Resultado de Fluminense x Figueirense pelo Brasileirão 2015 (2-1)

INCIDENCIAS : Partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo a ser disputado no Estádio Maracanã

O Figueirense se vê em situação delicada na 16ª posição a apenas 1 ponto do primeiro time dentro da zona de rebaixamento

Com o resultado, o Tricolor carioca sobe para a quarta posição e vai a 33 pontos, terminando o primeiro turno dentro do G4 da competição

48' FIM DE JOGO NO MARACANÃ! O FLU VENCE DE VIRADA POR 2 a 1 E RETORNA AO G4!

45' Juiz assinala mais três minutos de acréscimos

43' Com um a mais, Flu administra o resultado e espera o apito final

41' TÁ NA RUA! João Vitor entra firme em Lucas Gomes, leva o segundo amarelo e vai para o chuveiro mais cedo

38' Tricolor troca passes e prende a posse de bola esperando o tempo passar. O Figueira não assusta, mas ainda tenta um último suspiro

35' SUBSTITUIÇÃO NO FIGUEIRENSE! Sai Fabinho e entra Marcão

34' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Ronaldinho e entra Higor Leite

31' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Fred e entra Lucas Gomes

28' Com a vitória de momento, o Tricolor retorna a sua posição dentro do G4, ultrapassando Palmeiras, Sport e São Paulo

25' SUBSTITUIÇÃO NO FIGUEIRENSE! Sai Rafael Bastos e entra Celsinho

21' CARTÃO AMARELO! Rafael Bastos comete falta dura em Gustavo e é amarelado

19' GOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! É DO ARTILHEIRO FRED! Cícero acerta um lançamento primoroso para Fred, que domina em posição legal e toca com categoria na saída de Muralha. Vira vira o Tricolor, 2 a 1!

17' Flu pressiona a defesa do Figueira e leva perigo nas jogadas aéreas

14' MURALHA SENSACIONAL! Em outra cabeçada de Cícero, Muralha voa e impede a virada no Maracanã

12' QUASE A VIRADA! Ronaldinho bate, é travado pela defesa e a bola sobra para Cícero. Ele enche o pé da entrada da área e Muralha defende

10' SUBSTITUIÇÃO NO FIGUEIRENSE! Sai Alemão e entra Dudu

08' Wellington Paulista arrisca de longe, mas a bola passa longe do gol

05' Com o empate logo cedo, Tricolor se lança ainda mais ao ataque em busca da virada e a torcida se anima no Maracanã

03' GOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! CÍCERO EMPATA! Wellington Paulista cruza da esquerda e Cícero aparece de surpresa dentro da pequena área para empatar o jogo de cabeça, 1 a 1

00' RECOMEÇA A PARTIDA NO MARACANÃ!

00' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Osvaldo e entra Wellington Paulista

Está tudo pronto para o reinício da partida!

O resultado parcial vai afastando o Alvinegro da zona de rebaixamento, levando o time catarinense a 23 pontos. O Flu por sua vez, vê os líderes cada vez mais longe e permanece fora do G4, com 30

Em entrevista, Marlon admite que a bola resvalou na sua mão e concorda com a marcação do árbitro

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO NO MARACA! O FLU VAI SENDO DERROTADO POR 1 a 0 PARA O FIGUEIRA!

45' Teremos mais dois minutos de acréscimo!

44' CARTÃO AMARELO! Pelo lance do pênalti, Marlon recebe advertência

40' GOOOOOOOOOOL DO FIGUEIRENSE! CLAYTON! Atacante cobra rasteiro no canto direito de Kléver, que escolheu o lado esquerdo. O Figueira está na frente, 1 a 0!

38' PÊNALTI PARA O FIGUEIRENSE! Árbitro marca toque de mão de Marlon dentro da área

37' QUASE! João Vitor cobra falta com categoria e a bola passa perto do ângulo esquerdo de Kléver

33' INCRÍVEL! Wellington Silva cruza, Fred se antecipa a Muralha e toca para o gol, mas a bola não entra. Grande chance perdida!

