Argel Fucks se despede do Figueirense e é anunciado como novo técnico do Internacional

O novo técnico do Internacional finalmente tem nome: Argel Fucks, ex-jogador do Colorado gaúcho será anunciado oficialmente como treinador pelo clube porto-alegrense nas próximas horas. O acerto entre o profissional, que estava no Figueirense havia mais de ano, e a direção do Inter ocorreu em almoço nesta quinta-feira (13).



Antes do acerto, o Inter recebeu negativas de Mano Menezes, Jorge Sampaoli e Muricy Ramalho, que disse ainda não voltar a trabalhar nesta temporada. O vice de futebol do Inter, Carlos Pellegrini participou de reunião com Argel em Florianópolis para definição. Para aceitar a saída da equipe alvinegra, Fucks propôs que seu contrato tenha validade até o final de 2016. O pedido teve aceitação por parte colorada.



Em bom momento na carreira, Argel conquistou recentemente seu único título como treinador. O polêmico desfecho do campeonato catarinense aponta o título para o Figueirense, após decisão judicial que puniu o Joinville por escalação irregular de atleta. Além do clube de Florianópolis, Argel trabalhou em Criciúma, Guarani, Avaí, América-RN, dentre outras equipes.



Na tarde desta quinta, o ex-treinador do clube catarinense se despediu do grupo. Ele estava à beira do campo pelo Figueirense desde julho de 2014, marca longa tratando-se do histórico de rodízio de treinadores no Brasil. Pelo alvinegro foram 72 jogos, com 31 vitórias, 20 empates e 21 derrotas.

Argel e Internacional já protagonizaram muitas histórias

Como técnico, Argel dirigiu o Caxias na histórica goleada de 8 a 1 do Inter sobre o clube grená da serra gaúcha. O confronto marcou a final do segundo turno do estadual de 2009.



Além disso, no ano seguinte, também pelo Gauchão, o São José de Porto Alegre, comandado por Argel, goleou o Inter por 3 a 0. Na ocasião, o treinador e o meia argentino D'Alessandro, capitão colorado, discutiram severamente na beira do gramado.



No período como jogador, seu início de carreira foi justamente no Colorado gaúcho. Entre 1992 e 1995 defendeu as cores da equipe rubra de Porto Alegre, fazendo parte do elenco campeão da Copa do Brasil de 1992. Agora, a partir deste segundo semestre de 2015, o treinador tem a missão de reconduzir o Internacional em reabilitação no Campeonato Brasileiro e buscar sua segunda Copa do Brasil, competição que está na fase oitavas de final.



O primeiro compromisso de Argel à frente do Inter deve ser no fim de semana, em confronto do colorado com o Cruzeiro, pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre no domingo (16), às 16h.