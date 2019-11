Resultado de Coritiba x Grêmio na Copa do Brasil 2015 (0-1)

Obrigado a você que acompanhou nossa transmissão. Continue ligado na VAVEL Brasil com o melhor da Copa do Brasil e de outras competições. Uma ótima semana e até a próxima.

Jogos das 19h30 pela Copa do Brasil:

Encerrado: Atlético-MG 1x1 Figueirense

As equipes agora voltam sua atenção para o Campeonato Brasileiro. O jogo da volta é na próxima quinta-feira (27) na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

"No gol, eu sai da minha posição e cai pra dentro. No vestiário o Roger disse para nós que tinha espaço no meio, e quando o douglas dominou, eu vi espaço e me posicionei, graças a Deus fui feliz no chute.", avaliou o autor do gol, Marcelo Oliveira.

"Fui eu que fiz o gol, mas o gol é de todo mundo. O que essa equipe vem fazendo é algo de superação. O desgaste é enorme, mas a gente vem se superando e isso nao é desculpa. A equipe foi bem, botamos a bola no chão. Eles tiveram o momento deles no jogo nos tivemos o nosso.", disse Marcelo Oliveira sobre o jogo.

O Grêmio vence o Coritiba no Couto Pereira após 7 anos.

Apita Sandro Meira Ricci! Fim de jogo! 1 a 0 para o Grêmio, gol de Marcelo Oliveira.

47' Douglas abre na esquerda para Fernandinho, que bate fraco sem perigo para o gol de Bruno

46' Equipe gaúcha cadencia o jogo trocando passes no meio campo.

45' Nervoso, o Coxa erra passes e não consegue ameaçar a equipe do Grêmio, que explora os contra ataques.

44' 4 minutos de acréscimos!

Substituição no Grêmio:

Sai Maicon

Entra: Moisés

42' Fernandinho é lançado por Douglas, tenta cruzar mas a bola sobe de mais e sai pela linha de fundo.

40' Minutos finais da partida, 1 a 0 para o Grêmio, gol de Marcelo Oliveira, aos 26 minutos.

Substituição no Coritiba:

Sai: João Paulo

Entra: Raphael Lucas

37' Amarelo! Leandro Silva, zagueiro do Coritiba, por falta em Fernandinho

35' Giuliano toca para Galhardo na direita que drilba a marcação e cruza rasteiro nas mãos do goleiro Bruno.

33' Amarelo para Maicon! Por reclamação

30' Douglas cobra e a zaga afasta.

29' Amarelo! Fernandinho puxa o contra ataque do Grêmio pela esquerda e é derrubado por Walisson Maia, que recebe o cartão amarelo.

28' As substituições de Roger mudaram o Grêmio, que já é melhor que o Coritiba na partida. 1 a 0.

26' Douglas faz boa jogada pela esquerda, rola no meio para Marcelo Oliveira, que domina, olha e bate no canto esquerdo do goleiro. Golaço do lateral esquerdo.

26' GOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!!! Marcelo Oliveira de fora da área!!

23' Mal batido o escanteio por Galhardo, de novo a meia altura.

22' Galhardo faz boa jogada pela direita tenta o cruzamento, mas é bloqueado por Negueba. Escanteio para o Grêmio

19' Amarelo! Falta de Marcelo Oliveira pela esquerda em Negueba. Sandro Meira Ricci mostra o amarelo para o lateral gremista.

15' Substituição no Grêmio:

Sai: Bobô

Entra: Vitinho

13' Amarelo! Edinho queria o cartão amarelo para Ruy, e continuou reclamando. Sandro Meira Ricci aplica o cartão amarelo no volante

11' Mais uma falta! Ruy cai e abraça a bola após dividida com Edinho. O árbitro da falta para o Grêmio e os jogadores ficam discutindo no meio campo.

9' Fernandinho tenta jogada pela esquerda, mas é desarmado. O atacante pede falta, o árbitro manda o jogo seguir.

