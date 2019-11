Resultado Palmeiras x Flamengo no Brasileirão Série A 2015 (4-2)

Já o Flamengo ocupa a 13ª posição somando 23 pontos e recebe o São Paulo no Maracanã também no domingo. Na Copa do Brasil faz clássico regional com o Vasco na quarta-feira, no Maracanã

O Palmeiras é o novo 4º colocado com 31 pontos e visita o Atlético-MG no próximo domingo. Pela Copa do Brasil enfrenta o Coritiba em Curitiba na quarta-feira

Depois de 3 jogos o Palmeiras volta a vencer no Campeonato Brasileiro. Além destes 3 jogos, o alviverde ainda não havia vencido no horário matutino jogando 3 vezes nesse horário

FIM DE JOGO! Palmeiras vence o Flamengo por 4 a 2. Gols de Alecsandro, Jackson, Dudu e Samir contra. Ederson anotou duas vezes para descontar

CARTÃO AMARELO! Lucas Taylor segura Sheik e leva o cartão

47' Pará vem da direita e assiste Sheik, quer gira e chuta mal

46' Sheik cai abraçado a bola e o juiz dá o toque de mão do atacante

45' Igor Benevenutto acrescenta novamente mais 5 minutos

42' Girotto tinha campo aberto para cobrar falta forte mas a bola bateu na base da barreira

39' Alan Patrick cobra direto para fora

39' Guerrero é segurado pelo zagueiro na ponta esquerda e sofre falta que Alan Patrick cobra

38' Substituição no Palmeiras. Sai Alecsandro e entra Kelvin

36' Jorge recebe na entrada da área mas chuta longe do gol

34' Cleiton Xavier foi lançado entre os zagueiros mas finalizou para fora

30' Substituição no Flamengo. Sai Samir para a entrada de Marcelo

29' Sheik chutou fraco e Fernando Prass fez a defesa fácil

GOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Alecsandro faz o 4º no Allianz Parque. Agora 4 a 2 Palmeiras aos 25 minutos do segundo tempo

22' Parada técnica em função do forte calor

GOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Alecsandro ajeita para Dudu fuzilar. Palmeiras toma a dianteira novamente, 3 a 2

19' Torcida no Allianz Parque começar a cantar por "Churry" Cristaldo, talismã alviverde neste Brasileirão

17' Com o empate Palmeiras retoma tranquilidade e toca a bola no meio campo

GOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Cleiton Xavier toca de cabeça após levantamento e a bola acerta em Samir antes de entrar. Jogo novamente empatado, 2 a 2

12' Substituição no Palmeiras. Sai o vaiado Robinho e entra Cleiton Xavier

GOOOOOOOL DO FLAMENGO! Alan Patrick bate escanteio na cabeça de Ederson que marca seu segundo no jogo em 10 minutos em campo. Flamengo vira o jogo, 2 a 1

NA TRAVE! Pará assiste Sheik que bem colocado chuta no travessão de Fernando Prass. Palmeiras sente o gol de empate

5' Sheik acha bom passe no camisa 10, que acabara de entrar, ele finaliza e a bola desvia em Vitor Hugo antes de entrar

GOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Ederson empata o jogo no Allianz Parque em 1 a 1

3' Na sobra da falta o Flamengo cruza a bola e quando há a finalização, Guerrero acaba tirando bola que ia no gol do Palmeiras

2' Sheik é derrubado na meia esquerda próximo a linha lateral. Alan Patrick cobra

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Flamengo dá a saída

12:07 Mudanças em Flamengo e Palmeiras. Nos donos da casa sai Lucas e entra Taylor. No Flamengo sai Jonas e entra Ederson

Flamengo tem essas opções para o decorrer do jogo: Daniel, Marcelo, Anderson Pico, Luiz Antonio, Ederson, Jajá, Almir, Gabriel e Kayke.

