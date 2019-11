Resultado Flamengo x Vasco na Copa do Brasil 2015 (0-1)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante este clássico entre Flamengo e Vasco. Até a próxima!

Com golaço de Jorge Henrique, o Vasco derrota o Flamengo na Copa do Brasil pelo placar mínimo e garante vantagem para o jogo de volta das oitavas de final – que acontece na próxima quarta-feira (26), às 22h, no Maracanã.

49' Finaaal de jogo!

47' Cartão amarelo para Thalles! (Vasco)

46' Falta de Canteros no campo de ataque em cima de Rodrigo.

44' Vamos até 49'

42' Cartão amarelo para Jorge Henrique! (Vasco)

39' Substituição no Vasco! Sai: Riascos; Entra: Thalles

38' Com um a menos, o Flamengo encontra muitas dificuldades e parece não ter mais forças para empatar a partida.

37' Madson tenta cruzamento, manda para fora.

36' Atacante, autor do gol da vitória vascaína no momento, saiu ovacionado pelos torcedores do Vasco.

35' Substituição no Vasco! Sai: Jorge Henrique; Entra: Dagoberto.

34' Riascos arrisca da entrada da área e manda por cima.

32' Nenê recebe na entrada da área e arrisca o chute colocado. César defende.

30' Nenê cobra falta na área do Flamengo e César defende.

27' Um dos setores mais criticados do Flamengo, a zaga novamente falhou hoje com Wallace, de quebra, sendo expulso.

25' Substituição no Flamengo! Sai: Everton; Entra: Samir.

24' Cartão vermelho para Wallace! (Flamengo)

23' Substituição no Flamengo! Sai: Ederson; Entra: Jajá

21' Sheik cruza, Everton finaliza de cabeça e a bola desvia em Anderson Salles antes de sair.

20' Jorge faz boa jogada pela esquerda, invade a área e arrisca o chute. Bola bate na defesa.

18' Este foi o primeiro gol de Jorge Henrique em seu segundo jogo com a camisa do Vasco.

16' Caso permanece esse resultado, o Flamengo terá que vencer por 2 a 1 no jogo de volta.

14' Everton cobra o escanteio e Guerrero cabeceia ao lado do gol

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO!! JORGE HENRIQUE!! Riascos recebe na ponta direita, espera Jorge Henrique entrar na área e mandar no ângulo de César!!

9' Melhor no segundo tempo, Vasco não dá espaços para o Flamengo.

7' Cartão amarelo para Canteros! (Flamengo)

6' Vasco está mais presente no campo de ataque, principalmente pela esquerda com Christiano e Jorge Henrique.

5' Após bola levantada na área, Madson afasta o perigo.

3' Flamengo e Vasco não fizeram alterações para o segundo tempo.

2' Rodrigo cobra falta com força, mas a bola para na barreira

2' Cartão amarelo para Anderson Salles! (Vasco)

1' Cartão amarelo para Marcio Araújo! (Flamengo)

0' Começa o segundo tempo!

Equipes já estão retornando para o segundo tempo.

Em clássico bastante truncado neste primeiro tempo, Flamengo e Vasco vão empatando sem gols. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

48' Fim de primeiro tempo!

45' Christiano cruza da esquerda para Julio dos Santos, que chega e tenta bater de primeira, mas erra e perde boa chance.

44' Vamos até 48'

42' Responsável por criar as jogadas do Flamengo, o camisa 10 Ederson pouco participou nesse primeiro tempo.

40' Guerrero é derrubado na área e o árbitro manda seguir

38' Técnico da Seleção Brasileira, Dunga, está no Maracanã acompanhando o clássico ao lado de Gilmar Rinaldi.

36' Jogo é truncado até aqui, com poucas chances para ambos os lados.

34' Sheik cobra falta, bola bate na barreira e volta para o atacante, que manda para área. Mas o árbitro marca impedimento de Marcelo.