7' Opa! Mais uma falta do Grêmio, agora de Marcelo Oliveira em cima de Negueba. Jogadores do Coxa pedem o cartão amarelo.

5' Juan ainda está sendo atendido dentro do campo

4' Falta forte de Maicon em Juan, que fica sentindo.

3' Coritiba tenta a mesma pressão inicial da primeira etapa.

0' Rola a bola para a segunda etapa de Coritiba x Grêmio!

Substituição no Grêmio:

Sai: Pedro Rocha

Entra: Fernandinho

Jogos das 19h30 pela Copa do Brasil:

Intervalo: Atlético-MG 0x1 Figueirense

Negueba, Ruy e Juan fazem ótimo jogo, trocam de posições com muita rapidez, se movimentam e criam chances para o time abrir o placar. Marcelo Grohe defendeu os chutes de Ruy e Juan. Quando chega, Coritiba leva muito perigo ao Grêmio

O esquema com centroavante parece não funcionar no Grêmio, assim como contra o Joinville.

Primeiro tempo muito bom para a equipe da casa, marcando pressão e criando chances de gol. Negueba é o destaque curtibano. Já pelo lado do Grêmio, primeira etapa horrível para os gaúchos. O time não consegue sair jogando. Edinho e Maicon muito mal no jogo e não conseguem dar a saída de bola tão famosa. Geromel é o destaque dos gaúchos, tirou todas.

46' Sandro Meira Ricci encerra a primeira etapa no Couto Perira. zero a zero.

46' Escanteio curto de Galhardo e a zaga afastou.

45' Galhardo levanta com perigo e Walisson toca para a linha de fundo. Escanteio para o Grêmio!

44' Giuliano tenta jogada pela direita e sofre a falta. Perigo na área do Coxa.

42' Juan cobra com veneno, mas Geromel afasta.

41' Escanteio para o Coritiba!

38' Douglas cobra falta na direita na mão do goleiro Bruno. Sem perigo.

37' QUASE! Negueba faz ótima jogada na esquerda e cruza para Evandro, que domina e bate, mas a bola pega em Erazo, que afasta o perigo.

35' Coxa arrisca com frequência de fora da área, e tem levado perigo.

34' UUUUUUUUUUH! Ruy ajeita para Cáceres que experimenta de fora da área, Marcelo Grohe desvia. Escanteio para o Coxa!

31' Ruy faz boa jogada pela direita e cruza para Evandro, mas a bola veio muito alta e o atacante não conseguiu alcançar. Coritiba é melhor na partida.

29' UUUUUUUUUUH! Juan chuta da entrada da área e Marcelo Grohe espalma para o canto.

28' Carlinhos bate de fora da área e Marcelo Grohe encaixa sem perigo.

27' Negueba é frequentemente usado na ponta direita.

26' Falta em Bobô na direita.

25' Coritiba aperta a marcação na saída de bola e o Grêmio não consegue sair para o jogo.

22' UUUUUUUH! Ruy abre na direita para Juan, que chuta firme, mas a bola bate em Erazo e sai para linha de lado.

21' Ataque Gremista parece não se entender em campo. Muitos passes errados.

18' Douglas cruza na área com perigo, mas Rafael Marques afasta.

16' UUUUUUUH! João cobra a falta e pela passa perto do gol de Marcelo Grohe. 0 a 0.

15' FALTA! Carlinhos faz corta pra direita e sofre a falta de Pedro Geromel. Boa falta para o Coritiba!

13' Maicon erra o passe e quase deixou Evandro na cara do gol, mas o garoto não aproveitou.

10' Cruzamento de Galhardo pela direita nas mãos do goleiro Bruno.

6' Ambos times jogam no 4-2-3-1

5' Grêmio toca a bola no seu campo de defesa.

4' Evandro faz boa jogada e bate pro gol, a bola desvia em Juan e vai para fora.

