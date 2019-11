Exclusivo. Conheça Camilo Sanvezzo, destaque da Liga MX que irá recuperar lesão no Corinthians

É sabido por muitos que Ronaldinho Gaúcho estava presente na brilhante campanha do Querétaro, rumo a sua primeira final de campeonato mexicano na história. Porém, o atacante goleador Camilo Sanvezzo pode ser considerado o principal destaque dos Gallos no torneio. Entretanto, a lesão grave que o atleta sofreu virou destaque nos noticiários do país.

Assim que foi constatada a semi-ruptura do ligamento cruzado interior no joelho direito de Camilo Sanvezzo, o presidente operativo do Quarétaro, Arturo Villanueva, assim como Joaquín Beltrán, presidente desportivo, decidiram que o atleta iria ao Brasil para realizar sua operação.

Camilo Sanvezzo viajou nesta segunda-feira à São Paulo, onde realizará exames médicos para poder realizar cirúrgia na próxima quarta-feira (19) no Hospital São Luiz, no Morumbi.

A VAVEL falou com exclusividade com o representante de Sanvezzo, Lucas Teixeira, que assegurou que a decisão da operação ser realizada fora do território mexicano partiu dos presidentes Arturo Villanueva e Joaquín Beltrán. Após a cirúrgia, sua recuperação será no Centro Médico do Sport Club Corinthians Paulista.

O doutor Joaquim Grava, reconhecidamente como um dos melhores do país, será o responsável pela operação. O médico carioca é uma referência em cirúrgias no joelho, tendo em seu histórico clínico jogadores como Ronaldo Fenômeno, Maikon Leite, Liedson, Dentinho, entre outros. Joaquim Grava já foi chefe do departamento médico de Corinthians, Santos e da Seleção Brasileira.

Com 30 anos de carreira e especializado em medicina desportiva, ortopedia e traumatologia, suas técnicas de reconstrução de ligamentos cruzados são reconhecidas mundialmente. Graças a isso, o doutor e a diretoria do Querétaro chegaram a um acordo e o futuro do atleta Camilo Sanvezzo estará em suas mãos.

A excelência brasileira aos pés de Camilo

O centro de recuperação, prevenção e suporte médico é um dos mais moderno do mundo, no qual está sob comando do fisioterapeuta Bruno Mazziotti. O laboratório está encerregado de monitorar e preparar cada passos de seus jogadores dentro e fora do terreno de jogo para prevenir lesões mais graves.

Apenas Real Madrid, Porto e Corinthians detém deste tipo de laboratório, avaliado em mais de meio milhão de dólares. Na clínica corintiana, jogadores como Ronaldo, Luiz Gustavo e Alexandre Pato já se recuperaram de sérias contusões.

Entre os mecanismos utilizadosm podemos destacar as câmaras termográficas especializadas em detectar o estado e andamento das lesões, para que - então - se utilize o melhor tratamento para o caso específico. Assim facilitando a aplicação e diminuindo o tempo de recuperação.

O futuro de um grande jogador como Sanvezzo está nas mãos de Joaquin Grava e no Centro Médico do Corinthians. Caso tudo ocorra com sucesso, a expectativa de seu retorno gira em torno de cinco meses.

Conheça Sanvezzo, destaque do futebol mexicano