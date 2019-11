Resultado Santos x Corinthians na Copa do Brasil 2015 (2-0)

Fique de olho no nosso site para saber tudo sobre o mundo dos esportes. Aguardamos na próxima transmissão. Até lá!

Nesta noite, deu Santos. 2 a 0 e boa vantagem para o jogo da volta.

Os primeiros 90 minutos se foram. Agora é quarta que vem, com o jogo da volta, em Itaquera. Claro, você acompanhará tudo aqui, na VAVEL Brasil.

Geuvânio: "O segundo jogo será muito difícil, mas temos boa vantagem. Sabemos da dificuldade de semana que vem e vamos trabalhar nisso."

Renato Augusto: "É uma vantagem grande. Agora é virar a página e pensar no Brasileiro. Mas quarta que vem tem mais."

Fágner: "Não foi o Corinthians. Vamos descansar, jogar no fim de semana e pensar na virada, semana que vem."

Com a vitória, o Santos pode perder até por um gol de diferença que passará de fase. Festa na Vila.

93' FIM DE PAPO em Santos. Peixe vence e consegue ótima vantagem.

92' Minuto final. Peixe vence na Vila.

91' Mais três minutos.

90' Santos tenta pelo meio, mas a zaga trava e Cássio pega bem.

89' MUDA O SANTOS: Lucas Lima sai e entra Paulo Ricardo.

88' Neto Berola lança muito mal e perde bom ataque para o Santos.

87' LUCAS LIMA, AMARELO. Atrasou o reinício do jogo.

86' Corinthians ainda tenta um gol pra à Itaquera.

85' Vamos chegando na reta final de jogo.

84' A vantagem é ótima para o Peixe. Assim, pode-se perder até por um gol de diferença.

83' MUDA O TIMÃO: Danilo está na vaga de Jádson.

82' AMARELO, FÁGNER. Chegada atrasada em Lucas Lima.

81' ELIAS, PRA FORA! Bate-rebate, Mendoza rola e Elias manda pela linha de fundo.

80' VANDERLEEEEEI! Mendoza faz fila, jogadaça, arrisca de canhota e o goleiro santista salva.

79' MUDA O SANTOS: Neto Berola entra e sai Gabriel.

78' PARA MATAR O JOGO. Tabela entre Marquinhos Gabriel e Lucas Lima, o meia surge livre, num buraco da defesa e desloca Cássio. Peixe aumenta.

77' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, MARQUINHOS GABRIEL, DO SANTOS!

76' Jogo fica mais travado e mais cadenciado. Santos cozinha o jogo.

75' Corinthians pressiona, Jádson é travado no chute, Fágner tenta pegar a sobra mas sai pela linha de fundo.

74' Jádson tenta passe em profundidade mas erra o passe.

73' Jogo fica mais aberto e melhor. Mas os passes errados são demais.

72' Uendel arrica cruzar, mas Victor Ferraz afasta bem.

71' MUDA O CORINTHIANS: Mendoza entra e sai Malcom.

70' Corinthians ocupa o ataque, mas sofre bons contra ataques.

69' Malcom erra cruzamento, dá o contra ataque, mas Lucas Lima bate mal na bola.

68' Fágner chega na linha de fundo, cruza, mas ninguém aproveita. Vanderlei pega.

67' Gabriel tem até a chance de marcar, mas estava muito à frente. Impedimento bem marcado.

66' Marquinhos Gabriel arrisca, na primeira dele, mas Cássio pega fácil.

65' MUDA O PEIXE: Geuvânio dá lugar à Marquinhos Gabriel.

64' Cobrança no meio do gol, fácil para Vanderlei.

63' Corinthians tem falta longa, mas frontal ao gol santista. Malcom, Jádson e Renato na bola.

62' LOVE PERDEU! Lançado cara-a-cara para o gol, chutou o vento e o Timão perde a meçhor chance!

61' Resposta do Timão, Love liga Elias, que tenta devolver para Love, mas foi fechado demais.

60' Zaga santista se sai bem e liga contra ataque.

59' É a vez do Corinthians apertar no ataque.

58' Reclamação de toque da zaga santista, contra ataque do Peixe era bom, mas Elias salvou o Corinthians.

57' Uendel sobe bem, cria boa chance com Jádson e acende a Fiel.

56' Na batida, David Braz afasta.

