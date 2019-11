Resultado de Grêmio x Joinville no Campeonato Brasileiro 2015 (2-1)

Obrigado a você que acompanhou nossa transmissão. Continue ligado na VAVEL Brasil com o melhor do Brasileirão e de outras competições. Uma ótima semana e até a próxima!

Grêmio vai aos 36 pontos, na terceira colocação junto ao Atlético-MG, que é segundo. Já o Joinville permanece na vice-lanterna com 16 pontos. Derrota de hoje encerra a invencibilidade do JEC sob o comando do técnico PC Gusmão.

Grêmio chega à terceira vitória consecutiva. Após o Gre-Nal e o triunfo sobre o Atlético-MG, hoje, saiu atrás para o Joinville em gol de Bruno Aguiar em escanteio cobrado por Edigar Junio. Também de escanteio, o empate: Galhardo cobrou e o equatoriano Erazo igualou o marcador de cabeça. Para virar, Galhardo foi novamente decisivo. Cobrou falta no ângulo para fazer o 2 a 1 ao Tricolor gaúcho.

Maicon, capitão do Grêmio: "Nem sempre vai ser da maneira como a gente quer, o adversário tem muita qualidade. Está todo mundo de parabéns. A perna está um pouco pesada, mas hoje foi na superação".

Fala, Walace: "Uma vitória com a cara do Grêmio".

48' FINAL DE JOGO NA ARENA! Com drama, Grêmio 2-1 Joinville!

46' Giuliano tenta o terceiro e manda à esquerda do goleiro Agenor. Tiro de meta ao Joinville, que tem pressa.

45' Falta sobre Braian Rodríguez, que ganha tempo na Arena.

44' Chegada do JEC, Edigar Junio tenta o chute e acaba mandando direto pela linha de fundo.

Segundo gol de falta do Grêmio na temporada. Luan, contra o Avaí e Galhardo hoje. Grêmio indo a 36 pontos.

42' Maxi toma a bola, mas perde-a na sequência. Muita luta no meio campo neste momento.

Galhardo cobra falta com precisão. A bola ainda beija o travessão antes de morrer nas redes do goleiro Agenor. Golaço para virar o placar na Arena!

39' GOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOO! GALHARDO DE FALTA!

37' Falta sobre Maxi Rodríguez próxima à grande área. Lado esquerdo de ataque do Grêmio.

36' Maxi tenta cruzar e a defesa afasta de qualquer maneira. Na sobra, finalização de Walace e defesa de Agenor no chão.

34' Final dramático na Arena.

Troca no Joinville: sai Mário Sérgio, entra Danrlei.

Troca no Grêmio: sai Bobô, entra Braian Rodríguez.

32' Escanteio cobrado por Galhardo e a bola faz a curva pela linha de fundo.

30' Chegada de Fernandinho e defesa do JEC tocou para fora. Lateral Mário Sérgio sente cãibras e sairá de maca.

29' PRA FORA! Anselmo arrisca o chute em jogada de Marion e manda pela linha de fundo!

26' Chegada novamente dos catarinenses e Maicon afasta pelo Grêmio.

25' Levantamento na área do Grêmio e Anselmo não domina. Perde a chance o JEC.

22' Troca no Grêmio: sai Douglas, entra Maxi Rodríguez.

Público: 33.454 na Arena. Renda: R$ 1.069.768,00.

19' Fernandinho chega ao fundo e cruza forte demais. Bola passa para alívio do JEC.

18' Marion tenta o chute em jogada de Kadu e manda ela pra fora, longe do gol.

16' QUASE A VIRADA! Bobô perdeu a chance gremista na Arena.

Escanteio cobrado por Galhardo e Erazo sobe mais alto para marcar! Grêmio 1-1 Joinville

15' GOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOOO! ERAZO NO ESCANTEIO!

15' QUASE! Giuliano tenta, a bola desvia na zaga e sai em escanteio.

14' Grêmio tenta imprimir uma blitz e Joinville se posta defensivamente.

12' PERIGO! Cruzamento de Kadu e Marcelo Costa não alcançou a chance venenosa em contra-ataque do JEC.

10' QUASE O EMPATE! Passe de Douglas e Giuliano arremata pra fora, levando perigo!

8' ERROU! Bobô armou o corpo para finalizar e furou em bola.

7' Troca no Joinville: Sai Marcelinho Paraíba, entra Marcelo Costa.

6' Galhardo cobra falta quase na entrada da área e Agenor pegou esperto, sem dar rebote.

5' Jogada de Fernandinho, que corta para dentro, tenta o chute e a bola pega na marcação, saindo em escanteio.

4' Douglas cobra na barreira.

3' FALTA! Galhardo a um passo da grande área! Edigar Junio derrubou o lateral gremista.