Jogadores disponíveis para Marcelo Oliveira no banco de Reservas: Aranha, Leandro Almeida, Nathan, Taylor, Amaral, Cleiton Xavier,Kelvin, Mouche,Gabriel Jesus,Cristaldo,Leandro Pereira e Barrios

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Palmeiras vai vencendo por 1 a 0. O gol foi de Jackson logo aos 5 minutos de jogo

UHHHH! Samir surpreendeu cobrando a falta de longe com chute forte e ela passou por cima do gol

Mais um Cartão Amarelo! Lucas entra forte em Alan Patrick e é advertido

45' Igor Benevenutto dá mais 5 minutos de Acréscimo

Outro CARTÃO AMARELO! Agora é Jorge quem recebe por falta em Lucas na ponta direita. O lateral esquerda também fica suspenso para a próxima rodada

CARTÃO AMARELO! Jonas faz falta em Zé Roberto, que sente muitas dores. O volante está suspenso da partida contra o São Paulo

38' Pará cruza de longe, Guerrero cabeceia e Fernando Prass defende

36' Girotto chuta de longe e a bola vai para fora

36' Everton sente o calor e o jogo às 11 e pede para ser substituido

34' Márcio Araujo tenta fazer jogada individual na meia esquerda mas não tem sucesso e a bola volta ao Palmeiras

31' As duas equipes voltaram da parada técnica em rotação menor e não conseguem criar chances de perigo

29' Robinho desaba na ponta direita e pede atendimento

26' Alecsandro ganha disputa no alto e toca de primeira para Dudu. O camisa 7 finaliza fraco nas mãos de Cesár

23' Parada Técnica. Faz bastante calor em São Paulo e isso leva o árbitro Igor Benevenutto a parar o jogo para hidratação

DEFENDEU PRASS! Escanteio cobrado na cabeça de Guerrero que cabeceou com estilo e Prass defendeu no reflexo

19' Jonas chuta de fora, a bola desvia em Arouca e Fernando Prass joga para escanteio

18' UHHH! Zé Roberto cruza da meia esquerda e Rafael Marques cabeceia a esquerda do gol

17' Desarmou Fernando Prass! Vitor Hugo não percebeu Guerrero que roubou a bola e driblou o arqueiro alviverde. Na tentativa de drible o Peruano desaba e pede penalti

15' Alan Patrick chuta da meia lua mas a bola passa longe do gol

14' Dudu pressiona Cesár na saída de bola e ele chuta para lateral

13' Jorge é lançado por Sheik na ponta esquerda, dribla Lucas mas a bola sai pela linha de fundo antes do cruzamento

11' Flamengo tem a bola e o Palmeiras se posiciona buscando os contra ataques

8' Sheik pede atendimento médico

7' Pará invade a area e cai pedindo penalti. O juiz manda o jogo seguir

5' Zé Roberto bateu o escanteio na cabeça do zagueiro Jackson que não perdoou

GOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Jackson abre o placar de cabeça, 1 a 0

3' Flamengo levanta bola na area mas Fernando Prass faz a defesa

COMEÇOU O JOGO! Palmeiras dá a saída atacando para o lado esquerdo

10:55 Torcida do Flamengo tem problemas para entrar no Allianz Parque. Ingressos para visitante foram esgotados mas vários torcedores estão na porta do estádio

10:54 Hino Nacional sendo executado no Allianz Parque

10:52 Sem Wallace que não foi relacionado, Samir assume a vaga na defesa. Flamengo joga com César, Pará, César Martins, Samir e Jorge; Jonas, Márcio Araújo, Alan Patrick e Everton; Sheik e Guerrero

10:50 Marcelo Oliveira escala Alecsandro como único atacante e Girotto como volante. Palmeiras vai a campo com: Prass, Lucas, Vitor Hugo,Jackson e Zé Roberto. Arouca, Girotto, Robinho; Rafael Marques, Dudu e Alecsandro

10:49 Equipes já estão definidas para o jogo que começa daqui a 10 minutos. Palmeiras vem com várias mudanças

O Flamengo venceu sua última partida no Campeonato Brasileiro contra o Atlético-PR no Maracanã por 3 a 2 e subiu à 12ª posição com 23 pontos

No último treino do Flamengo Sem os lesionados Wallace, Paulo Victor, Paulinho e Armero, que não foram a campo, o time titular fez trabalho na academia antes de ir ao campo por poucos minutos em treino técnico.

