Resultado de Atlético-MG x Figueirense pela Copa do Brasil 2015 (1-1)

O jogo de volta será no dia 26 no Estádio Orlando, e a Vavel também estára presente!

50' FIM DE JOGO, O ATLÉTICO EMPATA NO FINALZINHO E RESPIRA ALIVIADO. ATLÉTICO MG 1 X 1 FIGUEIRENSE.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GALO! LEO SILVA!!! Douglas santos cruza e Léo Silva bate na trave e a bola entra para gol!

46' Yago cai em campo e juiz para o jogo. Torcida do Atlético reclama muito da arbitragem.

45' Público: 16.123 e Renda de R$ 389.000,00

45' MAIS 4 MINUTOS.

44' Torcedores do Atlético-MG se desentendem na arquibancada. A polícia intervem e tudo fica sob controle.

42' Atlético Mineiro com muita dificuldade de infiltarar na forte defesa do Figueirense. Time catarinense muito fechado.

40' CARTÃO AMARELO para Yago. O jogador demora muito tempo para bater escanteio. Na batida, Leo Silva tira com facilidade.

40' Lançamento na ponta direita, sai Victor para fazer a defesa.

37' ULTIMA MUDANÇA DO FIGUERENSE! Sai o atacante Dudu e entra o volante Jeferson.

35' QUASE EMPATE DO GALO! Após cobrança de escanteio, Luan bate de fora da área, Jemerson pega a sobra mas a zaga do Figueira impede o gol.

34' Bruno Alves tira cruzamento de Douglas Santos antes da bola alcançar Pratto.

33' De longe, Thiago Santana chuta e a bola sai a esquerda do gol.

32' Marcos Rocha sai em meio a vaias da torcida atleticana. Desde que voltou de lesão o jogador não tem apresentado o bom futebol que apresentava antes.

32' MUDANÇA NO GALO! Sai Marcos Rocha, amarelado, e entra Carlos Cesar.

30' Falta cobrada mas bate na barreira.

29' Thiago Santana arranca, da uma caneta em Marcos Rocha que faz a falta.

28' No contra-ataque, Figueirense chega, mas Leo Silva manda para escanteio.

28' Marcos Rocha manda a bola para a área, mas Saimon faz o corte.

26' Giovanni Augusto cobra falta, masmas Muralha, atento, pega a bola.

24' Douglas Santos para Dátolo, que cruza mas a zaga corta e bico.

22' Mais uma mudança no Figueirense: Sai o autor do gol, Clayton, e entra Thiago Santana.

21' Guilherme de calcanhar para Pratto, que domina tenta a finta mas é desarmado por Bruno Alves. Escanteio.

19' VICTORRRR! João Victor cobra a falta, a bola desvia e Victor se estica para fazer a defesa.

18' Jemerson faz falta em Dudu no campo de ataque do Figueirense.

16' Torcida atleticana reclama muito da lentidão da alteração. Jogador do Figueirense não tem pressa para sair de campo.

15' Mudança no Figueira: Sai Rafael Bastos e entra Yago.

14' PRA FORAAAAAAAA! Marcos Rocha cruza, a defesa tenta tirar, Alex Muralha espalma, Giovanni Augusto tenta o chute as manda para fora.

14' Atlético continua com mais posse de bola e chegando no ataque, mas erra o ultimo passe.

13' Luan recebe a bola, gira e tenta bater mas a bola não vai para o gol. Sem perigo.

11' Na tentativa de jogada individual, Pratto bate frago e Alex segura.

09' Luan tenta passe para Guilherme, mas a bola passa direto e sai para a linha de fundo.

08' Cartão Amarelo para Marcos Rocha por para contra-ataque comandado por Marquinhos.

07' Dátolo bate a falta a meia altura mas a defesa do Figueira tira com facilidade.

06' Falta perto da área do Figueirense! Clayton derruba Marcos Rocha.