3' Jogo começa tenso! Jogadores do Coritiba pediram pênalti de Galhardo quando ele caiu na área e tocou com a mão na bola. Árbitro deu falta em cima do lateral

2' Negueba faz boa jogada, cruza e o árbitro marca falta em Galhardo.

0' Bola rolando no Couto Pereira para Coritiba e Grêmio pela Copa do Brasil 2015!

Vamos a execução dos hinos nacionais e estaduais.

Grêmio e Coritiba no gramado do Couto Pereira

Os goleiros do Coxa também encerram seu aqueicmento rumo aos vestiários

Aquecimento do Grêmio encerrado! A equipe volta para os vestiários

Goleiros do Coritiba no gramado para aquecer.

Jogadores do Grêmio iniciam o aquecimento dentro do campo.

Tcheco, ex capitão do Grêmio: "Eu fico muito feliz em ver o Grêmio jogando assim. Dá até um pouco de saudade do meu tempo."

O movimento da torcida ainda é pequeno dentro do estádio Couto Pereira. Bola rola às 19h30

Rafael Marques é ex zagueiro do Grêmio, e foi decisivo para a final do primeiro turno do Gauchão de 2011, contra o Caxias. Hoje veste a camisa do Coritiba.

Coritiba escalado: Bruno; Leandro Silva, Walisson Maia, Rafael Marques e Carlinhos; Cáceres, João Paulo, Ruy e Juan; Negueba e Evandro.

Reservas do Grêmio: Tiago, Rafael Thyere, Marcelo Hermes, Moisés, William Schuster, Lincoln, Everton, Vitinho, Fernandinho e Braian Rodriguez.

Com exceção de Walace (suspenso), o Grêmio é o mesmo que enfrentou o Joinville no último omingo (16) na Arena.

Grêmio escalado: Marcelo Grohe; Galhardo, Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Edinho, Maicon (C), Douglas, Giuliano e Pedro Rocha; Bobô.

O técnico Roger Machado vai ao gramado do Couto Pereira para dar uma conferida no estádio e nas condições de jogo.

As delegacões dos dois times já estão no estádio! A partir das 19h30 a bola rola!

Maxi Rodriguez também é desfalque no jogo de hoje e será substuído pelo jovem Lincoln de apenas 16 anos no banco de reservas, que após um começo de temporada muito bom, foi taxado de jóia Gremista, mas ainda não deslanchou; talvez por ser muito novo. Ele está atuando pelo "time de transição" do Grêmio. Que tem jovens da base que não estão sendo aproveitados no time principal, tais como: o próprio Lincoln, Arthur, Araujo e Raul.

Arbitragem: Jogo de hoje por conta de Sandro Meira Ricci (SC). Ele será auxiliado por Fabricio Villarinho (GO) e Rogério Pablos Zanardo (SP).

Conheça a VAVEL Brasil também no Facebooke no Twitter. Siga-nos e acompanhe todas as notícias do portal através das redes sociais!

Veja na tabela abaixo, o tabu do Tricolor jogando no Couto Pereira. Para se ter uma ideia, o Grêmio venceu pela última vez, em 2008:

DATA RESULTADO 16/05/2015 Coritiba 2 x 0 Grêmio 25/10/2014 Coritiba 1 x 1 Grêmio 27/10/2013 Coritiba 4 x 0 Grêmo 28/07/2012 Coritiba 2 x 1 Grêmio 08/10/2011 Coritiba 2 x 0 Grêmio 15/07/2009 Coritiba 2 x 1 Grêmio 31/07/2008 Coritiba 0 x 1 Grêmio



LEIA MAIS: pré-jogo

Sobre o tabu do Grêmio contra o Coxa no Couto Pereira, o zagueiro Erazo disse: "As estatísticas sempre mudam no futebol, cada jogo tem uma história diferente. Vamos sair para o jogo, vamos sair para ganhar. Coritiba é um rival que vem crescendo no Brasileiro, não vai ser fácil. O último jogo lá perdemos de 2 a 0. Bom, a gente está passando por um momento espetacular. Temos que fazer uma grande partida para sair com a vitória", comentou Erazo

