Eduardo Baptista considera injusta derrota do Sport para Corinthians: "Mostramos personalidade"

O resultado final não agradou a ninguém no Sport. Após empatar em 3 a 3 um jogo em que o Corinthians vencia por 3 a 1, um pênalti discutível garantiu a vitória corintiana e tirou um ponto importante do Leão da Ilha fora de casa. De quebra, além de permanecer fora do G-4, o clube sofreu sua segunda derrota na competição. Polêmicas à parte, o técnico Eduardo Baptista preferiu concentrar-se no desempenho dos atletas durante os 90 minutos. Para ele, os rubro-negros foram melhores em campo e mereciam sair com um resultado melhor, como fruto da boa atuação longe de seus domínios.

“Quem assistiu a esse jogo viu dois grandes times. O Sport fez um excelente primeiro tempo, com supremacia contra o Corinthians, que apenas se defendeu 70% do tempo. Infelizmente, tomamos o gol no finalzinho. Voltamos para o segundo tempo e não marcamos em cima. Terminamos tomando o terceiro gol. Mas, quando o Hernane entrou, deu nova presença na área".

"O Régis também melhorou o lado esquerdo. Depois do segundo gol, fizemos também um grande segundo tempo. Infelizmente o lance definiu a partida. O Sport mostrou personalidade e veio para jogar futebol. Atuamos em cima do Corinthians. Jogando dessa maneira, dificilmente vamos perder novamente”, afirmou o técnico.

Eduardo Baptista também comentou a entrada de Hernane Brocador e o ganho que o centroavante deu à equipe. Em dois toques na bola, dois gols marcados: “O jogo não pedia os dois juntos. Mas são dois atletas que vivem um grande momento. O André cansou e o Hernane conseguiu colocar fogo no jogo. Temos um longo campeonato ainda e ele vai jogar bastante”, explicou o treinador, que deixou bem claro que o Brocador tem possibilidade de crescer e ganhar vaga na equipe titular.

O comandante rubro-negro também apontou defeitos na equipe durante o jogo: “Nesses dois jogos (contra Atlético-PR e Corinthians) sofremos três gols de bola parada. E não vínhamos tomando gols nesse quesito. Temos que rever esses lances e estudar para que isso não ocorra mais”, disse. Sobre a arbitragem, Eduardo Baptista comentou poucas palavras. “Não cabe a mim julgar se foi ou não. Eu vi o lance de perto e ele também. Ele vai saber o que fez. O juiz tem a consciência dele e sabe o que ele fez”, concluiu.