05' Giovanni Augusto, domina e cai dentro da área e fica pedindo penalti, o juiz manda seguir o jogo. Em seguida Pratto comete a falta e o árbitro marca.

03' Dudu tenta cruzar pela esquerda mas a bola passa por todo mundo sem oferecer perigo.

02' Cartão Amarelo para Dener.

01' FIGUEIRENSE LEVA PERIGO! Rafael Bastos recebe no ataque, tenta cobrir Victor, mas também encobre o gol.

0' Atético já faz mudanças: Guilherme entra no lugar de Leandro Donizete.

INTERVALO - Jogadores ja estão em campo para início do segundo tempo.

INTERVALO - "A gente começou bem o jogo, criamos oportunidades. Mas, no contra-ataque, mais uma vez, e a gente conversa muito sobre isso, o Figueirense fez o gol. Não estamos jogando mal, temos condições de virar no segundo tempo. Temos que ter calma, em casa, que podemos virar", Giovanni Augusto, em entrevista ao canal Fox Sports

INTERVALO - Clayton, autor do gol do Figueirense, foi convocado peara a seleção Olimpica.

51' FIM DO PRIMEIRO TEMPO: ATLÉTICO MG 0 x 1 FIGUEIRENSE.

51' Mais uma defesa de Muralha depois da batida de Jemerson!

50' MAIS UMA DEFESAÇA! Dátolo bate escanteio, Leo Silva cabeceia e Muralha faz outra grande defesa.

49' Juiz dá mais um minuto, e jogo irá até os 51.

48' No momento do gol, o Atlético estava com apenas 10 jogadores em campo, já que Giovanni Augusto estava em atendimento e ainda não tinha tido permissão para entrar no jogo.

48' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FIGUEIRENSE! Clayton recebe nas costas de Marcos Rocha, e bate cruzado, no canto e sem chanes para a defesa de Victor. O Intependência fica em silêncio.

46' Giovanni sai de campo para ser atendido. A lesão parece ser mais séria.

45' Giovanni Agusto sofre entrada por baixo na meia esquerda, cai com a mão no tornozelo esquerdo. O meia recebe atendimento no campo.

45' MAIS 5 MINUTOS DE JOGO.

44' Cartão Amarelo para Rafael Bastos.

43' QUASE O GOL DO GALO! Douglas Santos, lateral também da seleção, manda para Giovanni Augusto que bate colocado! Alex Muralha faz mais uma grande defesa.

41' QUASE! Cruzamento de Luan, a bola passa por cima de Pratto, e se perde no fim do campo.

39' AMARELO PARA LEANDRO DONIZETE! Bruno Alves tenta passar pela defesa do Atlético, mas Donizete faz a falta.

35' Atlético segue mandando no jogo mas chega com menos frequencia na área do Fiueira, jogo morno. Time do Fiueira parece feliz com a situação.

35' IMPEDIDO! Luan quase pega a bola livre no ataque, chutada por Donozite, mas antes o bandeira marca impedimento.

34' Nova jogada de Giovanni Augsuto para Pratto, mas a defesa do Figueira tira a bola.

33' Giovanni Augusto recebe na direita e manda a bola para a area, Pratto finaliza mas não pega bem .

31' Leo Silva tentea sair jogando, mas abola bate na barriga de João Victor, que cai no gramado.

29' Na corrida de Fabinho, a bola chega para Dudu, que finaliza. Victor faz a defesa.

27' Bola lançada para Dátolo , mas ela bate na mão do argentino e o juiz marca a falta.

26' DEFESA DE VITOR! Clayton bate rasteiro mas Victor faz a defesa.

25' Escanteio é cobrado e Leonardo Silva cabeceia direto para a linha de fundo.

24' GRANDEEEE DEFESA! Apos troca de passes, Douglas Santos cruza da esquerda para Giovanni Augusto cabecear, mas Alex Muralha faz uma grande defesa e a bola vai para escanteio.

