Resultado Ponte Preta x Avaí no Campeonato Brasileiro Série A 2015 (2-0)

Com campanhas semelhantes, Ponte Preta e Avaí se enfrentam nesta quinta-feira (13) no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, São Paulo, às 19h30.

Vindo de vitórias importantes, os adversários dessa noite estão separados por apenas dois pontos na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro e querem o triunfo nesta noite para ter uma virada de turno mais tranquila.

A Macaca completou 115 anos nesta semana, mas a pretende fazer a festa nesta quinta-feira (13), ao lado da sua torcida. Pra isso, a diretoria fez uma promoção com ingressos a R$ 20 (R$ 10 a meia-entrada), visando lotar o Majestoso.

No confronto anterior, na vitória por 1 a 0 diante do Flamengo, o melhor público do time no campeonato foi registrado, 11.700 pagantes.

Já os visitantes vem embalados após uma boa vitória contra o Fluminense, jogando em casa. O Avaí busca agora dar sequência e se distanciar da zona da degola.

A equipe catarinense é a atual 15ª colocada, a quatro pontos do Goiás, 17°, e com o tropeço da equipe alviverde na rodada, pode aumentar essa vantagem para sete pontos na partida desta noite.

O confronto desta noite terá no apito um árbitro vindo de Pernambuco. Marcelo de Lima Henrique, que é natural do Rio de Janeiro, mas apita pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e estará com a responsabilidade de comandar os 90 minutos deste embate.

Ele terá como auxiliares Elan Vieira de Souza e Bruno César Chaves Vieira, ambos de Pernambuco.

Em sua segunda partida no comando da Ponte Preta, além de Adrianinho que esta fora, Doriva pode ter mais um desfalque: Biro Biro, que saiu da última partida alegando dores no tornozelo esquerdo, voltou a sentir nos treinamentos e não sabe se vai para o jogo.

Sem ele, Cesinha deve ganhar a vaga na linha dos três homens mais avançados no meio campo, ao lado de Bady eFelipe Azevedo.

Ex-Avaí, o zagueiro Pablo destacou que a Macaca tem condições de embalar na competição e terminar o turno na parte de cima da tabela.

"Nós podemos ganhar os dois próximos jogos. Agora temos mais um jogo em casa e depois fora contra o Sport. Jogar contra o antigo clube é bom, é um clube que me proporcionou muitas coisas, mas hoje estou na Ponte e espero dar meu máximo, como dei nesse último jogo, para sairmos com a vitória", afirmou.

O técnico Gilson Kleina tem dores de cabeça ainda maiores do que Doriva, o Avaí tem sete desfalques, cinco deles por lesão.

Eltinho, André Lima, Tauã e William estão entregues ao departamento médico e não irão para o jogo, o experiente meia Marquinhos será poupado e Rômulo está suspenso. Com isso, o paraguaio Néstor Camacho deve fazer sua estreia.

Se do outro lado Pablo é quem reencontra seu ex-clube, o Avaí também terá alguns velhos conhecidos voltando ao Majestoso.

O volante Tinga é cria da base da Macaca, e o treinador Gilson Kleina teve uma boa passagem pelo clube antes de se transferir para o Palmeiras.

"O Tinga é criado lá. Conhece muito bem. Eu também vivi dois anos dentro da Ponte, temos um carinho. Vencemos tudo ali. Chegamos em 2010 para uma reconstrução da equipe e conseguimos ser o terceiro do Paulista. Fui muito bem recebido, o trabalho fluiu muito, e é até parecido com o que aconteceu aqui em termos de renovação", afirmou o treinador.

A diretoria da Ponte Preta espera cerca de dez mil torcedores no seu estádio, o Moisés Lucarelli. O aniversário de 115 anos do clube nesta terça-feira, junto com o ambiente bastante positivo depois da quebra de sete jogos sem vencer no último domingo aliado à promoção de ingressos são os fatores que animam a ideia do número de torcedores.

Marcelo de Lima Henrique, de Pernambuco, será o árbitro da partida. Auxiliado por Elan Vieira de Souza e Bruno Cesar Chaves Vieira, ambos também de PE.

Se há dúvidas no meio do Avaí, debaixo das traves já não se tem pergunta nenhuma: Diego, que foi titular no último sábado, se mantém como titular da equipe depois de ganhar a vaga de Vágner, que vinha sendo criticado pela torcida."Faz parte cair de produção. Então é melhor tirar dos holofotes, até mesmo para preservar. Chegou a hora de Diego ter uma sequência", disse o treinador.

