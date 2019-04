Levir Culpi cobra critérios da arbitragem, mas ressalta boa partida do Grêmio

Na entrevista coletiva após a derrota em casa para o Grêmio, Levir Culpi não fugiu do assunto principal,mas nãopoupou críticas à direção de arbitragem da CBF. O comandante alvinegro levantou a polêmica sobre a falta de critério em relação à marcação de pênalti em caso de toque de mão dentro da área.



O Corinthians,principal adversário do Galo na briga pelo título, teve duas situações do tipo nas últimas duas rodadas: um pênalti não marcado contra sua meta no clássico com o São Paulo e um marcado a favor contra o Sport. Contra o Grêmio, um lance parecido não resultou em pênalti em favor do Atlético-MG.

”Eu tenho a preocupação (critérios da arbitragem). Normalmente eu não falo de arbitragem. Mas o diretor de arbitragem da CBF tem que dar uma entrevista para dizer o que aconteceu hoje com o zagueiro do Grêmio. Não podemos tirar o mérito da vitória do Grêmio. Discutiu-se a semana inteira a jogada (pênalti ou não por mão na bola), e ela aconteceu justamente hoje. Estava 0 a 0 naquele momento. O Grêmio jogou bem e mereceu a vitória, apesar de ter poucas ações ofensivas. Vou dormir tranquilo. É a terceira rodada que acontece uma coisa que deveria ser muito clara para todos”, disse o treinador.

Levir ainda complementou sua crítica afirmando que acredita que os recorrentes erros não fazem parte de uma armação a favor do Corinthians, mas sim de uma falta de critério da comissão de arbitragem.

“Eu não acredito nisso. Repito que já fomos beneficiados com algumas opções dos árbitros erradas. O diretor de arbitragem deu uma entrevista sobre o assunto. Pode, coincidentemente, ter havido três falhas sem intenção de prejudicar o Atlético”, completou Levir Culpi.

O Atlético, além da partida, perdeu a liderança e a invencibilidade no Mineirão pós-reforma. O Galo está a um ponto do atual líder Corinthians e busca na próxima rodada, no domingo (16), em Chapecó, contra a Chapecoense, a reabilitação depois de duas rodadas sem vencer. Os três pontos podem fazer o alvinegro retomar à ponta da tabela.