22' Jogo agora mais calmo do que no inicio da partida.

21' Lucas Pratto disputa com Bruno Alves a bola, mas faz a falta.

20' Torcida atleticana já mostra insatisfação com a arbitragem do jogo.

19' Pratto tira bola perigosa da área do Atlético.

19' Clayton vai para o ataque e acha Leandro Silva, que tenta o cruzamento mas Douglas Santos joga para escanteio.

18' Atlético tem 70% de posse de bola, fica sempre a frente e o Figueira bastante recuado.

16' Falta batida errada e Luan rapidamente recupera.

16' Luan faz falta em Dudu pelo lado esquerdo do ataque do Figueirense.

15' Figueirense tenta atacar mas, mais uma vez, Clayton está impedido.

15' Datolo recebe, demora para tocar para Pratto, mas Bruno Alves aparece para amortecer o passe.

13' Marcos Rocha cobra latereio e bola ia para cabeça de Pratto, mas a defesa do Figueira estava atenta e tirou o perigo.

11' QUASE GALO! Num bate-rebate dentro da área, Alex Muralha mesmo no chão da um tapa na bola e tira, Luan quase manda pra dentro, mas a defesa do Figueira afasta.

10' Escanteio pro Galo. Num cruzamento de Pratto a bola desvia e Muralha manda para escanteio.

09' Ataque do Figueirense: Clayton corre mas Victor sai do gol e manda para lateral.

08' Figueirense tenta sair para o jogo, mas Clayton bate forte e a bola sai pela lateral.

07' Dátolo bate a falta, que bate em Dudu, do Fiueira, e vai para escanteio.

06' FALTA! Dátolo é derrubado na intermediaria do Figueirense!

Rene Simoões que assume amanhã o time do Figueirense acaba de chegar em campo para assistir o time que irá treinar.

05' Time do Figueira muito recuado e Atlético vai pra cima.

03' Muralha cobra tiro de meta, mas o Galo retoma e volta a atacar. Luan tenta um passe para Pratto, mas Alex Muralha fica com a bola.

03' Tiro de meta pro figueirense. Macos Rocha tenta fazer cruzamento mas bola vai direto pra linha de fundo.

01' Marcos Rocha tenta tabelar com Pratto, mas Saion faz o ataque.

Torcida Atléticana começa o jogo cantando muito!

COMEÇA O JOGO! ATLÉTICO MG X FGUEIRENSE NO PRIMEIRO CONFRONTO DAS OITAVAS DE FINAIS DA COPA DO BRASIL.

Em alguns minutos começa Atlético-MG x Figueirense pelas oitavas de final da copa do Brasil.

ogadores em campo e alinhados para a execução do Hino Nacional. O Galo com camisa listrada em preto e branco, calção preto e meiões brancos e Figueirense com camisa e calções brancos e meiões pretos.

E o Figueirense também está escalado! O time do interino Hudson Coutinho vai em campo com: Alex Muralha; Leandro Silva, Saimon, Bruno Alves, Marquinhos Pedroso; Dener, Fabinho, João Victor, Rafael Bastos; Clayton, Dudu.

Jogadores terminam o aquecimento em campo, quando só ficam os arbitros que são fortemente vaiados.

No banco o Galo conta com: Giovanni, Uilsson, Edcarlos, Pedro Botelho, Guilherme, Carlos César, Cárdenas, Dodo, Danilo Pires, Tiago, Josué e Eduardo.

A dúvida que era entre Guilherme e Dátolo foi tirada: o argentino será titular, já Guilherme está a disposição no banco.

E o Galo está escalado! O time de Levir Culpi vai com: Victor; M. Rocha, Leo Silva, Jemerson, D. Santos; R. Carioca, L. Donizete, Giovanni Augusto, Dátolo, Luan e Lucas Pratto.

