Resultado Avaí x Corinthians pelo Campeonato Brasileiro 2015 (1-2)

Fala, Luciano: "Tudo isso vem com o trabalho, com a convivência nos vestiários. Deixei crescer na cabeça, no ano passado. Mas o Tite é quem tem mudado minha cabeça."

O Corinthians defenderá a liderança contra o Cruzeiro, na Arena Corinthians. Mas antes, tem clássico contra o Santos pela oitavas de final da Copa do Brasil.

O primeiro turno acabou para as duas equipes. No próximo fim de semana, o Avaí vai à Santos, onde encara o Peixe na Vila Belmiro.

Avaí é o 16º com 20 pontos e está um ponto da zona de rebaixamento.

Corinthians é o líder do campeonato. 40 pontos e espera o jogo do Chapecoense x Atlético MG para saber a diferença para o vice-líder.

94' TEEEEEEEEEEEEEERMINA O JOGO! O Corinthians vence de forma heróica e fecha o primeiro turno na liderança!

93' CÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁSSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO, SENSACIONAL POR TRÊS VEZES! Sequência de ataques do Avaí, o goleiro fecha o gol de forma incrível!

92' CÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁSSIO, ESPETACULAR! Jeci cruzou fechado, ela ia encobrindo o goleiro e milagre do goleiro.

91' Festa enorme da Fiel torcida na Ressacada.

90' Mais quatro minutos.

89' TROCA O CORINTHIANS: Edílson no lugar de Jádson.

88' Timão consegue uma virada importantíssima! Vai se mantendo na liderança.

87' PINTURA DE LUCIANO! Passe de Fágner, Luciano domina, põ ena perna esquerda, olha e manda no ângulo, como se fosse com as mãos! Um golaaaaço!

86' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAÇOOOOO, LUCIANO, DO TIMÃO!

85' Corinthians tenta sequência no ataque, mas comete faltas seguidas e perde o ritmo.

84' Na batida da falta, forte demais, ninguém aproveitou.

83' Luciano toma tranco nas costas e Timão tem boa falta.

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL mas estava impedido, Jeci. Lance igual ao que ele perdeu. Lance difícil, mas impedido.

81' Avaí tem outro escanteio.

80' É lá e cá! Falta para o Avaí da direita. Vem bola na área.

79' NINGUÉM CHUTOU! Corinthians ficou trocando passes na grande área e não chuta à gol! A zaga afastou.

78' A torcida vem junto com o time. Jogo pega fogo.

77' Bota pressão, o Leão da Ilha.

76' NA TRAAAAAAAAAAAVE! Tinga trouxe pra perna direita, chutou e a bola explode no poste direito.

75' QUE SUSTO! Danilo e Arana fazem jogada pela esquerda e o jovem cruza forte e fechado. Quase a bola desvia.

74' MUDA O TIMÃO: Rildo no lugar de Malcom.

73' IN-CRÍ-VEL O GOL QUE O JECI PERDEU! Cruzamento, desvio no primeiro poste e o zagueiro surge livre na pequena área e manda fora!

72' Nino arrisca da entrada da área, Arana desvia o chute e a bola saai em escanteio.

71' Hugo tenta bater no gol, mas Fágner trava bem.

70' Danilo chega bem pela direita, cruza, mas Diego pega bem.

69' Corinthians novamente encontra dificuldades na saída de bola. Avaí aperta.

68' Hugo tenta armar o ataque pela esquerda, mas faz um passe totalmente errado.

67' Avaí adianta a marcação e marca na intermediária de ataque.

66' Corinthians é mais vertical, mas peca no passe final para a finalização.

65' MUDA O AVAÍ: Adriano dá lugar à Eduardo Neto.

64' Elias cabeceia na grande área, mas a bola passa à direita do gol.

63' Fágner faz boa jogada pela direita, mas Antonio Carlos salva o time da casa.

62' Nino Paraíba faz um carnaval pela direita, mas se perdeu inteiro no lance.

61' Avaí tenta atacar pela esquerda, mas Tinga erra o passe.

60' Ataque bom e veloz do Avaí, mas o passe sai errado e fica fácil para Cássio.

59' MUDA O TIMÃO: Danilo entra e sai Rodriguinho.

58' ARANA, PRA FORA! Tabela com Jádson, o lateral cortou pro meio, arriscou de direita e passa perto!

57' QUE SUSTO, JECI. Cobrança na área, o zagueiro subiu livre, mas impedido.

56' AMARELO, ARANA. Primeiro cartão após um rapa no jogador do Avaí.

55' Sem nenhum problema, a zaga afasta.

54' Avaí tem falta lateral longa para bater na área alvinegra.