Cristovão Borges manteve o mistério nos treinos de sábado e a imprensa só conseguiu ver 15 minutos de faltas com cobranças de Alan Patrick, Kayke,Ederson e Samir

O Palmeiras vem de derrota contra o Coritiba por 2 a 1 no Couto Perreira na última quarta-feira e uma vitória contra o Flamengo no Allianz Parque é fundamental para o clube que não vence há 3 partidas pelo Campeonato Brasileiro. A distância para o grupo de classificados para Libertadores pode aumentar em caso de novo insucesso.

Desde que Marcelo Oliveira perdeu Gabriel os resultados não aparecem, coincidência ou não. Já foram testados em sua função Cleiton Xavier, Robinho e Girotto que entrou com jogo em andamento quando o volante ex-Botafogo se contundiu. Victor Ramos e Egídio também jogadores de defesa são desfalques para o alviverde que ainda tem Lucas Barrios se recuperando de dores.

Sobre os questionamentos no time Marcelo disse que vai aguardar mais "Vamos ver como o Barrios está. O ritmo de jogo é uma preocupação. O Vitor Hugo ficou parado uma semana e sentiu no fim do jogo (contra o Coritiba). Vamos ver. Ele fez só um treino técnico e pode jogar, como o Alecsandro também, falou o treinador

Para o lugar de Egídio, Zé Roberto foi confirmado na lateral. No ataque resta uma dúvida entre Alecsandro, saído do Flamengo no decorrer do campeonato e Lucas Barrios que chegou após a Copa América. Nada de "Churry" Cristaldo que vem sendo o amuleto palestrino marcando gol vindo do banco de reservas. O provável time titular é : Fernando Prass; Lucas, Leandro Almeida (Jackson), Vitor Hugo e Zé Roberto; Arouca e Robinho; Dudu, Cleiton Xavier (Andrei Girotto) e Rafael Marques; Barrios (Alecsandro)

Conheça a VAVEL Brasil também no facebook e no twitter. Siga-nos e acompanhe todas as notícias do portal através das redes sociais!

O estádio Allianz Parque será o palco da partida entre Palmeiras x Flamengo , válida pelo Brasileirão 2015.

FIQUE DE OLHO: Rafael Marques. Complemento da informação.

FIQUE DE OLHO: Jorge. Lateral com poucos jogos na equipe principal entrou e tomou conta da vaga titular entre os 11 jogadores escalados por Cristovão Borges, bancando o experiente lateral da seleção colombiana Pablo Armero. Jorge tem 19 anos e foi recém convocado por Rogério Micale para amistoso da seleção brasileira olímpica.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2015.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 8º Palmeiras 28 18 13º Flamengo 23 18

Guia VAVEL do Brasileirão 2015

O Cruzeiro é o atual bicampeão do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Santos (SP) 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004) Palmeiras (SP) 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993 e 1994) São Paulo (SP) 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) Flamengo (RJ) 6 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009) Corinthians (SP) 5 (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011) Fluminense (RJ) 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) Vasco da Gama (RJ) 4 (1974, 1989, 1997 e 2000) Cruzeiro (MG) 4 (1966, 2003, 2013 e 2014) Internacional (RS) 3 (1975, 1976 e 1979) Grêmio (RS) 2 (1981 e 1996) Botafogo (RJ) 2 (1968,1995) Bahia (BA) 2 (1959 e 1988) Atlético (MG) 1 (1971) Atlético (PR) 1 (2001) Coritiba (PR) 1 (1985) Sport (PE) 1 (1987*) Guarani (SP) 1 (1978)

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2015, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 58º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Time 1 x Time 2 válido por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015! Fique conosco nesta grande partida!