Há quase nove meses, o Atlético-MG levava seu torcedor ao êxtase total com a conquista inédita da Copa do Brasil. Melhor ainda, a taça veio em cima do maior rival, o Cruzeiro, um dos maiores vencedores do torneio junto com o Grêmio. Buscando o bicampeonato, o Galo abre os trabalhos contra o Figueirense, no Independência, às 19h30.

Disputando ferrenhamente a taça do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG pode pensar no Figueirense como um verdadeiro trampolim para o time se reecontrar com as vitórias. O Galo não vence desde o jogo contra o São Paulo, na 16ª rodada, no Mineirão.

De lá para cá, foram duas derrotas e um empate, que tiraram o alvinegro da liderança do nacional dando vaga ao Corinthians. Como um torneio de mata-mata, os atleticanos terão que entrar com o mesmo gás e gana de vencer, como fizeram no ano passado, quando o time arrancou elogios da crítica especializada e dos torcedores.

O Figueirense é outro que pode viver o dilema de priorizar o Brasileiro em detrimento a Copa do Brasil. O Figueira está na batendo na porta da zona de rebaixamento e a permanencia na elite do futebol nacional não é só importante para o clube dentro de campo, como também fora dele.

No único embate realizado pelas duas equipes nesta temporada, o Atlético-MG venceu apertado por 1 a 0, com gol de Lucas Pratto, no Independência.

Os dois times podem realizar um grande jogo para seu torcedor, caso enfrentem a Copa do Brasil com a mesma gana necessária que se espera no Brasileirão.

Só faltando definir o meio-campo, Levir Culpi tem o Galo escalado

Após a derrota para a Chapecoense no domingo, o técnico Levir Culpi trabalhou os jogadores visando a partida contra o Figueirense.

O treinador realizou o último treino dos atletas na tarde de terça-feira (18) e anunciou, posteriormente, os relacionados para a partida pela Copa do Brasil.

No rachão realizado pelos jogadores, quatro atletas foram poupados: o volante Rafael Carioca, os meia Dátolo e Luan, e o centroavante Lucas Pratto. Todos estes fizeram trabalho na academia e não deve ser problema para a partida. Um desfalque certo para o jogo é o atacante Thiago Ribeiro. Nesta temporada, o jogador já disputou o torneio pelo Santos.

Quem está de volta ao time é o meia Giovanni Augusto. Vivendo um excelente momento dentro do clube, titular absoluto da equipe, Giovanni será titular diante do Figueirense, restante saber apenas quem deverá sair para dar lugar ao meio-campista.

O goleiro Victor, um dos líderes do grupo, minimizou os questionamentos sobre arbitragem, dizendo que não acredita em má fé, e ainda ressaltou que os jogadores devem dividir o foco entre Brasileiro e Copa do Brasil.

"Não tem que privilegiar. É preciso bom senso. Algum jogador numa condição perigosa deve ser preservado. O jogo serve como preparação", explicou.

Com sete desfalques, Figueirense faz mistério

O Figueirense realizou seu último trabalho na manhã desta terça-feira (18) antes de embarcar para Belo Horizonte. O técnico Hudson Coutinho fechou as portas para imprensa e realizou treinamento para definir a equipe que só será divulgada minutos antes da partida.

O novo técnico Renê Simões irá ao Independência, mas não comandará o time da beira do gramado. O treinador só irá começar os trabalhos na quinta-feira, onde montará a equipe que encara o Sport, pelo Brasileirão.

Hudson tem como desfalques Celsinho e Suelliton, que não podem jogar por ter defendidos outras equipes no torneio. França e Thiago Heleno estão suspensos, além de Paulo Roberto, Marquinhos e Carlos Alberto, que estão entregues ao departamento médico.

O treinador diz que já pensou na equipe que poderá entrar em campo, mas dará força a quem vai entrar, já que também não contará com Roberto Cereceda e Marcão, poupados pelo técnico.

