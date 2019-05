Guilherme Mattis exalta novo triunfo do Vitória: "Esse elenco vai brigar para ser campeão"

O duelo contra o Santa Cruz era considerado como muito importante. Além de jogar diante de seu torcedor, o último compromisso do primeiro turno poderia deixar o Vitória na liderança. Para isso, antes de qualquer coisa, a parte da equipe rubro-negra deveria ser feita: vencer os pernambucanos. E, com dois gols nos primeiros sete minutos de partida, o Leão venceu por 2 a 1. Agora, resta torcer por um tropeço do América-MG para terminar a primeira parte do Campeonato Brasileiro da Série B no topo da tabela.

Independentemente de qual posição o Vitória vai estar ao fim desta rodada, os jogadores comemoraram mais um resultado positivo e o fato de continuar entre o grupo de equipes que garantem acesso à elite do futebol brasileiro na próxima temporada. Um dos jogadores mais empolgados com a vitória foi o zagueiro Guilherme Mattis. O defensor comemorou não apenas o bom momento da equipe, mas a boa fase do setor defensivo.

“Esse quarteto (formado por Diogo Mateus, Ramon, Guilherme Mattis e Diego Renan) tem onze jogos invicto. É mérito da comissão técnica, que sabe nos posicionar e incentivar; de um grande goleiro, que tem feito grandes jogos, o Gatito Fernández. Esse elenco vai brigar para ser campeão”, declarou Mattis.

Outro integrante do quarteto defensivo, o zagueiro Ramon, também comentou a boa fase do Leão da Barra após um início turbulento, com vários percalços: “Não é um título, mas é um título simbólico. A gente veio para conquistar isso. Jogamos bem no primeiro tempo. No segundo tempo, normal, deu uma caída. Agora é continuar firme e forte no segundo turno para ir buscar o título”, disse.

Outro que também falou sobre o triunfo sobre o Santa Cruz foi o atacante Robert. O jogador, que chegou durante a competição ao elenco rubro-negro, comentou a atuação da equipe do Vitória no duelo contra o Tricolor do Arruda: “Tentamos furar a defesa deles e ajudar da melhor forma. Se tivesse chance de gol, ir lá e fazer. O mais importante foi ajudar na marcação, até porque a equipe deles estava partindo para cima, e a gente tinha que se defender um pouco”, comentou o atacante.

O Vitória ocupa momentaneamente a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, com 37 pontos ganhos, e está ameaçado de sair do topo da tabela apenas pelo América-MG. Na próxima rodada, o Leão da Barra enfrenta o Sampaio Corrêa, às 16h30 do próximo sábado (22), no Estádio Castelão, em São Luís/MA.