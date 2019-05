Pré-jogo: Vitória encara embalado Santa Cruz para disparar na liderança da Série B

Partida válida pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a ser disputada no Barradão, em Salvador, na Bahia

A boa fase do futebol nordestino, na atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro, não é novidade para quem acompanha a competição, uma vez que cinco dos oito clubes representantes estão nas sete primeiras colocações. Na noite desta sexta-feira (14), às 19h, o líder Vitória recebe o Santa Cruz, que almeja se aproximar ainda mais do G-4, no Barradão, em duelo pela 19ª rodada.

Na liderança do certame há duas rodadas, o Leão da Barra chega motivado também pela vitória diante do Luverdense na última terça-feira (11), no Passo das Emas, por 2 a 0. O triunfo fez os rubro-negros baianos seguirem no topo da tabela com os mesmos 34 pontos do América-MG, mas à frente por conta do saldo de gols.

Também vivendo bom momento no campeonato, o Mais Querido se apóia do êxito alcançado contra o Mogi Mirim, na última partida, por 2 a 1. O resultado positivo ante o Sapão foi suficiente para deixar os tricolores pernambucanos na 7ª posição, somando 28 pontos, ficando a quatro do Botafogo, atualmente na 4ª colocação.

A arbitragem do confronto regional será de comando do gaúcho Luís Teixeira Rocha, do quadro da CBF. Ele será auxiliado pelo conterrâneo Élio Nepomuceno de Andrade Júnior e o sergipano Eric Nunes Costa, também integrantes do escalão nacional.

Vitória vai sem Rogério e Pedro Ken, mas conta com volta de Rhayner

A liderança, mesmo sem ser de maneira isolada, tá deixando o grupo do Vitória sorrindo à toa. No encerramento dos preparativos para o jogo contra o Santa Cruz, o elenco do Leão da Barra fez um rachão descontraído, mas com algumas baixas consideradas importantes e do time titular.

Ainda se recuperando de um edema na coxa, o goleiro Fernando Miguel permanece fora da equipe, com Roberto "Gatito" Fernández assumindo a vaga. Quem também não poderá atuar pelo rubro-negro é o meio-campista Vander, que está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, sendo substituído por Pereira.

Outros dois, porém, estão com situação indefinida. Em negociação com o São Paulo, o atacante Rogério vem fazendo fortalecimento muscular na academia do clube, mas deverá ficar como opção entre os reservas. Já o meia Pedro Ken, com entorse no tornozelo, realizou tratamento e aparece como dúvida, uma vez que foi relacionado.

Após cumprirem suspensão, o volante Marcelo Mattos e o meia-atacante Rhayner voltam a ficar à disposição do treinador Vágner Mancini. O comandante dos baianos, inclusive, exalta a boa fase que vive na Segundona: "Nós chegamos aqui depois de um semestre muito tumultuado, com desclassificações em casa. Isso mexe muito com o emocional de todo mundo, não só do jogador, da diretoria. Hoje, conseguimos reverter muita coisa", garantiu o técnico.

Santa Cruz tem apenas uma alteração no time titular

O desgaste vem dando dor de cabeça a Marcelo Martelotte, mas o comandante coral opta por preservar os atletas mais cansados antes de encerrar a última movimentação na data anterior às partidas. Para o terceiro jogo em menos de uma semana, Martelotte sinalizou um possível mistério, mas confirmou apenas uma mudança no time.

O atacante Grafite, o lateral-direito Vitor, o zagueiro Néris e o meia-atacante Lelê foram sacados do fim do último treinamento, porém não serão problema. Insatisfeito com a atuação do lateral-esquerdo Lúcio, diante do Mogi Mirim, o treinador tricolor dá indícios de que Marlon deverá retornar à posição.

Importante na variação tática, Renatinho não poderá atuar devido a uma contratura muscular na coxa esquerda, sequer viajando com o elenco à capital baiana. A lesão, no entanto, não é grave e o coringa retorna à equipe na próxima sexta-feira (21), contra o Macaé. Titular em 10 de 11 jogos desde que chegou ao Arruda, Lelê se diz pronto para voltar a vencer como visitante, já que a Cobra Coral acumula apenas um triunfo, além de três empates e cinco derrotas.

"Cada vez mais estamos nos aproximando do G-4. Quando eu cheguei estávamos duas posições acima da zona de rebaixamento. Precisamos manter essa sequência boa, o que não tem segredo: só vencendo a gente consegue chegar lá em cima. Contra o Vitória, é um jogo de seis pontos diante de um concorrente direto. É um time que brigará pelo acesso no final do campeonato e será um grande jogo", pontuou o meio-campista.