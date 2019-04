Marcelo Oliveira critica postura da equipe palmeirense, mas mostra confiança no elenco

Marcelo Oliveira criticou o desempenho da equipe após a derrota por 2 a 1 para o Coritiba, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador falou sobre os problemas do Verdão na defesa e a maneira de como ela vem sofrendo gols que não eram comuns com o que vinham fazendo. E fechou comentando sobre a confiança que tem no elenco alviverde.

Para dar fim ao jejum de três partidas consecutivas sem vitória, ele poderá mudar o time para o jogo de domingo. O Palmeiras encerra o primeiro turno do Brasileirão contra o Flamengo, às 11h, no Allianz Parque.

"Vamos nos cobrar, trocar se for necessário, mas fazer aquilo que está sendo possível. Um time ofensivo que possa estar agredindo sempre, pois temos jogadores muito comprometidos no trabalho, não posso me queixar disso. Estamos vacilando em momentos fundamentais dos jogo", avaliou.

Além de questionar os atacantes, Marcelo Oliveira achou fora do normal a atuação da defesa do Verdão. Após a terceira derrota seguida, a equipe do Palmeiras sofreu 5 gols nesses três jogos, algo incomum para a defesa alviverde, que passou de uma média de 0,73 gols sofridos por jogo para 1,12. O treinador comentou sobre essa queda de rendimento.

"O que foi anormal foi os dois gols que nós levamos. Os dois jogos foram muito abaixo daquilo que já vínhamos fazendo. Precisamos reagir novamente. Saímos do trilho e precisamos voltar para o caminho das vitórias", disse.

O treinador ainda comentou sobre a queda de rendimento da equipe sem o volante Gabriel.

"O Gabriel está fazendo falta porque não temos um jogador que marca forte. É inegável que faz falta. Mas temos um elenco de qualidade. Não adianta ficar pensando no Gabriel, temos que pensar em formar um time forte sem ele", finalizou o comandante alviverde.