Resultado Bahia x Sport pela Copa Sul-Americana 2015 (1-0)

Bahia supera apático Sport pelo placar mínimo e abre vantagem na Copa Sul-Americana

23:54 Pelo Brasileirão, porém, os times voltam a jogar no próximo sábado (22). Enquanto o Bahia recebe o América-MG, às 16h30, novamente na Arena Fonte Nova, o Sport vai até Florianópolis encarar o Figueirense, às 21h, no Orlando Scarpelli

23:52 As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (26), às 22h, na Ilha do Retiro. Em caso de novo 1 a 0, mas a favor do Sport, classificação será decidida após cobrança de pênaltis. Qualquer empate dá a vaga ao Bahia, enquanto qualquer vitória acima de dois gols de diferença classifica os pernambucanos

93' Final de jogo na Arena Fonte Nova para Bahia 1x0 Sport! Gol de Maxi Biancucchi, aos 24 do 1º tempo, dá vantagem aos baianos para volta

91' UHHHHHHHH! Marlone faz boa jogada e cruza na pequena área. André completa e quase manda para o gol

89' Arbitragem assinala três minutos de acréscimo

86' Sport vai desesperado em busca do empate, mas esbarra na forte marcação do Bahia. A defesa tricolor, porém, peca bastante na ligação da defesa para o ataque

83' Sport tenta sair para o ataque, mas peca no último passe e desperdiça boas oportunidades, enquanto o Bahia só se defende e explora os erros

80' Última mexida no Bahia! SAI Marlon, ENTRA Ávine

78' Vai entrar Ávine no Bahia

75' Alteração no Bahia! SAI Rômulo, ENTRA João Paulo

73' Com a expulsão do lateral-direito, o meia Marlone será deslocado à função

71' Cartão amarelo para Zé Roberto! Atacante do Bahia é punido por se envolver na confusão com Samuel Xavier

71' Cartão vermelho para Samuel Xavier! Lateral-direito do Sport tenta agredir Zé Roberto e é expulso de campo

68' Substituição no Bahia! SAI Souza, ENTRA Zé Roberto

67' Cartão amarelo para Neto Moura! Jovem volante do Sport é advertido por entrada dura em Wilson Pittoni

65' Eduardo Baptista corrige os erros na escalação e retorna ao esquema tático que já vinha utilizando

63' Últimas modificações no Sport! SAEM Ronaldo e Hernane, ENTRAM Neto Moura e Régis

59' Público de 4.440 torcedores na Arena Fonte Nova, gerando renda de R$ 78.206,50. Muito abaixo da expectativa dos 15 mil

57' Apesar de estar melhor ofensivamente, o Sport sente a falta de um meia armador. Leão segue inoperante no setor

55' Cartão amarelo para Renê! Lateral-esquerdo do Sport chega atrasado, derruba Hayner e é advertido pela arbitragem

51' Bahia agora cede mais espaços e permite que o Sport avance, mesmo sem criatividade

49' Sport começa melhor no segundo tempo, mas ainda inseguro no ataque

46' Bola rolando para a etapa final na Arena Fonte Nova para Bahia 1x0 Sport!

23:02 Substituição no Sport! SAI Élber, ENTRA André

23:01 Arbitragem já retornou ao campo de jogo

22:58 Já já a bola volta a rolar na Arena Fonte Nova! Não saiam daqui

22:55 Arbitragem faz partida segura, sem muitas intervenções e com atuação nas expectativas

22:52 Bahia teve mais volume de jogo durante os primeiros 45 minutos e merecia mais que um gol. Sport, porém, ficou mais acuado e pouco ofendeu

22:48 O volante Wendel reconhece a superioridade do Bahia, mas diz que o Sport corrigirá os erros na etapa final: "A equipe deles veio com uma estratégia interessante. A gente não consegue sair jogando, mas vamos corrigir isso para o segundo tempo"

45' Final de primeiro tempo na Arena Fonte Nova para Bahia 1x0 Sport! Gol de Maxi Biancucchi, aos 24 minutos, deixa o Tricolor em vantagem

44' Arbitragem não assinala tempo de acréscimo

43' UHHHHHHH! Marlone cobra falta na pequena área e Matheus Ferraz sobe para cabecear, mas sem levar muito perigo à meta de Douglas Pires

