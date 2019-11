Resultado Cruzeiro x Internacional no Brasileirão 2015 (0-0)

Ficamos por aqui em mais esta transmissão em tempo real na VAVEL Brasil! Obrigado a você, que acompanhou conosco Cruzeiro x Internacional, na tarde deste domingo! Fique ligado no site para conferir as matérias pós-jogo, recupercutindo este empate sem gols em Belo Horizonte. Até a próxima! :)

No meio de semana, tem Copa do Brasil: o Cruzeiro duela contra o Palmeiras, no Allianz Parque, na quarta-feira, às 22h. Um dia depois, o Internacional recebe o Ituano, às 19h, no Beira-Rio. São os jogos de ida das oitavas de final do torneio.

Na próxima rodada (20ª), que abre o returno do Brasileirão, as duas equipes jogam no domingo (23), às 16h. O Cruzeiro vai a São Paulo duelar diante do Corinthians, enquanto o Internacional recebe o Atlético-PR.

Com a igualdade, o Cruzeiro chegou aos 22 pontos e segue em 14º, enquanto o Inter somou seu 25º ponto e ocupa a 11ª posição.

Provável escalação do Internacional: Alisson; William, Ernando, Juan e Geferson; Nico Freitas, Rodrigo Dourado, Nilton e Valdívia; Vitinho e Eduardo Sasha.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Mayke, Manoel, Bruno Rodrigo e Mena; Willians, Charles (De Arrascaeta) e Henrique; Marinho, Alisson e Vinícius Araújo.

FIQUE DE OLHO Cruzeiro x Internacional: contratado com pompa, Nilton chegou ao Inter vindo de um bicampeonato brasileiro pelo rival deste domingo. Fora de forma no começo de sua trajetória em Porto Alegre - segundo o próprio jogador -, ele acabou deixado de lado pelo então treinador Diego Aguirre. Com a demissão do uruguaio, o volante foi titular na vitória contra o Fluminense e parece ter a confiança do novo chefe, Argel Fucks. Quis o destino que a partida que pode confirmar a reafirmação de Nilton fosse justamente contra o Cruzeiro.

FIQUE DE OLHO Cruzeiro x Internacional: aos 25 anos, Marinho estourou, de fato, apenas neste ano. Formado no Fluminense e contratado justamente pelo Internacional em 2009, o meia-atacante passou cinco anos sendo emprestado pelo clube gaúcho, até que, em 2014, chegou em definitivo ao Náutico. Já no Ceará, se destacou e chegou ao Cruzeiro, onde finalmente pode mostrar o futebol que prometia quando mais novo. Neste momento conturbado que vive a Raposa, Marinho é peça fundamental na busca de novos horizontes.

Apresentado na sexta-feira pela manhã, o técnico Argel Fucks já comanda o Internacional à beira do gramado no Mineirão. O novo chefe colorado realizou apenas dois treinamentos com o elenco e definiu a escalação que começa diante do Cruzeiro. Sem D'Alessandro (machucado), Alex e Lisandro López (suspensos), Argel mandará o time a campo em um 4-4-2 em losango, com três volantes.

Para montar a equipe que pega o Internacional, Vanderlei Luxemburgo não pode contar com Fabrício, que está emprestado ao clube pelo rival deste domingo. Outro desfalque é o zagueiro Léo, machucado. Desta forma, o treinador será obrigado a alterar a escalação de uma partida para outra pela 15ª vez em 15 jogos no comando da Raposa. Por outro lado, Luxa confirmou que o meio-campista argentino Ariel Cabral será relacionado pela primeira vez, mas deve iniciar no banco de reservas.

PALCO: Cruzeiro e Internacional duelarão em um dos templos do futebol brasileiro. O Mineirão, marcado pelo passeio alemão e outros tantos espetáculos memoráveis, recebe a partida. Desde que voltou a mandar seus jogos no estádio, o Cruzeiro levantou a taça dos dois Brasileirões que disputou, mas em 2015 o cenário é bem diferente. Nesta temporada, a Raposa realizou 19 como mandante no Mineirão, tendo média de 20.629 torcedores. No Campeonato Brasileiro, essa média cai para pouco mais de 14 mil presentes por jogo, reflexo da mediocridade da campanha cruzeirense.

ÚLTIMO CONFRONTO: O enfrentamento mais recente entre Cruzeiro e Internacional aconteceu no dia 4 de outubro do ano passado e foi válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, a equipe celeste era líder isolada da competição, com 53 pontos, e o Colorado vinha logo atrás, com 47. A diferença aumentou graças a vitória de 2 a 1 da Raposa, conquistada com gols de Marcelo Moreno e Marquinhos (Alex descontou). O duelo foi marcante na campanha do bicampeonato cruzeirense.

RETROSPECTO: Cruzeiro e Internacional protagonizam uma das maiores rivalidades interestaduais do futebol brasileiro. Em toda a história, contando apenas jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro desde sua unificação, em 1962, foram realizados 63 duelos. O Cruzeiro venceu 24 e o Inter triunfou em 22, além de 17 empates. No quesito gols marcados, pequena vantagem para os mineiros novamente: 83 a 78.

TABU: A última vitória do Internacional sobre o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, em Belo Horizonte, foi há 28 anos (22 jogos). Na semifinal da Copa União de 1987, o Colorado triunfou pelo placar mínimo, com gol de Amarildo. Ao longo deste período, os gaúchos derrotaram os mineiros em MG apenas uma vez, pela Copa Sul-Americana 2004, também por 1 a 0.

Com 24 pontos somados e ocupando a 11ª posição na tabela, o Internacional vive momento de transição. O confronto frente o Cruzeiro marca a estreia do técnico Argel Fucks no comando da equipe. No embate mais recente, o Colorado bateu o Fluminense, por 1 a 0, no Beira-Rio, com gol de Vitinho. Os três pontos conquistados em casa foram fundamentais para aliviar a tensão estabelecida após a goleada de 5 a 0 sofrida no clássico Gre-Nal.

O Cruzeiro é 14º colocado, com 21 pontos, e atravessa péssima fase. Nos últimos cinco jogos, venceu apenas um, contra o Palmeiras. O último compromisso celeste foi contra o Joinville, fora de casa, e os comandados do contestado Vanderlei Luxemburgo foram facilmente batidos pelo placar de 3 a 0. Se não triunfar diante do Internacional, a distância para a zona de rebaixamento deve diminuir. Hoje ela é de cinco pontos.

Olá, leitor da VAVEL Brasil! Por aqui, acompanharemos a partida entre Cruzeiro x Internacional, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015, a última do primeiro turno. O duelo acontece no Mineirão e se inicia às 16h deste domingo. Vamos juntos em mais esta jornada! :)