33' Até agora, 19 faltas marcadas, sendo oito para o Flamengo e 11 para o Vasco.

32' Sheik tenta jogada individual, mas comete falta de ataque em Rodrigo.

31' Sheik cobra falta na área do Vasco, mas Marcelo estava impedido

30' Com meia hora de clássico, poucas as chances criadas até o momento.

28' Posse de bola: Flamengo 47% x 53% Vasco

26' Vasco pressiona o Flamengo, que erra bem mais agora

24' Cartão amarelo para Nenê! (Vasco)

22' Após cobrança de escanteio, Serginho raspa de cabeça na primeira trave e quase abre o placar.

20' Pará chega de carrinho e desarma Christiano

19' Defesas das equipes falham e obrigam os goleiros a trabalharem!

17' CÉSAR! Vasco responde com Nenê, que recebe cruzamento da direita de Madson e chuta para boa defesa do goleiro do Flamengo!

15' MARTÍN SILVA! Guerrero recebe livre na cara do goleiro e chuta. Martín Silva defende com o pé e bloqueia a trajetória da bola!!

13' Cartão amarelo para Wallace! (Flamengo)

13' Cartão amarelo para Riascos! (Vasco)

12' Wallace e Riascos se estranham na área do Flamengo.

11' Guerrero recebe na frente, mas árbitro assinala impedimento do atacante.

9' Guerrero recebe na entrada da área, mas erra passe para Ederson.

8' A bola ficou parada 58% do tempo e rolou por 42%

6' Christiano conseguiu dois rápidos avanços pela esquerda e é uma das armas do Vasco no clássico.

5' Serginho dá um carrinho perigoso em Guerrero, mas árbitro nada marca.

4' Quatro faltas marcadas com apenas quatro minutos de jogo.

2' Jogo começou truncado aqui no Maracanã.

1' Cartão amarelo para Julio dos Santos! (Vasco)

0' Começa o clássico!

Jogadores estão no gramado e perfiladas para execução do hino nacional! (Foto: Fim de Jogo)

Está chegando a hora! Em instantes, a bola começa a rolar para Flamengo x Vasco. Fique conosco!

VASCO ESCALADO! Martín Silva, Madson, Rodrigo, Salles e Christiano; Guiñazu e Serginho; Julio dos Santos, Nenê e Jorge Henrique; Riascos.

FLAMENGO ESCALADO! César, Pará, Marcelo, Wallace e Jorge; Márcio Araújo, Canteros e Ederson; Everton, Emerson e Guerrero.

Tudo pronto também no vestiário do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

Torcedores de Flamengo e Vasco animados nos arredores do Maracanã. (Foto: Fim de Jogo)

Setor leste tomado por torcedores do Flamengo (Foto: Fim de Jogo)

Em instantes, divulgaremos as escalações oficiais de Flamengo x Vasco. Fique conosco!

Ônibus do Vasco acaba de chegar ao Maracanã

Vestiário do Flamengo já pronto para receber os jogadores. (Foto: Divulgação/Flamengo)

Pré-jogo: Flamengo e Vasco se enfrentam nove anos após decidirem Copa do Brasil

Começou a chover ainda pouco no Maracanã, além de haver bastante trânsito nos arredores do estádio (Foto: Fim de Jogo)

Nesta quarta-feira (19), Flamengo e Vasco começam a decidir quem irá avançar para as quartas de finais da Copa do Brasil 2015.

O sorteio fez os dois times voltarem a se enfrentar nove anos após decidirem o título da competição nacional, quando o Rubro-Negro levantou a taça após vencer as duas partidas.

Para chegar até as oitavas de finais, o Flamengo passou pelo Brasil de Pelotas com duas vitórias, venceu o Salgueiro no estádio Cornélio de Barros por 2 a 0 e passou pelo Náutico com um empate no Maracanã e vencendo na Arena Pernambuco.