41' Partida vai chegando à reta final e o Sport, enfim, parece ter se encontrado, mas a defesa do Bahia não cede espaços

37' Sport está perdido em campo e vê o Bahia ser altamente superior no ataque, pressionando e tendo as melhores chances

35' INCRÍVEL! Souza enche o pé após bola cruzada na pequena área, mas Hayner aparece na frente e tira o gol do Bahia

33' UHHHHHHHHH! Defesa do Sport segue desatenta. Dessa vez, Marlon cruza na pequena área e Alexandro cabeceia com perigo

29' Tricolor segue forte no campo ofensivo, explorando os erros da defesa rubro-negra

26' Maikon Leite chuta cruzado, mas a zaga do Bahia corta para escanteio

24' GOOOOOOOOOOOL DO BAHIA! MAXI BIANCUCCHI! A defesa do Sport dormiu no lance, Maxi Biancucchi aproveitou o descuido, passou por Magrão e encheu o pé, abrindo o placar

20' Retornando de lesão após três meses afastado do gramado, o goleiro Magrão ainda não foi exigido para uma grande defesa e apenas assiste à partida

17' Bahia começa partida a 1000 km/h, mas falha no último passe e desperdiça boas oportunidades

15' Bahia deixa Sport acoçado no campo de defesa, mas sem levar muito perigo

13' Durval tenta lançamento em profundidade para Hernane, mas o atacante rubro-negro não alcança

11' UHHHHHHHHHH! Alexandro domina livre de marcação na pequena área e chuta colocado, mas para fora e levando perigo

9' Sport segue com o mesmo esquema dos últimos jogos, mas com alternância na trinca ofensiva

6' Jogo segue equilibrado, com forte marcação dos dois lados e com o Bahia mais à vontade

3' Partida começa truncada no meio-campo sem possibilidades de ataque das equipes

2' Bahia agora visa explorar os erros defensivos do Sport, que mira os contra-ataques em velocidade

1' Sport começa mais à vontade, mas vê Bahia forte e seguro na defesa

0' Bola rolando na Arena Fonte Nova para Bahia x Sport! Saída de bola é do Leão

21:58 Times batem bola antes do apito inicial. Já já a bola rola!

21:55 As equipes estão perfiladas para o hino nacional

21:52 Faltando menos de 10 minutos para a bola rolar, o público segue abaixo das expectativas na Arena Fonte Nova

21:48 As equipes já estão no vestiário e logo mais retornarão ao campo de jogo. Não saiam daqui, traremos todos os detalhes

21:43 Outro fator negativo contra o Sport é o retrospecto diante do Bahia em mata-mata. As equipes se enfrentaram em oito oportunidades, com sete classificações dos baianos, enquanto os pernambucanos garantiram a vaga em apenas uma

21:39 O Sport tentará, nesta noite, quebrar um retrospecto negativo. O Leão não vence o Bahia, em Salvador, desde 1989, quando venceu por 2 a 1. Desde então, foram 10 jogos, totalizando seis derrotas e quatro empates

21:35 O jovem Hayner, que fará sua estreia como titular pelo Bahia, foi contratado junto ao Rio Branco-ES para integrar o time sub-20

21:32 Os jogadores do Bahia também estão no gramado da Arena Fonte Nova para o último aqucimento antes da bola rolar

21:25 No próximo sábado (22), o Sport vai visitar o Figueirense, em Florianópolis, pela 20ª rodada do Brasileirão. O elenco rubro-negro viajará à capital catarinense já nesta quinta-feira (20)

21:22 O último jogo do volante Ronaldo, que iniciará entre os titulares do Sport, foi justamente contra o Bahia. Na ocasião, o Tricolor bateu o Leão por 3 a 2 e garantiu vaga na final da Copa do Nordeste, sendo vice-campeão diante do Ceará

21:20 Goleiros Magrão e Danilo Fernandes já estão no campo de jogo para realizar o último aquecimento antes da bola rolar

21:18 Pela Copa do Brasil, duas vitórias parciais dos visitantes. Em Belo Horizonte, o Figueirense vai batendo o Atlético-MG por 1 a 0, enquanto o Grêmio supera o Coritiba pelo mesmo placar. Partidas estão na reta final