Outra dúvida acaba sendo André Lima, que preocupa depois de sair com problemas musculares do jogo contra o tricolor carioca. O atacante fez o gol derradeiro da partida, necessário para a vitória do Leão. Um que se tem certeza que não atuará é o volante Rômulo que está suspenso depois de tomar o terceiro cartão amarelo. Anderson Lopes deve ser o substituto.

Se Marquinhos não atuar no meio de semana, Renan Oliveira aparece com o mais cotado para substituir o camisa 10, uma vez que o jogador já vinha desempenhando o papel nos jogos em que o companheiro estava machucado. Néstor Camacho, que ainda não estreou, surge como outra opção.

A preocupação com o jogador se dá pelo motivo da cautela que se precisa ter, uma vez que o atleta ficou um mês parado com uma inflamação no joelho e confirmou que será necessário operar ao final do ano. O técnico Gilson Kleina, aliás, quer contar com o jogador nas partidas da Ressacada.

Retornando de contusão, o meia Marquinhos ainda causa preocupação pelos lados da Ressacada. O camisa 10 do time disse depois da vitória contra o Flu que, se jogar na quinta-feira, não vai ter condições de jogar contra o Corinthians três dias depois, em Florianópolis.

Após ter uma rodada de sossego na tabela - sem ter possibilidade de entrar no Z-4 -, o Avaí trabalha para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. O clube tem cinco pontos a mais do que o Goiás, 17º colocado e time que busca sair de onde está, tendo o Leão como o primeiro fora da zona.

"É importante fazer a marcação atrás da bola. Mas para isso é necessário treinarmos muito para que os jogadores possam se familiarizar bem com essa estrutura tática", explicou.

Doriva disse em entrevista coletiva que é melhor jogar mal e vencer do que o contrário, em relação ao jogo do último domingo, onde seu time venceu pelo placar mínimo mas tomou sufoco do adversário. O treinador busca ainda implantar uma filosofia de ter seus homens marcando atrás da bola, na defesa, e saindo em contra-ataques que podem ser mortais.

Figurando na décima posição e com uma vitória na bagagem com o novo treinador, a equipe alvinegra de Campinas espera continuar com o trabalho e buscar a consistência no campeonato para se ver livre da zona de rebaixamento, principal objetivo do clube no ano. A equipe está a sete pontos da zona, mas a apenas dois do rival de quinta-feira à noite, que é o primeiro time fora do Z-4.

Para o jogo contra o Rubro-negro carioca, o novo técnico da Ponte fez algumas mudanças para o XI inicial: Biro Biro e Gilson voltaram ao time titular, enquanto o meia Bady entrou na vaga do atacante Felipe. O treinador ainda contou com a volta de Fernando Bob que estava lesionado.

Com a chegada do novo treinador, a equipe manteu uma invecibilidade que já dura dez anos e sete jogos sobre o Flamengo e de quebra acabou com a série negativa de sete jogos sem vencer. Com certeza este segundo dado acaba sendo o mais importante para o clube e seus torcedores.

Depois de ficar sete partidas sem vencer, a Macaca demitiu o técnico Guto Ferreira, que fez um belo inicio de campeonato mas acabou não mantendo a consistência do time, e contratou Doriva, que foi campeão carioca em seu último trabalho, o Vasco.

Os dois times chegam para o confronto com moral: ambos venceram seus últimos compromissos pelo Brasileirão 2015. A Ponte Preta recebeu e venceu o Flamengo em Campinas e o Avaí também ganhou do Fluminense na Ressacada. Os dois jogos terminaram pelo placar mínimo.

O estádio Moisés Lucarelli será o palco da partida entre Ponte Preta x Avaí, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Marcelo Lomba, goleiro da Ponte Preta. Se William é a esperança de gols dos visitantes, Marcelo Lomba é o homem que detém as esperanças de parar o ataque avaiano, como vem sendo com todos no campeonato. Destaque da Macaca, arqueiro vem sendo extramamente importante para a temporada dos donos da casa, fazendo, em média, seis defesas por partida.

FIQUE DE OLHO: William, atacante do Avaí. Referência do ataque do Avaí até aqui na competição, contra a Ponte Preta não vai ser diferente. Cabe a ela a missão de marcar os gols necessários para a equipe catarinense voltar com pontos na bagagem de volta para Florianópolis.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 10º Ponte Preta 22 17 16º Avaí 20 17

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Ponte Preta x Avaí válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!