Atacante Edigar Junio minimiza derrota do Joinville ante Grêmio: "Lutamos o jogo todo"

O Joinville encerrou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na 19º colocação, com apenas 16 pontos somados. Apesar da incômoda situação, os catarinenses enxergam o horizonte com mais otimismo depois das últimas apresentações. Após a chegada de PC Gusmão, a equipe venceu o clássico estadual com o Avaí, empatou fora de casa com o Vasco e atropelou o Cruzeiro por 3 a 0.

Neste domingo, a boa sequência do JEC foi interrompida pelo Grêmio, que venceu de virada por 2 a 1. Apesar do revés, a atuação da equipe, que poderia ter construído um placar mais confortável na primeira etapa, serve de alento para os torcedores.

Edigar Junio, que recentemente voltou ao elenco Tricolor, assumiu a responsabilidade por boa chance desperdiçada no cotejo ante os gaúchos e lamentou o fato de a equipe não ter conseguido segurar o placar.

"A gente deu mole, a responsabilidade do ataque, eu perdi um gol que não podia perder. Mas o ponto positivo foi a vontade, lutamos o jogo todo. Conseguimos nos impor contra um time grande, fora de casa, mas não foi suficiente. Não é fácil ter a chance de um resultado e positivo. Não é facil ter a chance de um resultado positivo e não conseguimos" lamuriou o atacante.

Seguindo a mesma linha, o lateral Diego também lastimou o resultado, mas destacou o boa postura que a equipe adotou na etapa inicial: "A gente impôs nosso jogo no primeiro tempo, mas eles foram felizes. Falhamos na bola parada e depois eles fizeram de falta, mérito deles".

Agenor não fugiu do discurso dos seus companheiros, mas frisou a sensação de que os jogadores perderam para si mesmos: "Não matamos a partida e time grande é assim. Eles tem uma ou duas bolas e matam. Fica a lição de que perdemos para nós mesmos", ponderou o arqueiro.

O foco do Coelho agora se volta para a Copa Sul-Americana. Pela segunda fase do torneio continental, os catarinenses recebem na quinta-feira (20), às 21h15, o Atlético Paranaense, na Arena Joinville. Pelo Brasileiro, a equipe volta a campo no domingo, quando abre o returno do campeonato em seus domínios contra o Fluminense.