21:14 Já o Sport, em duas edições, totaliza seis jogos, com apenas um triunfo e outros seis reveses

21:10 Com três participações na história em toda a Copa Sul-Americana, o Bahia acumula 10 partidas, totalizando quatro vitórias, dois empates e outras quatro derrotas

21:03 Retornando à titularidade no Bahia, o atacante Maxi Biancucchi será o capitão da equipe logo mais

21:00 Rithely, Rodrigo Mancha e Danilo estão em Salvador com o grupo do Sport, mas não ficam como opções no banco

20:57 Com foco também na Série B, o Bahia não traz muitos torcedores para a partida de logo mais

20:50 Faltando 1h10 para a bola rolar, as equipes já se encontram nas dependências da Arena Fonte Nova

20:47 Sérgio Soares também muda o panorama do que vinha fazendo. Escolhido como substituto de Kieza, Zé Roberto é preterido por Maxi Biancucchi, enquanto Gustavo assume a vaga de Yuri no meio-campo e o jovem Hayner entra na lateral-direita

20:44 Eduardo surpreende na escalação do Sport! Antes confirmado como titular durante os treinamentos, o meia Régis iniciará entre os reservas. Volante Ronaldo assume a vaga de Rithely na cabeça de área, visando evitar o desgaste do cabeça de área

20:42 Já Eduardo Baptista tem como opções: Danilo Fernandes, Ferrugem, Ewerton Páscoa, Neto Moura, Régis, Samuel e André

20:40 No banco de reservas, Sérgio Soares tem à disposição: Jean, Thales, Ávine, Eder, Tchô, João Paulo e Zé Roberto

20:38 O Bahia também está confirmado para o confronto! O Esquadrão de Aço vai com: Douglas Pires; Hayner, Robson, Jailton e Marlon; Wilson Pittoni, Gustavo, Souza e Rômulo; Maxi Biancucchi e Alexandro

20:35 E o Sport está definido para a partida de logo mais! Com três modificações em relação ao jogo diante da Ponte Preta, o Leão vai a campo com: Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Ronaldo, Wendel, Maikon Leite, Marlone e Élber; Hernane

Sport - Atacantes: Maikon Leite, Samuel, Mike, André e Hernane

Sport - Meias: Diego Souza, Régis, Élber, Marlone e Neto Moura

Sport - Volantes: Rodrigo Mancha, Wendel, Rithely e Ronaldo

Sport - Zagueiros: Durval, Matheus Ferraz, Ewerton Páscoa, Henrique Mattos e Oswaldo

Sport - Laterais: Samuel Xavier, Danilo, Renê e Ferrugem

Sport - Goleiros: Magrão, Danilo Fernandes e Luiz Carlos

Bahia - Atacantes: Kieza, Alexandro, João Leonardo, Zé Roberto, Maxi Biancucchi, Mário e Jacó

Bahia - Meias: Rômulo, Tchô, Eduardo, João Paulo e Tiago Real

Bahia - Volantes: Souza, Wilson Pittoni, Lenine, Yuri e Gustavo

Bahia - Zagueiro: Jailton, Thales, Robson e Gabriel Valongo

Bahia - Laterais: Ávine, Vitor, Marlon, Tony, Railan, Adriano, Cicinho e Patric

Bahia - Goleiros: Jean, Douglas Pires, Omar e Guido

Confira, a seguir, a lista dos atletas de Bahia e Sport inscritos na Copa Sul-Americana por posição

O Sport já partiu em direção à Arena Fonte Nova, mesmo faltando pouco mais de 1h30 para o início da partida

Às 19h30, tiveram início dois jogos pela Copa do Brasil e ambos estão com o placar zerado: Coritiba 0x0 Grêmio e Atlético-MG 0x0 Figueirense

Também às 22h e pela Sul-Americana, Ponte Preta e Chapecoense medirão forças na partida de ida da segunda fase. O duelo será disputado no Moisés Lucarelli, em Campinas

Nos 571 duelos que já disputou pelo Sport, Magrão acumula 23 pênaltis defendidos, 14 jogos em três participações nas competições nternacionais - uma Libertadores e duas Sul-Americanas - já disputadas e nove títulos de 12 finais