53' Jogo fica mais aberto e agradável. As duas equipes se soltam mais.

52' Bruno Henrique arrisca e Diego pega ua bola traiçoeira.

51' MUDA O AVAÍ: Conrado entra e sai Romulo.

50' Avaí ainda com um a menos. Gilson Kleina conversa com Conrado.

49' Jogo começa muito mais movimentado do que todo o primeiro tempo.

48' Jogo parado, após polêmica na área corinthiana. Romulo deslocou o ombro e sente muito.

47' DIEEEEGO! Luciano recebe, finta e chuta cruzado para ótima defesa.

46' IMPRESSIONANTE! Jogada pela esqeurda, Jádson cruza, a zaga não afasta, Malcom domina e chuta e Luciano joga de zagueiro!

45' Sem mudanças, a bola volta a rolar.

Vamos para o segundo tempo do jogo.

Luciano empata em belo chute de canhota.

André Lima abriu o placar de cabeça.

Fim de primeiro tempo. Corinthians acha o empate e vai ao vestiário com 1 a 1 no placar.

48' A LEI DO EX FUNCIONA!!!! Cruzamento para área, a zaga afasta mal, Luciano domina e manda de canhota na gaveta do goleiro Diego. Timão empata!

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LUCIANO, DO TIMÃO!

47' Última volta no relógio.

46' Cobrança de escanteio todo errado. A zaga tira.

45' CÁSSIO... Camacho arrisca e o goleiro corinthiano defende todo estabanado.

44' Tite já conversa com seu auxiliar e pode voltar com mudanças já no intervalo.

43' Avaí não tem mais frequência ofensiva, Corinthians não tem criatividade, e o jogo fica muito fraco.

42' Mais três minutos de acréscimos.

41' Rodriguinho perde a bola e o Avaí sempre aposta nos ataques com Hugo, no setor do Fágner.

40' LUCIANO TENTA. Jádson lança Luciano, que domina, gira e chuta da entrada da área. Passa à esquerda do gol.

39' Timão tem mais posse de bola, mas totalmente ineficiente.

38' Tite inverte Jádson e Malcom, buscando jogadas em diagonal.

37' Muitos passes laterais e nada de ofensivo. Corinthians é nulo e Avaí fica esperando.

36' Fechada, Diego foi seguro na bola.

35' Agora é Corinthians que tem falta para mandar na área.

34' Na cobrança, a bola sobra fácil para Cássio.

33' Luciano tenta ajudar na marcação e comete falta. Vem bola na área.

32' Leão da Ilha apostará nos contra ataques sempre pelas laterais.

31' Jogo mais cadenciado. Avaí se fecha e Corinthians não acha espaços.

30' Forte demais e só tiro de meta ao Corinthians.

29' Hugo parte pra cima de Fágner que se complica na marcação e cede escanteio.

28' Elias tenta o contra ataque, mas passe sai forte demais.

27' No escanteio, Fágner afasta.

26' CÁSSIO! Rômulo se perdeu com a bola, mas achou espaços para o chute. Cássio espalma.

25' Jogada ensaiada foi fechada demais e Diego pega bem.

24' Tite pede para o time sair mais para o jogo. Timão tem falta no campo de ataque.

23' MUDA O AVAÍ: Hugo no lugar do autor do gol, André Lima.

22' André Lima pede substituição. Não dá mais pra ele.

21' Malcom tenta jogada pela esquerda, mas se perde no lance e passa errado.

20' Marcação do Avaí é eficiente e bem compacta. Timão não trabalha no ataque.

19' Nino Paraíba fazendo um carnaval danado pela direita. Quase enontra um bom cruzamento.

18' Corinthians precisará sair mais ao ataque. Respeita muito o adversário.

17' JÁDSON RESPONDE. Chute de fora da área, mas saiu rasteira e sem direção.

16' André Lima fez o gol e sentiu o tornozelo. Pode pintar mudança.

15' CABEÇADA NA REDE! Falta batida, quase um escanteio, subiu mais do que a zaga alvinegra, e manda na rede. Placar aberto.

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ANDRÉ LIMA, DO AVAÍ.

13' Luciano teve a chance de armar grande ataque, mas se complicou todo com a bola.

12' Bola rolando, novamente.

11' Agora, Arana e Camacho ficam no chão sentindo dores, após um choque entre ambos.

10' Tudo bem com o meia, a bola volta a rolar.

9' Pancada forte do Romário em Bruno Henrique. Jogador atendido no gramado.

8' Começo de jogo com erros de passes e muita marcação.

7' Corinthians põe a bola no chão e tenta trabalhar o jogo.

6' PRIMEIRO SUSTO. Nino Paraíba cruza e André Lima divide com Felipe, mas manda por cima. Tiro de meta.