A campanha do Vasco começou com duas vitórias sobre o Rio Branco-AC na primeira fase. Na sequencia, o Cruzmaltino passou pelo Cuiabá com dois empates e depois venceu duas vezes o América-RN.

Depois de sofrer cinco gols em bolas aéres nos últimos quatro jogos, o Flamengo deverá mudar a dupla de zaga para enfrentar o Vasco.

César Martins e Samir, que foram titulares na derrota para o Palmeiras por 4 a 2 pelo Campeonato Brasileiro, serão substituídos por Marcelo e Wallace. O capitão treinou normalmente na véspera da partida e mostrou estar recuperado da dor nas costas que o tirou do último jogo.

O treinador Cristóvão Borges terá vários problemas para escalar o Flamengo. O goleiro Paulo Victor e os atacantes Marcelo Cirino e Paulinho já deixaram o departamento médico, estão em fase final de recuperação, mas não serão relacionados para a partida.

O lateral Ayrton, o meia Alan Patrick e o atacante Kayke estão fora porque já atuaram por outras equipes nesta edição da Copa do Brasil.

Quem participou da entrevista coletiva da véspera do jogo foi o lateral Jorge e ele afirmou que o clássico com o Vasco tem muita rivalidade e tratará a partida como uma guerra dentro de campo.

"Flamengo e Vasco é guerra, muita rivalidade. A gente sempre está conversando e sabe como o Vasco se comporta quando ganha da gente. Eles vêm debochando, brincando em rede social.

Eles estão mal demais no Brasileiro, mas vão entrar com tudo para cima da gente. Nós vamos entrar para cima deles também e vamos matar no primeiro jogo. É entrar como se fosse uma guerra de verdade", afirmou o jovem lateral rubro-negro.

Dois dias depois de ser apresentado como novo técnico do Vasco,Jorginho já terá pela frente um clássico decisivo contra o Flamengo.

Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Cruzmaltino vê o confronto diante do maior rival como uma oportunidade para espantar de vez o mau momento e assim conseguir uma arrancada de recuperação na competição por pontos corridos.

Na véspera da partida, Jorginho comandou treino fechado de 1h30 e deu atenção especial ao ataque. O jovem Thalles treinou bem e briga por uma vaga ao lado de Riascos e Dagoberto.

O goleiro Martín Silva treinou normalmente, se mostrou recuperado da lesão e deve voltar ao time. O meia Julio dos Santos também treinou entre os titulares e deve jogar.

Na entrevista coletiva pré-jogo, o experiente meia Nenê comentou sobre a expectativa para o clássico, dizendo se tratar de um "campeonato à parte" para os vascaínos.

"Jogo muito importante. Pressão toda para eles, estão em melhor situação. Precisamos ter cabeça, é um jogo de 180 minutos. Nosso pensamento é de entrar para ganhar. Jogo especial. Vamos com tudo para buscar o resultado.

Jogo à parte, campeonato à parte, isso mostra a importância do jogo. Acaba sendo especial. São aqueles jogos bons de jogar, a pressão, estádio lotado com duas grandes torcidas. Temos que dar tudo em campo", afirmou o camisa 10 vascaíno.

O estádio do Maracanã será o palco da partida entre Flamengo x Vasco, válida pela Copa do Brasil 2015.

Com portões fechados no Vasco, o técnico Jorginho procurou testar algumas formações para a partida desta quarta-feira (19). O atacante Thalles, preterido por Doriva e Celso Roth, pode ganhar uma nova oportunidade no time titular. Além dele, Martin Silva deve retornar ao gol. Sendo assim, o Vasco deve ir a campo com: Martín Silva, Madson, Anderson Salles, Rodrigo, Christiano; Guinãzu, Serginho, Julio dos Santos e Nenê, Jorge Henrique (Riascos) e Thalles (Dagoberto).

