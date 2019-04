Atacante Daniel Morais chega confiante ao Náutico: "Estou pronto para ajudar"

O Náutico vem sofrendo com a baixa produtividade do ataque nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Então, os alvirrubros resolveram apostar em uma atacante que vinha se destacando na Série C. Atuando pelo Tupi, Daniel Morais acertou com o clube pernambucano e chegou mostrando confiança na manutenção da boa fase para ajudar o alvirrubro de Rosa e Silva na luta pelo acesso à elite do futebol brasileiro.

O novo atacante do Timbu revelou que recebeu outras três propostas de clubes da Série B nesta temporada, contudo, descartou as ofertas, mas teve uma atitude diferente quando surgiu a possibilidade de defender o escrete pernambucano.

“Estava em um momento especial com o Tupi e, realmente, quando você se destaca, aparecem propostas. Apareceram outras três propostas da Série B, mas recusei. Mas quando surgiu essa possibilidade de atuar pelo Náutico, pela grandeza da equipe, por tudo que representa e pela massa que tem na torcida, não pensei duas vezes e acertei”, revelou o atacante.

Com 29 anos, Daniel Morais espera aproveitar bem as oportunidades que terá com o técnico Lisca para continuar o bom trabalho que vinha desempenhando no Tupi, onde ele participou de 26 jogos nesta temporada e balançou as redes 15 vezes. O atacante ainda se colocou à disposição do técnico Lisca para o confronto do próximo sábado (21) diante do Luverdense, em Lucas do Rio Verde.

“Chego ao Náutico com o desejo de dar continuidade ao bom trabalho que vinha fazendo no Tupi. Participei de 26 jogos nesta temporada e tenho totais condições de ajudar o time imediatamente. Estou pronto! Venho de uma sequência boa, então, posso ter uma eventual participação no jogo de sábado (21)”, comentou.

Daniel Morais começou no futebol mineiro e chegou a defender a camisa do Cruzeiro, contudo, participou apenas de dois jogos e marcou um gol. Ambos foram válidos pela Série A. Na ocasião, Daniel tinha 19 anos. O atacante tem 1,80 cm, pesando 79 kg. Ele, vale ressaltar, utiliza bem as duas pernas.