5' Corinthians congestiona o meio e força o lançamento do Avaí, neste começo de jogo.

4' Luciano disputa com a zaga, mas Diego sai bem do gol e fica com a bola.

3' Cássio tirou com dificuldades. Avaí tenta por pressão.

2' Nino Paraíba, de novo, pela direita. Escanteio, Avaí.

2' Luciano e Rodriguinho tentam o primeiro ataque alvinegro, mas o passe do meia sai errado.

1' Nino Paraíba já tenta a primeira descida pela direita. Guilherme Arana chegou tirando.

0' Autoriza, o árbitro. A bola rola para Avaí x Corinthians.

Tudo pronto. Anderson Daronco é o árbitro e vai apitar o começo de jogo.

Corinthians com o uniforme II: camisa preta com listras brancas na vertical, calção e meias pretas.

Avaí com o uniforme I: camisa azul com listras brancas na vertical, calção branco e meias brancas.

Perfilados, Avaí e Corinthians. Agora, o Hino do Estado de Santa Catarina, seguido do Hino Nacional Brasileiro.

Equipes na boca do vestiário. A última rodada do primeiro turno se aproxima. E apenas Corinthians e Atlético MG podem conquistar o simbólico título.

O público se faz presente, mas em número não muito grande. Fiel torcida dará seu apoio, como sempre faz.

As equipes já finalizaram o processo de aquecimento e dentro de instantes, a bola vai rolar.

O time de Floripa está fora do Z4 por apenas um ponto. A vitória traria certo fôlego ao time da casa. Timão, por sua vez, está um ponto à frente do Galo, vice-líder do torneio.

O último confronto entre Avaí e Corinthians, na Ressacada, deu Leão da Ilha. De virada, não deu chances para o time alvinegro, que se tornaria campeão na edição de 2011.

Corinthians quer ser o campeão simbólico do primeiro turno. Desde 2003, apenas três vezes o líder, na virada do turno, não venceu o campeonato. Em 2008 (Grêmio), 2009 (Internacional) e 2012 (Atlético MG)

Antonio Carlos, zagueiro campeão da Taça São Paulo com o Corinthians, em 2011, está confirmado no jogo.

O Avaí nunca perdeu para o Timão em casa. Marquinhos, líder e capitão da equipe, será desfalque. Paraguaio Camacho será o substituto.

Avái definido: Diego; N.Paraíba, Jéci, A. Carlos, Romario; Adriano, Tinga, Pablo, Camacho; Romulo, A. Lima. Técnico: Gilson Kleina.

Renato Augusto e Uendel, ambos fora por desgaste, dão lugar à Rodriguinho e Guilherme Arana.

Felipe retorna para a zaga alvinegra, após cumprir suspensão automática por cartão vermelho no clássico diante o São Paulo.

Corinthians escalado para o jogo: Cássio; Fágner, Felipe, Gil, Guilherme Arana; Bruno Henrique; Jádson, Elias, Rodriguinho, Malcom; Luciano. Técnico: Tite.

A partir das 16 horas, horário de Brasília, a bola rola no Sul do país.

O Corinthians vem com problemas para a partida. Uendel e Renato Augusto, titulares, estão fora por desgastes musculares. Guilherme Arana e Rodriguinho serão os substitutos.

Os dois times também se enfretaram pela Série B, em 2008. No jogo da volta, no Pacaembu, houve um confronto generalizado entre os jogadores. Elias e Marquinhos são dois presentes naquela confusão, que se reencontrarão logo mais.

Na Ressacada, o Timão tem muitas dificuldades. Em 2011, última visita, o alvinegro até saiu na frente, mas sucumbiu à pressão e tomou a virada. Corinthians não sabe o que é vencer em domínios catarinenses.

Avaí tenta se afastar do Z-4. O Timão quer defender a liderança, já que virar o turno no topo significa grande chance de título no fim do campeonato.

As duas equipes se reencontram, após alguns anos de separação. O confronto derradeiro foi em 2011, quando o Timão virou de forma épica, no Pacaembu, com jogador a menos, no embalo da torcida.

O estádio da Ressaca, em Florianópolis, será o palco da partida entre Avaí x Corinthians, válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Marquinhos, meia. O veterano meio campista é a encarnação do time de Santa Catarina. Preciso na bola parada e líder da equipe, domina o meio campo e dita o ritmo do seu tie.

FIQUE DE OLHO: Luciano, atacante. Pela primeira vez, o ex-jogador do Avaí enfrentará sua ex-equipe. A fase é ótima e vem de três gols nos últimos dois jogos. Aposta de Tite vem se mostrando acertada.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 16º Avaí 20 18 1º Corinthians 37 18

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