Técnico do Coritiba, Ney Franco jogou o favoritismo para o lado do Grêmio: "A gente entende o momento que vivemos no Brasileiro, mas não podemos deixar passar essa oportunidade.Temos possibilidades, se jogarmos bem, de passar para as quartas de final. Nós sabemos que as apostas todas estão em cima do Grêmio. E é lógico, se eu não estivesse trabalhando no Coritiba apostaria no Grêmio. Mas internamente temos força e jogadores interessantes - declarou o treinador em entrevista coletiva à imprensa.", disse.

O Couto Pereira será o palco da partida, válida pelas oitavas de finais da Copa do Brasil 2015. Os dois times vem em ótima fase para o confronto. O Coritiba acumula duas vitórias seguidas contra Vasco e Palmeiras. Já o time comandado por Roger Machado embalado pela vitória no clássico Gre-Nal por 5 a 0 soma três vitórias seguidas contra Internacional, Atlético-MG e Joinville. Confira abaixo as respectivas posições dos dois times no campeonato brasileiro:

CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GS 3° Grêmio 36 19 11 3 5 29 17 18° Joinville 18 19 4 6 9 13 23

FIQUE DE OLHO: Coritiba x Grêmio: Giuliano. O meia é um dos destaques gremistas na temporada. No Gre-Nal, marcou um golaço de pé esquerdo. Na última rodada, foi crucial ao dar duas assistências para os gols do Tricolor sobre o Atlético-MG em Belo Horizonte. Olho nele!

FIQUE DE OLHO: Coritiba x Grêmio: Evandro. O jovem atacante de 18 anos tem entrado no fim das partidas. Mas, isso não é problema para ele, já que Evandro acabou decidindo 4 empates para o Coxa este ano. Todos gols a partir dos 40 minutos do segundo tempo. Rápido e habilidoso, costuma não desperdicar chances frente a frente com o goleiro. Olho nele!

Em ascensão no Campeonato Brasileiro, Coritiba e Grêmio agora viram a chave e pensam na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 19h30, as equipes se enfrentam no Couto Pereira, na partida de ida da fase de oitavas de final.

Vindo de duas vitórias consecutivas no Brasileirão, o Coxa está a dois pontos de sair da zona de rebaixamento. O Tricolor, desfrutando de momento magnífico na temporada, vem de três triunfos seguidos e se consolidou como candidato ao título do certame de pontos corridos, na metade da competição.

A última vez em que os clubes duelaram em eliminatória foi no ano de 2012, pela Copa Sul-Americana. O Grêmio avançou, com vitória pelo placar mínimo no Olímpico e derrota por 3 a 2 em Curitiba.

No estádio alviverde, Marcelo Moreno marcou o gol da classificação dos gaúchos aos 45 minutos do segundo tempo.

Para chegar entre os 16 melhores da Copa do Brasil, os paranaenses passaram por Villa Nova-MG, Fortaleza e Ponte Preta, enquanto os gaúchos deixaram pelo caminho Campinense, CRB e Criciúma. Os confrontos da fase de quartas de final também serão definidos por sorteio, sem qualquer empecilho.

Com dúvidas e desfalques, Ney Franco não confirma time

Após bater Palmeiras e Vasco pelo Brasileirão e encaminhar saída da zona de rebaixamento, o Coritiba concentra atenções na Copa do Brasil. Para pegar o Grêmio, o técnico Ney Franco tem problemas.

Por já terem defendido outras equipes no torneio, o goleiro Wilson, o meia Lúcio Flávio e o atacante Henrique Almeida não podem atuar pelo Coxa.