No início da tarde desta quarta-feira (19), o Bahia oficializou a rescisão contratual do atacante Léo Gamalho. O atleta, inclusive, já foi para Florianópolis, onde fará exames nesta quinta-feira (20) para acertar com o Avaí

Recordista da noite, o goleiro do Sport, Magrão, foi elogiado pelo presidente do clube, João Humberto Martorelli através do site oficial: "Magrão é um ícone do Sport Club do Recife. É um "Paredão", e nós já demonstramos isso com a homenagem que fizemos colocando uma parede eterna para o Magrão na Ilha, que subsistirá mesmo se construirmos uma Arena"

A arbitragem para Bahia x Sport na Sul-Americana será formado por um trio argentino! Germán Delfino apita, sendo auxiliado pelos conterrâneos Jean Pablo Belatti e Ernesto Uziga. O árbitro vem apitando jogos do Campeonato Argentino regularmente e distribuiu uma média de seis cartões amarelos nos últimos cinco jogos

O arqueiro ainda comemora a quebra do recorde do zagueiro Bria, se tornando o atleta que mais vestiu a camisa do Sport na história, com 572 jogos: "Para mim, é uma satisfação muito grande de vestir a camisa do Sport mais uma vez e me tornar o jogador com maior número de partidas. É uma marca excepcional para mim. É histórico e tenho mais uma para contar para os meus filhos e os meus netos"

Quem falou do lado do Sport foi o goleiro Magrão, que valoriza o retorno aos gramados após três meses afastado: "É um sentimento gostoso de voltar a atuar depois de tanto tempo parado. Dá um friozinho na barriga e não vejo a hora de começar a partida. Estou bem. Treinei muito e me preparei nesse tempo que fiquei parado para que hoje pudesse estar à disposição do professor"

Pré-jogo: Bahia e Sport reeditam semifinal da Copa do Nordeste na fase nacional da Sul-Americana

Prevendo um duelo difícil, o cabeça de área reconhece as qualidades do Sport, mas diz estar pronto para aproveitar o incentivo da torcida e sair em vantagem na partida de ida: "Vai ser um jogo muito difícil. A equipe do Sport hoje, na Série A, não perdeu em casa, está brigando pelo G-4. A gente respeita muito a equipe, mas a gente está jogando em casa e precisa impor o nosso ritmo"

Em entrevista coletiva, Souza, volante do Bahia, comentou que está pronto para atuar com quem for, garantindo que não terá problema de entrosamento: "Todo mundo já conhece como todo mundo joga. Não tem preocupação com isso. Já joguei com quem vai entrar. Não tem dificuldade nenhuma"

A Arena Fonte Nova será o palco do duelo entre Bahia x Sport. Após reforma para disputa da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, o estádio vem sendo a casa do Esquadrão de Aço. Com capacidade para aproximadamente 52 mil torcedores, a expectativa é de ficar próximo à lotação máxima

Fazendo mistério, Eduardo Baptista garante priorizar a Série A do Campeonato Brasileiro, porém assegura que só entrará em campo diante do Bahia o atleta que tiver com 100% de condições físicas. Na lugar do camisa 87, contudo, foi confirmada a entrada de Régis; além dele, o lateral-direito Samuel Xavier também está com presença garantida entre os 11

O Sport, por sua vez, tem apenas uma baixa para o confronto que começa em instantes. O meia-atacante Diego Souza, que era dúvida por conta de dores na panturrilha, seguiu com o incômodo e foi vetado pelo DM. Retornam, porém, o goleiro Magrão e o atacante Maikon Leite. Ambos estavam no departamento médico leonino e estão liberados para atuar. Magrão e Maikon Leite retornam, mas Diego Souza não joga estreia da Copa Sul-Americana

Já o meia Eduardo, com uma forte virose, também não foi ao campo. O atleta perde a posição para Rômulo, que retorna ao time. A única dúvida fica na lateral-esquerda. Recuperado da lesão, Ávine disputa vaga na função com Vitor, que recentemente estreou como titular no Bahia

Outro que ficou de fora das atividades com bola foi o volante Yuri, que também teve uma entorse no tornozelo e ficou no departamento médico, sendo substituído pelo paraguaio Wilson Pittoni, mesmo com mistério de Sérgio Soares

