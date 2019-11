Resultado Atlético-PR x Santos no Brasileirão Série A 2015 (0-0)

Neste sábado (15), o Atlético-PR recebe a equipe do Santos, naArena da Baixada, às 18h30min, horário de Brasília. A partida será válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2015 – Série A.

Ambas equipes necessitam de uma vitória, o que pode ser necessário para embalar ambos na sequência do campeonato.

A equipe atleticana vem de um resultado nada favorável, sendo uma derrota fora de casa, por 3 a 2, contra o Flamengo. O resultado afastou um pouco a equipe do G-4, figurando atualmente a 7ª posição, com 29 pontos somados, enquanto que o último colocado na zona de classificação (São Paulo) tem 31 pontos.

A equipe paranaense terá a casa cheia, com a presença do torcedor em peso e um difícil duelo para seguir na briga pela zona de classificação.

A equipe santista, por outro lado, ocupa atualmente a 13ª posição, com apenas 23 pontos somados, e vem de três resultados positivos conquistados, sendo um empate e duas vitórias em casa. Agora, sem Renato, a equipe terá que compor o elenco. O técnico Dorival Junior terá a sua disposição 20 atletas para o duelo contra a equipe paranaense.

Atlético-PR poderá ter novidades no elenco que enfrenta Santos na Arena da Baixada

O confronto com a equipe santista será marcado por grande movimentação e entrega das equipes. A equipe rubro-negra paranaense precisa da vitória para seguir na briga pelo G-4, enquanto que os santistas necessitam melhorar na competição, subindo algumas posições na tabela. Portanto, para isso, a equipe comandada pelo técnico Milton Mendes deverá entrar com foco e claro, jogando ofensivamente.

Primeiro, uma mudança na equipe, no meio de campo poderá surgir. Uma provável substituição do garoto Bruno Mota para entrada deFernando Barrientos ou Daniel Hernández na equipe titular.

Tanto o meia argentino como o colombiano entraram bem nas últimas rodadas, tanto que foram responsáveis por assistências e uma melhor movimentação pelo setor atleticano.

Ainda, no meio de campo, Marcos Guilherme deverá estar presente, juntamente com Nikão e o Volante Otávio. Outro jogador que está sendo cotado a retornar ao elenco principal atleticano é o volante Deivid, que por um tempo ficous afastado por lesão e acabou perdendo a posição para os jovens Otávio e Hernani. Agora, após a expulsão do segundo na rodada anterior, Deivid terá a oportunidade de retornar a equipe atleticana.

A provável mudança surgirá principalmente pelo fato de que, no próximo mês, com vários jogos sendo disputados, por todas as equipes, é o momento do campeonato onde vai se decidir quem serão os times que vão brigar em cima e em baixo da tabela do Brasileirão.

“Ninguém consegue jogar seis, sete jogos na quarta e domingo, não consegue. Então, eu penso que esse período será o que vai mostrar quem tem elenco e quem vai brigar em cima e em baixo. Jogos quarta e domingo pelo Brasileiro, atrelado com a Copa do Brasil, pouco tempo de descanso, viagens, são inúmeros quesitos que precisamos ponderar.

Vou conversar com os meninos hoje, definir metas e estratégias, pois é importante trabalharmos em cima disso”, afirmou o treinador atleticano.

Renato não enfrenta equipe paranaense, e Dorival relaciona 20 atletas para o confronto

Para a partida desse sábado, apesar de estar com o time praticamente completo para o duelo, o técnico Dorival Junior não poderá contar inicialmente com Renato. O volante sentiu um incômodo na perna direita e sequer treinou nesta sexta-feira. Desta forma, a equipe convocada para o jogo não conta com a presença do jogador.

Portanto, Paulo Ricardo deverá ficar com a vaga do jogador em campo, sendo que, junto a ele, no meio de campo deverão estar presentes Thiago Maia e Lucas Lima. Portanto, a única alteração na equipe será essa.

O Santos vem de duas importantes vitórias no campeonato. A primeira delas, contra o alviverde paranaense, Coritiba, por 3 a 0, na Vila Belmiro. Após, a equipe venceu o Vasco da Gama, por 1 a 0.

Mas apesar de tudo, a partida contra o peixe promete ser eletrizante, visto que a equipe alvinegra paulista ocupa atualmente a 13ª posição na tabela, com apenas 23 pontos somados em 18 rodadas. A principal dificuldade da equipe está na marcação pela defesa e claro, o ataque que pouco tem trabalhado.

Sobre o confronto com a equipe paranaense, Dorival Junior afirmou que não irá poupar ninguém, e garantiu que o foco da equipe está no Campeonato Brasileiro.

“Não vou poupar ninguém. Vamos com força máxima. A nossa competição, no momento, é o Campeonato Brasileiro. Na próxima quarta-feira, vamos ver. Teremos uma sequência complicada. Infelizmente, o calendário brasileiro não vai alterar”, afirmou o treinador.

O estádio Arena da Baixada será o palco da partida entre Atlético-PR x Santos, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Geuvânio, atacante do Santos. Destaque da equipe do litoral paulista, Geuvânio conquistou seu espaço entre os titulares do time alvinegro e vem mostrando muito aproveitamento nos jogos do Peixe.

FIQUE DE OLHO: Marcos Guilherme, meia do Atlético-PR. Jóia do clube, o meio-campista do Furacão vem mostrando destaque em suas atuações como titular na equipe, este que é revelação do Campeonato Paranaense.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 7º Atlético-PR 29 18 13º Santos 23 18

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