No gol, Vaná, antigo titular, retorna a este posto na equipe; no meio-campo, Ruy deve ingressar entre os onze; no ataque, finalmente,Rafhael Lucas, Evandro e Negueba brigam por duas vagas. O lateral-direito Ivan retorna ao time, no lugar do improvisadoWallison Maia, assim como Cáceres, também recuperado.

Desta maneira, com dúvidas, o Coritiba deve ser escalado por Ney Franco com Vaná; Ivan, Rafael Marques, Leandro Silva e Juan; João Paulo, Misael (Cáceres), Ruy e Thiago Galhardo; Rafhael Lucas e Evandro (Negueba).

Roger Machado mantém base, mas sem Walace e Luan

Não é segredo para ninguém que o Grêmio tem, nas mãos de Roger Machado, uma equipe ideal. Nas últimas partidas, porém, o treinador está sendo impedido de colocá-la em campo.

Desde o Gre-Nal, os onze preferidos do comandante só jogaram juntos diante do Atlético-MG. Contra o rival, Walace ficou de fora, assim como Luan frente o Joinville.

Desta vez, as duas baixas da semana que passou são novamente desfalques, só que juntos. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo,Walace é ausência e dá lugar, como de costume, a Edinho.

A baixa inesperada, no entanto, ficou por conta de Luan, que, com amigdalite, não joga. Contra o JEC, Bobô substituiu o camisa 7, mas, como é centroavante fixo, há possibilidade da entrada deFernandinho na equipe.

Sendo assim, o Grêmio deve ir a campo com Marcelo Grohe; Galhardo, Geromel, Erazo e Marcelo Oliveira; Edinho, Maicon, Douglas, Giuliano e Pedro Rocha; Bobô.

Curiosidade: O Coritiba é o maior responsável por demitir técnicos do Grêmio no brasileirão. Ano passado, o Coxa venceu o Grêmio na Arena pelo placar de 3x2, demitindo Enderson Moreira. Já neste ano, pela segunda rodada do brasileirão, o Coritiba venceu com facilidade a equipe tricolor. 2 a 0 e Felipão demitido.

Na história dos confrontos, o Grêmio leva vantagem nas vitórias e nos gols.

Clubes Vitórias Gols Grêmio 22 66 Coritiba 14 53

Já o Grêmio é considerado um dos melhores times da temporada e vem cada vez mais subindo seu nível de jogo com o excelente Luan e o estudioso Roger Machado no comando da equipe.



Dentre os maiores campeões da Copa do Brasil, está o Grêmio, com 5 coquistas, ao lado do Cruzeiro, com o mesmo número. Já o Coxa tem dois vices campeonatos recentes, 2011 e 2012.



O Coritiba é o atual 18° colocado do Campeonato Brasileiro com 18 pontos. O time conseguiu uma excelente vitória diante de um concorrente direto pelo rebaixamento. Venceu o Vasco no Maracanã por 1x0 e vem em ascensão no campeonato. Duas vitórias seguidas.O time vem de três vitórias seguidas. 5 a 0 contra o seu maior rival, Internacional, 2 a 0 contra o vice líder, Galo e 2 a 1 contra o Joinville, de virada. O tricolor está na 3° posição na tabela com 36 pontos e tem a melhor campanhia dentro de casa.

O atual campeão da competição é o Atlético-MG, que em campanhia histórica, com viradas à beira do impossível, venceu o Cruzeiro em uma final histórica entre dois clubes de Minas Gerais.

A Copa do Brasil é o segundo torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Abaixo apenas do Campeonato Brasileiro.

A partir de 2013, o Torneio passou a ser disputado por 86 equipes, sendo seis delas já classificas para as oitavas de finais. 5 equipes que disputam a Libertadores do mesmo ano, e o 5° colocado do Brasileirão passado.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora o confronto entre Coritiba e Grêmio, válido pelas oitavas de finais da Copa do Brasil 2015! Acompanhe a partir de agora todas as informações sobre o jogo. Fique conosco nesta grande partida!