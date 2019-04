Chapecoense leva a melhor na Arena Condá e faz Atlético-MG se distanciar da liderança

Partida válida pela décima nona rodada do Campeonato brasileiro 2015 realizada no estádio Arena Condá em Chapecó

Na noite deste domingo (16), a Chapecoense venceu o Atlético-MG por 2 a 1 no encerramento a última rodada do turno do Campeonato Brasileiro 2015. O jogo foi cheio de emoção e lances polêmicos. No primeiro tempo, Leonardo Silva foi expulso após cometer uma falta e no mesmo lance Cleber Santana abriu o marcador. No segundo tempo, o Atlético empatou com um gol contra do zagueiro Neto, mas Apodi fez um golaço, após dominar a bola com a mão, num contra-ataque muito rápido e sacramentou a vitória.

A Chapecoense volta a campo na próxima quarta-feira (19), desta vez pela copa Sul-americana. Às 22h, enfrenta a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Já pelo Brasileiro volta a jogar no próximo domingo (23), contra o Coritiba. Já o Atlético-MG joga pela Copa do Brasil, na quarta-feira (19), contra o Figueirense; no domingo (23) enfrenta o Palmeiras pelo nacional.

Primeiro tempo é morno até nos minutos finais quando ganha emoção

Os dez primeiros minutos de jogo foram de domínio atleticano. Mesmo jogando fora de casa, a equipe mineira tinha maior posse de bola e usava muitos cruzamentos para tentar chegar ao gol. Apesar de abusar desse tipo de jogada, foi com uma tabela no meio que a equipe criou a primeira chance de real perigo. Lucas Pratto fez o pivô e passou para Marcos Rocha que invadiu a área e bateu cruzado na linha de fundo.

Depois dos 13 minutos, a Chapecoense conseguiu igualar mais na posse de bola e passou a tentar criar mais chances. Com essa igualdade na posse de bola as defesas começaram a se sobresair e os lances de perigo quase que se extinguiram. Outro lance de perigo só foi surgir aos 23 minutos em cobrança de escantio de Cleber Santana que mandou na segunda trave e Ananias subiu mais que a marcação e cabeceou forte, mas sem direção.

Após este lance, o galo voltou a ter a posse de bola, porém sofria para criar um lance de perigo. Somente no minuto 36 o jogo voltou a ganhar emoção. Dátolo recuou a bola mal para a defesa, Ananias fica com bola e vai em direção ao gol, mas é derrubado por Leonardo Silva. Com a falta o zagueiro atleticano recebeu o cartão vermelho.

Na cobrança, Cleber Santana bateu forte, mas a bola explodiu nas costas de Luan que se adiantou e o árbitro mandou voltar. Na segunda cobrança o meia catarinense bateu forte sem chances de defesa para o goleiro Victor, abrindo o marcador na Arena Condá.

Atlético consegue o empate, mas sofre golaço de Apodi

Segunda etapa começa de novo com domínio atleticano. Precisando buscar o gol a equipe foi para cima, mas esbarrava na forte marcação do time da casa e ainda tinha que se preocupar com os contra ataques.

Na pressão que o atlético exercia conseguiu chegar ao empate. Aos 18 minutos, uma cobrança de escanteio feita por Dátolo, Pratto cabeceou na segunda trave, o goleiro Danilo espalmou para frente, a bola bateu no zagueiro e foi para o gol.

Após empatar a partida a equipe atleticana foi em busca da virada. Aos 25 minutos, Dátolo tabelou com Pratto e rolou para Dodô que de frente para o gol chutou para fora, desperdiçando grande oportunidade.

Depois dos trinta minutos o técnico Levir Culpi recuou o time tirando Luan e colocando Josué. Um minuto depois acabou sofrendo o segundo gol. Vilson da um chutão para o ataque, Apodi ganha na velocidade de Pedro Botelho, finta o lateral e chuta forte na saída do goleiro Victor, colocando a chape novamente na frente do marcador. Logo após o gol quase que a Chapecoense faz o terceiro. Maranhão fez boa jogada pela direita, gingou e bateu colocado, mas Victor fez outra grande defesa e mandou para escanteio.

Já no final da partida a Chapecoense começou a abusar de perder contra ataques mesmo com maior número de jogadores. Desperdiçando várias oportunidades, a equipe da casa acabou recuando e aceitando a pressão final do atletico, que tentou buscar o empate, mas não conseguiu.