Durante a semana, o Bahia perdeu o atacante Kieza, que foi vetado da partida contra o Atlético-GO, na última sexta-feira (14), e segue de fora da equipe titular por conta de dores no tornozelo. O artilheiro do Esquadrão de Aço na temporada, com 17 gols, verá o jovem Zé Roberto assumir sua posição ao lado de Alexandro

FIQUE DE OLHO Bahia x Sport: Magrão, goleiro do Sport, é a esperança da torcida rubro-negra. Responsável por fazer grandes defesas, o camisa 1 leonino retorna ao time titular após contusão sofrida diante do Flamengo, em duelo válido pela 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

FIQUE DE OLHO Bahia x Sport: Souza, volante do Bahia, pode ser fundamental neste jogo devido à força ofensiva. O cabeça de área tricolor vem se mostrando eficiente nos últimos jogos em favor do Esquadrão de Aço na ligação da defesa ao ataque do clube baiano na Série B

Enquanto isso, Eduardo Baptista, comandante do Sport, pontuou a importância do duelo regional e o reencontro com o Bahia, após às semifinais da Copa do Nordeste, mas destacou a escolha pelo Brasileirão: "Se tivermos que escolher uma competição será o Brasileiro, que é uma competição que dá mais dinheiro e mídia, o que expõe mais a marca do Sport. Temos elenco qualificado para brigar pelas duas, mas vamos tentar fazer um bom jogo em Salvador e tentar trazer a decisão pra Recife"

Durante a semana, Sérgio Soares, técnico do Bahia, garantiu que colocará força máxima, uma vez que a partida de ida será dentro de casa: "Por se tratar de um jogo em casa, e sem a necessidade de viajar, acredito que vão para o jogo todos aqueles que estiverem bem. No jogo de volta, com outra viagem tão próxima, nós podemos pensar diferente"

O adversário de algum dos nordestinos, nas oitavas de final, sai do confronto entre os argentinos Huracán e Tigres. As equipes medem forças pelo jogo de ida da segunda fase na próxima quarta-feira (26)

Já o visitante Sport chega à sua terceira participação, também em anos consecutivos. O Leão alcançou a melhor campanha em 2013, ao bater o rival Náutico na fase brasileira, parando no Libertad nas oitavas de final

Anfitrião, o Bahia participou da Copa Sul-Americana nos últimos três anos. As melhores campanhas do Esquadrão de Aço foram em 2013 e 2014, ao chegar às oitavas de final, sendo eliminado por Universidad San Vallejo e Atlético Nacional, respectivamente

O último jogo entre as equipes foi em abril desse ano, pelas semifinais da Copa do Nordeste, e terminou com uma vitória e classificação sofrida dos baianos por 3 a 2. Na ocasião, o Bahia contou com atuação inspirada do meio-campista Souza, autor dos três gols e que deve ser titular contra o Sport no jogo de hoje

No contexto histórico, o Bahia tem uma larga vantagem sob os pernambucanos. O tricolor, em 81 jogos, venceu 34 vezes e saiu de campo derrotado apenas em 19 oportunidades, enquanto 28 é o número de empates do clássico nordestino. A favor do Sport pesa a maior goleada da história deste embate, um 6 a 0, em outubro de 1959, válido pela Taça Brasil. Os baianos também chegaram a marcar seis gols nos leoninos em uma partida, mas acabaram sofrendo um tento no jogo amistoso, realizado em setembro de 1945

Contra a Ponte Preta, no último domingo (16), o Leão ficou no empate em 1 a 1. Com atuação abaixo das expectativas, o Sport tropeçou dentro de casa e ficou mais afastado do G-4

Já o Sport chegou à Copa Sul-Americana após ser o segundo melhor colocado no Brasileirão 2014 entre os eliminados antes das oitavas de final da Copa do Brasil, atrás somente do Atlético-PR

Na última sexta-feira (14), o Bahia ficou no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão de Aço é o atual 4º colocado no certame nacional, somando 33 pontos

O mando de campo é do Bahia, que se classificou ao certame continental após ser vice-campeão da Copa do Nordeste, uma vez que o campeão Ceará garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Bahia x Sport, pela partida de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana, a ser disputada às 22h, na Arena Fonte Nova