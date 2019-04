Martelotte escala Santa Cruz para jogo ante Macaé com Alemão na vaga de Danny Morais

O Santa Cruz trabalhou novamente na manhã desta terça-feira (18) visando o confronto com o Macaé, que será realizado na próxima sexta-feira (21), no estádio do Arruda. No palco do confronto, o técnico Marcelo Martelotte promoveu um treinamento técnico e manteve os 11 jogadores da última atividade. Assim, é bastante provável que Alemão herde a vaga deixada por Danny Morais na defesa.

Danny Morais não poderá entrar em campo por conta de uma suspensão automática. Assim, Alemão e Neris devem ser o responsável pela zaga do tricolor pernambucano. Marcelo Martelotte, então, estará em mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro sem repetir a formação do Mais Querido. Desde que chegou, o treinador já esteve comandando a Cobra Coral em 12 confrontos e não conseguiu manter os mesmos jogadores duas partidas seguidas.

Apesar de não repetir o mesmo time, Martelotte vem sempre presando pela manutenção da base. Desta maneira, o treinador Coral não deve fazer alterações no restante da equipe que terá Vitor e Marlon nas laterais, enquanto Wellington Cézar e Bileu farão a cabeça de área. No setor ofensivo, o meio-campo será composto por Lelê, João Paulo e Anderson Aquino. Grafite, mais uma vez, estará presente no ataque.

Na atividade da manhã desta terça-feira (18), os jogadores do Mais Querido participaram, primeiramente, de uma movimentação em campo reduzido, que não contou com os goleiros. O treinador parou a movimentação em vários momentos para fazer algumas orientações visando a melhoria técnica. Na sequência, os corais fizeram um coletivo, que teve Luisinho entrando no final na vaga de Anderson Aquino.

O time titular trabalhou com a seguinte formação: Tiago Cardoso; Vitor, Neris, Danny Morais e Marlon; Wellington Cézar, Bileu, Lelê, João Paulo e Anderson Aquino; Grafite.

Os tricolores não vão trabalhar nesta tarde de terça-feira (18), assim, voltam aos treinamentos no período da tarde da quarta-feira (19). A atividade será realizada no estádio Ademir Cunha, em Paulista, Pernambuco.