2' Douglas tenta acionar Fernandinho e o atacante não se entende com Marcelo Oliveira, com os jogadores deixando a redonda se perder pela linha de fundo.

1' Galhardo manda um tiro cruzado e o goleiro Agenor, bem colocado, segura firme.

0' Começa o segundo tempo! Grêmio 0-1 Joinville

Troca no Grêmio: sai Pedro Rocha, entra Fernandinho.

Primeiro tempo de resultado surpreendente, mas Joinville vem em uma ascensão no campeonato. Com o técnico PC Gusmão, o time não perde há quatro jogos. Na Arena, abertura de placar ocorreu aos 2 minutos, com Bruno Aguiar em cobrança de escanteio. Após, time catarinense construiu mais jogadas e poderia ter até ampliado a vantagem. Goleiro Agenor, do JEC, tem apenas uma grande defesa na partida.

"Se a gente continuar assim, a gente pode conseguir um bom resultado. A gente chegou aqui e se impôs. O gol não fui surpresa, não", Agenor, goleiro do Joinville.

"Eles vieram com a proposta de se defender, acharam um gol muito cedo na bola parada. Eles estão se defendendo bem e saindo ao contra-ataque", Giuliano, meia do Grêmio.

46' Douglas cobra novo escanteio, Erazo tenta o cabeceio e defesa afasta. Acaba o primeiro tempo!

44' Escanteio cobrado por Douglas, Geromel sobe mais que todo mundo e manda a redonda pra fora!

43' Chute de longe do Grêmio e Agenor fica facilmente com a bola. Primeiro tempo acabando.

41' Anselmo arrisca de longe e a bola fica na defensiva do time do Grêmio.

39' Douglas tenta para Bobô, que se atrapalha e não consegue levar adiante a jogada.

37' ESPALMA AGENOOOOOR! Pedro Rocha domina livre, conclui e o goleiro do JEC desvia de forma espetacular!

35' Reclamação de pênalti para o Grêmio em possível toque no braço do defensor do JEC.

34' Dificuldade tremenda do Grêmio reagir na partida. Ausência de Luan é muito sentida.

32' Desvio de cabeça do JEC sai em tiro de meta. Segue melhor na partida os visitantes.

31' Kadu encara Walace e ganha mais um escanteio. Paraíba na bola.

29' SALVOU GEROMEL! Mario Sérgio tira de Marcelo Grohe e o zagueiro gremista é quem afasta debaixo do travessão! Quase o segundo gol!

28' Marcelinho Paraíba cobra falta em cruzamento fechado e a bola sai pela linha de fundo.

27' AMARELO! Marcelo Oliveira é advertido pelo Grêmio ao cometer falta por trás no adversário. É o primeiro cartão da partida.

26' Contra-ataque novamente do JEC e Walace chegou para safar o Grêmio!

26' Galhardo cobra o segundo escanteio, Marcelo Oliveira desvia, a bola pega em Guti e sai para o terceiro corner seguido.

24' Galhardo tenta cruzar, a bola pega no defensor Diego e sai em escanteio.

21' NO TRAVESSÃO! Grêmio escapa em jogada coletiva que Marcelinho Paraíba cruza e Edigar Junio manda na trave superior!

18' Impedido! Chega de novo o Grêmio, Giuliano tenta o passe para Bobô, mas o atacante foi flagrado em impedimento.

17' UUUUUUUUH! Giuliano, na área, toca para Marcelo Oliveira, que tenta o chute e manda na rede pelo lado de fora!

17' Cobrança de Paraíba passou por todo mundo e sobra ao contra-ataque gremista.

16' Marcelinho Paraíba arrisca o arremate, a bola desvia em Geromel e é mais um escanteio.

14' Edigar Junio cobra falta e Grohe faz a defesa pelo Grêmio.

12' Douglas cobra no alto e Agenor segura firme!

11' Opa! Falta sobre Galhardo pela direita quase na esquina da grande área. Chance do Grêmio!

11' Guti puxa Bobô por trás e mata o contra-ataque gremista.

9' QUASE O SEGUNDO! Bola roubada, Edigar Junio arrisca o chute e manda a redonda próxima à meta de Grohe!

8' Falta pela direita sobre Galhardo para o Grêmio.

6' Marcelo Oliveira disputa a bola no fundo de campo e é só tiro de meta ao JEC.

5' Grohe pega sobra de jogada do Joinville. Grêmio vai precisar correr para virar o resultado surpreendente.

Cobrança de escanteio de Edigar Junio e Bruno Aguiar cabeceia livre para abrir o score na Arena do Grêmio. Surpresa no início de jogo!

2' GOOOOOOOL DO JOINVILLE! Bruno Aguiar abre o placar!

2' Tentativa de cruzamento de Anselmo e é escanteio ao Joinville.