“Tenho alguns desfalques, mas eu costumo falar que a gente não pode dar ênfase aos problemas, tem que dar moral para quem vai entrar. Isso é o mais importante. A gente pensou em situações diferentes.”, ressaltou.

O Estádio Independência será o palco do confronto entre Atlético-MG x Figueirense pelas oitavas de finais da Copa do Brasil 2015.

Fique de olho Atlético-MG x Figueirense: Giovanni Augusto, meia do Atlético. O jogador retornar depois de estar afastado dos dois últimos jogos por conta de dores musculares, e é um grande reforço para o time do Galo.

Fique de olho Atlético-MG x Figuerense: Clayton, atacante do Figueirense. O atacante quetem apenas 19 anos e veio da base do clube, é um dos artilheiros do time.

A partida de volta está marcada para o dia 26 de agosto, no Estádio Orlando.

A última partida entre Atlético-MG x Figueirense, foi no dia 25/07/2015 no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG) e terminou com vitória da equipe mineira pelo placar de 1 a 0. O confronto era válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A 2015.

Atlético-MG x Figueirense já se enfrentaram 23 vezes na história. No total, o Figueirense conquistou cinco vitórias, oito empates e sofreu dez derrotas. Esta será a primeira vez na história que Atlético-MG x Figueirense se enfrentam pela Copa do Brasil.

A primeira partida entre Atlético-MG x Figueirense na história, foi no dia 16/12/1973 e terminou com vitória da equipe mineira pelo placar de 3 a 1. O confronto era válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A e foi realizado no Estádio Orlando Scarpelli daquela temporada.

Depois de vários jogos no Mineirão, o Atlético volta a atuar no Independência e Guilherme comentou: "Importantíssimo. A gente já estava sentindo falta de jogar lá. Estava na hora de voltar”, disse

Hudson Coutinho comentou os desfalques que terá: “Tenho alguns desfalques, mas eu costumo falar que a gente não pode dar ênfase aos problemas, tem que dar moral para quem vai entrar. Isso é o mais importante. A gente pensou em situações diferentes, temos mais um treino e vamos tentar movimentar para ver se uma ou outra situação encaixa” , comentou o técnico que está substituindo até a chegada de René Simões, que está com problemas pessoais e só chega na quinta-feira.

Siga, minuto a minuto, de Atlético-MG x Figueirense pelas oitava de finais da Copa do Brasil às 19h30min.

O time do Galo foi campeão pela primeira vez em 2014, e conta com 138 jogos, teve 72 vitórias, 26 empates e 40 derrotas. E já entrou nas oitavas de final dessa Copa do Brasil pois participou da Copa Libertadores, quando foi eliminado nas oitavas de finais pelo Internacional.

Já o Atletico-MG é o atual campeão da Copa do Brasil, quando venceu o rival Cruzeiro, ano passado.

Nesta disputa de 2015, o time de Florianópolis eliminou o Princesa do Solimões na primeira fase, o Avai na segunda e na terceira eliminou o Botafogo.

O Figueirense em todas as edições que participou da Copa do Brasil fez 62 jogos, tendo 25 vitórias, 13 empates e 24 derrotas.

A partir de 2013 ocorreram mudanças na disputa do campeonato: 80 clubes disputam mata-mata até restarem 10 clubes, que vão se juntar nas oitavas de finais aos 5 clubes que tiverem disputado a Copa Libertadores da América e ao melhor colocado do Campeonato Brasileiro do ano anterior que não tenha se classificado para a Libertadores, este ultimo podendo ter modificações.

A Copa do Brasil é o segundo torneio nacional mais desejado pelos clubes! Ela conta com a participação de 86 equipes, de todos os estados do Brasil.

Boa noite à todos os torcedores! Acompanhe agora minuto a minuto de Atlético MG x Figueirense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2015, a ser disputada no estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Fique conosco!