Para o time que irá a campo, o técnico do Flamengo Cristóvão Borges deve promover mudanças na zaga, que vem sendo constantemente criticada pela torcida. Cesar Martins e Samir devem ceder lugares a Wallace e Marcelo. Além diso, Canteros deve retornar à equipe titular na vaga de Jonas. Com isso, o Flamengo deve ir a campo com: César, Pará, Marcelo, Wallace e Jorge; Márcio Araújo, Canteros e Ederson; Emerson, Everton e Guerrero.

FIQUE DE OLHO: Guerrero, atacante do Flamengo. Apesar do começo avassalador no Rubro-negro e ter rapidamente conquistado o carinho da torcida, o camisa 9 não sabe o que é balançar as redes há quatro partidas.

FIQUE DE OLHO: Dagoberto, atacante do Vasco. Apesar da derrota diante do Coritiba no último sábado, o jogador foi um dos destaques da equipe. Experiente, ele costuma marcar em clássicos.

Já no Vasco, o técnico Jorginho, contratado recentemente pelo cruzmaltino, terá a árdua tarefa de resgatar a confiança dos jogadores. Lanterna do Brasileiro e dono da pior defesa, o Gigante da Colina busca recuperação na Copa do Brasil: ''Temos que conversar olhando olho no olho. Pelada vocês não vão ver a gente fazer nos próximos dias. Temos que organizar a equipe, que tenha a posse de bola, que o meio de campo que trabalha pouco, volte a trabalhar. Precisamos atuar rapidamente. Quanto mais puder repetir a equipe, mesmo tendo jogadores com 32, 33, 34 anos, são jogadores de força'', comentou o Jorginho na chegada ao clube.

No Flamengo, o lateral Jorge quer decidir a classificação logo no primeiro jogo: ''Flamengo e Vasco é guerra, muita rivalidade. A gente sempre está conversando e sabe como o Vasco se comporta quando ganha da gente. Eles vêm debochando, brincando em rede social. O Flamengo não precisa ficar falando gracinha em rede social, a gente responde em campo. Vamos entrar bem mais mordidos e sempre estamos tendo que ouvir besteira do time deles. É entrar como se fosse uma guerra de verdade. Nós vamos entrar para cima deles também e vamos matar no primeiro jogo. Eles estão mal no Brasileiro demais, vamos entrar com tudo, a gente foco, e vamos matar no primeiro jogo.''

Flamengo x Vasco já fizeram uma final de Copa do Brasil. No ano de 2006, o Rubro-negro venceu os dois jogos – o primeiro por 1 a 0 e o segundo por 2 a 0 – e conquistou o título.

No histórico de confrontos em geral, Flamengo x Vasco se encontraram em 370 jogos, com 144 vitórias do rubro-negras, 100 empates e 126 vitórias cruzmaltinas. O Fla assinalou 504 gols, contra 483 tentos do rival. Os maiores goleadores da história do Clássico dos Milhões são Roberto Dinamite, do Vasco, com 27 gols, e Zico, do Flamengo, com 19 tentos.

Flamengo x Vasco já se enfrentaram seis vezes em 2015. O retrospecto, até o momento, é equilibrado, com duas vitórias para cada lado e um empate. O primeiro confronto aconteceu em janeiro, durante disputa de torneio amistoso em Manaus, e o Rubro-negro venceu por 1 a 0. No estadual, houveram mais três confrontos. Um triunfo para cada lado e um empate. O de maior importância ocorreu no dia 19 de abril, quando, com um gol de Gilberto, o Cruzmaltino bateu o arquirrival e avançou à final do Carioca Pelo Campeonato Brasileiro, o mesmo placar, desta vez, garantido por Riascos.

Nesta quarta-feira (19), Flamengo x Vasco fazem o jogo de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil visando minimizar as fases ruins vividas no Brasileirão. O Rubro-Negro, 13º colocado na competição, encara o Cruzmaltino, atual lanterna.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Flamengo x Vasco minuto a minuto, partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2015, a ser disputada às 22h, no Maracanã.