31' Leandro Silva tenta surpreender o goleiro Kléver e bate de longe, mas a bola passa por cima do gol e sai em tiro de meta

28' Com a vitória parcial do Sport por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, o Flu está caindo para a 7ª posição na tabela e precisa da vitória para retornar ao G4

23' Com muito mais posse de bola, Flu tenta ser agressivo, mas esbarra na boa marcação da equipe catarinense

20' TRAVADO! Fred domina no peito e rola com açúcar para Ronaldinho, que na hora do arremate é bloqueado pela defesa. Quase o primeiro gol!

18' Tricolor tenta se impôr na partida e busca o ataque a todo momento. Retraído, o time visitante espera um contra ataque

15' Ronaldinho levanta e Cícero escora para ninguém. A zaga do time catarinense sai jogando

14' Falta em cima de Cícero do lado direito da grande área. Vem bola alçada na defesa do Figueira

12' DE NOVO CÍCERO! Meia bate de longa distância rasteiro e a bola passa perto da trave esquerda de Alex Muralha

09' Todo fechado, time do Figueirense tenta manter o Flu longe de sua grande área

06' Tricolor troca passes no meio de campo e busca abrir espaços na defesa adversária

03' Osvaldo chega bem pela esquerda e cruza para Cícero. O meia domina na entrada da área e arrisca para a defesa de Alex Muralha. Primeira boa chegada do time da casa

02' Rafael Bastos cobra rasteiro e a zaga tricolor corta sem problemas

01' Primeira falta do jogo é de Edson do lado direito da grande área. Chance para o Figueira levantar a bola na área

00' COMEÇA A PARTIDA NO MARACANÃ!

Está tudo pronto para a bola rolar!

Diego Almeida Real (RS) apita o jogo, auxiliado por Fabiano da Silva Ramires (ES) e José Eduardo Calza (RS)

As equipes já estão no gramado do Maracanã e nesse momento é executado o Hino Nacional

O Figueira está escalado com: Alex Muralha; Leandro Silva, Saimon, Thiago Heleno e Cereceda; Dener, Fabinho, João Vitor e Rafael Bastos; Clayton e Alemão; Técnico: Hudson Coutinho

O Flu vem à campo com: Kléver, Wellington Silva, Gum, Marlon e Gustavo Scarpa; Edson, Jean, Osvaldo, Ronaldinho Gaúcho e Cícero; Fred; Técnico: Enderson Moreira

Os times já estão escalados!

Com a vitória do Goiás ontem por 3 a 0 contra o São Paulo, em pleno Morumbi, a diferença do Figueira para o primeiro time dentro da zona de rebaixamento caiu para 1 ponto e o time catarinense precisa pontuar para afastar o risco

Mesmo com a estreia da dupla Ronaldinho e Fred, pela primeira vez junta em campo, a expectativa é de público pequeno no Maraca. O Flu vem de duas derrotas fora por 1 a 0 para Avaí e Internacional.

O estádio do Maracanã será o palco da partida entre Fluminense x Figueirense, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Fred ficou de fora dos últimos três compromissos do Tricolor Carioca na competição e pela primeira vez deve atuar ao lado de Ronaldinho Gaúcho. Vindo de uma sequência de duas derrotas fora de casa, o Fluminense não vê a hora de voltar a contar com seu capitão e artilheiro para retomar o caminho das vitórias e voltar ao G4 do Brasileirão

FIQUE DE OLHO: Responsável pelo gol que classificou o Figueira para as oitavas de final da Copa do Brasil, Marcão vem sendo um dos nomes de maior destaque do alvinegro catarinense. Após a saída de Argel Fucks, que deixou o clube para assumir o Internacional, o Figueirense depende mais do que nunca de seu centroavante para se afastar das últimas posições

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 5º Fluminense 30 18 15º Figueirense 20 18

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

