wrobel - Vice presidente de Patrimonio

Marcelo Haddad - Vice presidente de relações externas