1' UUUUUH! Cobrança de falta erguida em levantamento de Marcelinho Paraíba, desvio do camisa 5 do JEC e a bola sai em tiro de meta para Grohe.

0' Bola rolando na Arena: Grêmio x Joinville!

Vamos ao hino nacional brasileiro na Arena!

"Não deixar as críticas positivas envaidecer e não perder o foco", Roger Machado, técnico do Grêmio.

Na rodada das 16h:

Avaí 1-2 Corinthians;

Cruzeiro 0-0 Inter;

Fluminense 2-1 Figueirense;

Sport 1-1 Ponte Preta.

Equipes em seguida no gramado. Expectativa pelo encerramento do turno do Brasileirão!

Marcelinho Paraíba é o único remanescente em atividade do time gremista campeão da Copa do Brasil de 2001. Hoje, ele defende o adversário do Grêmio, o Joinville.

Danrlei, reserva do Joinville, tem o nome em homenagem ao ex-goleiro do Grêmio. Ele é gaúcho da cidade de Capivari do Sul. Grêmio foi campeão da Copa do Brasil dez dias após o nascimento dele, em 1994.

Bobô inicia no Grêmio pela primeira vez. Antes, só havia entrado em segundos tempos. Ganha a vaga de Luan, suspenso.

Muito trânsito na chegada à Arena do Grêmio. Movimento do torcedor gaúcho.

Joinville escalado: Agenor; Mário Sérgio, Bruno Aguiar, Guti e Diego; Naldo, Anselmo, Kadu, Willian Popp, M. Paraíba e Edigar Junio.

Grêmio escalado: Marcelo Grohe; Galhardo, Pedro Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Giuliano e Douglas; Bobô e Pedro Rocha.

Mais de 19.400 ingressos vendidos para Grêmio x Joinville. Complemento com quem comprar na hora do duelo e, é claro, com os sócios-torcedores portadores de cadeiras.

Arbitragem: Jogo de hoje por conta de Jailton Macedo de Freitas/BA. Ele será auxiliado por Luiz Cláudio Regazone/RJ e Marcos Rocha de Amorim/BA.

Também evolução ocorre no Grêmio de Roger Machado. São 10 vitórias, 3 empates e 5 derrotas até aqui no Brasileirão 2015.

Esta é a última rodada do primeiro turno. O Joinville começou mal o campeonato e vem reagindo nas mãos do técnico PC Gusmão. Os catarinenses somam 4 vitórias, 4 empates e 10 derrotas até o momento.

No momento, intervalo para Avaí 1-1 Corinthians. O resultado da Ressacada mantém os corintianos como líderes e interessa ao Grêmio, que pode descontar a diferença de pontuação. Atualmente, os paulistas vão a 38 e o Grêmio tem 33 antes de entrar em campo neste domingo.

Nesses oito confrontos, foram 10 gols marcados pelo mosqueteiro e 6 gols marcados pelo JEC.

As equipes já se enfrentaram 8 vezes por campeonatos brasileiros. Se engana quem pensa que o Grêmio tem vida fácil. São 3 vitórias gaúchas, 3 empates e 2 vitórias dos catarinenses.

É o primeiro Grêmio x Joinville desde 1986 em campeonatos brasileiros. Na ocasião, o Tricolor gaúcho foi superior e disparou com a vantagem de 5 a 1.

O Grêmio tem o desfalque de Luan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No lugar dele, especulava-se Fernandinho, mas o técnico Roger Machado deve mesmo iniciar com o atacante Bobô, que, por enquanto, só participou de dois segundos tempos pelo Tricolor.

A Arena do Grêmio será o palco da partida entre Grêmio x Joinville, válida pela 19ª rodada do Brasileirão 2015. Após receber mais de 47 mil pessoas no Gre-Nal, esta rodada deve reservar novamente um grande público na nova casa gremista. O time mandante, embalado, está com o terceiro lugar assegurado e já visa o segundo posto.

FIQUE DE OLHO: Grêmio x Joinville: Giuliano. O meia é um dos destaques gremistas na temporada. No Gre-Nal, marcou um golaço de pé esquerdo. Na última rodada, foi crucial ao dar duas assistências para os gols do Tricolor sobre o Atlético-MG em Belo Horizonte. Olho nele!

FIQUE DE OLHO: Grêmio x Joinville: Marcelinho Paraíba. Mais do que fomentar a publicidade, Marcelinho vem para tirar o Joinville da zona de rebaixamento. O meia, habilidoso na bola parada mostrou seu potencial contra o Cruzeiro na última rodada. Um gol de falta e uma cobrança para o segundo de cabeça. Olho nele!

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015

CLASSIFICAÇÃO PT JG 3º Grêmio 33 18 19º Joinville 16 18

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Grêmio x Joinville, válido por mais uma rodada, a 19ª do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!