55' PRESSÃO CORINTHIANA! Ataque bem feito, bate e rebate na área, ninguém tira, Elias chuta, Vanderlei manda em escanteio.

54' Fágner manda de longe, pra longe.

53' Geuvânio arrisca, a bola pega na zaga e Cássio pega sem problemas.

52' Renato Augusto finta bem, traz para o meio, arrisca, mas Vanderlei pega fácil.

51' Lucas Lima dita o ritmo do jogo. Santos domina e Corinthians novamente, não sai para o jogo.

50' Thiago Maia tenta aparecer entre a zaga corinthiana, mas Elias aparece bem na cobertura.

49' Santos segue apertando no ataque e Corinthians dorme no meio campo.

48' CÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁSSIO! Jogadaça de Lucas Lima, que arranca, leva a marcação, cruza rasteiro, Ricardo Oliveira fecha no meio da área e Cássio fecha o ângulo.

47' Jádson tenta passe por elevação, mas David Braz chega afastando.

46' Lucas Lima arranca pela direta, tenta cruzar, mas isola o passe.

45' Recomeça o jogo na Vila Belmiro.

Equipes de volta no gramado. O segundo tempo vai recomeçar.

Lucas Lima deixou Gabriel livre para abrir o placar. Confira o gol.

Lucas Lima: "Temos de manter a mesma postura. Neutralizamos eles e vamos ter a mesma pegada. Não tomar gol é ainda mais importante, já que o gol fora vale mais."

Luciano: "Está doendo, senti um estalo, vamos ver o que é. Se Deus quiser não será nada."

47' Sem um segundo à mais, o primeiro tempo termina. Santos vence por 1 a 0.

46' Última volta no ponteiro.

45' Mais dois minutos de acréscimos.

44' Jogo é nervoso, mas sem lances fortes.

43' Atacante corinthiano sai mais para ser poupado para a sequência do campeonato. Já faz tratamento no joelho direito.

42' MUDA O CORINTHIANS: Luciano dá lugar à Vágner Love.

41' Fágner faz a ultrapassagem no ataque, atropela o marcador e comete falta.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Bruno Henrique hesita em chutar, dando chance para a defesa santista.

38' Ricardo Oliveira recebe na área, mas estava muito impedido.

37' Corinthians adianta a marcação, mas a pegada é frouxa. Peixe se sai bem.

36' Luciano parece estar melhor e retorna no jogo. Love está no aquecimento.

35' Jogo será reiniciado.

34' Sente dores demais e preocupa. Luciano é atendido no gramado.

33' Luciano avança sozinho, corta pra canhota e a zaga afasta. Atacante chora de dores no joelho.

32' TESTADA SEM CHANCES! Lucas Lima tentou uma, duas, três vezes... Na quarta, inverteu da direita pra esquerda e Gabriel testa sem defesa para Cássio.

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GABRIEL, DO SANTOS!

30' Gabriel domina, vira uma bicicleta, mas a bola sai alta demais.

29' Zeca cruza fechado, Cássio sai socando, mas leva trombada de Thiago Maia. Jogo parado.

28' Ricardo Oliveira finaliza cruzado, mas Cássio pega sem problemas.

27' Lucas Lima tenta outro lançamento, mas Gil faz a cobertura e a bola sai.

26' Jádson finaliza tão mal que ligou ataque santista. Sorte corinthiana é que a defesa foi bem compactada.

25' Fágner cruza e Vanderlei pega fácil na meta.

24' Victor Ferraz tenta driblar Uendel, mas comete falta ofensiva.

23' De defesa para defesa, o jogo fica feio e sem grandes lances.

22' Partida fica mais truncada, com marcação forte e muito contato físico.

21' Discussão entre Felipe e Ricardo Oliveira. Árbitro intervém.

20' Ricardo Oliveira recebe, corta Felipe, cai, pede e reclama pênalti, mas não foi nada. Bem o juíz.

19' Corinthians se complica todo com a bola nos pés e Santos retoma a posse.

18' Ricardo, Gil e Felipe se matam pela bola. Melhor para a defesa corinthiana.

17' Fágner aparece pela primeira vez no ataque, mas escorrega no drible.

16' Corinthians cadencia mais o jogo e quebra o ritmo da partida.

15' Geuvânio parte no mano a mano pra cima do Fágner, mas o lateral se deu bem na marcação.

14' Corinthians muito passivo, aceita o ritmo santista e não dá resistência.

13' Lucas Lima lança forte demais e Cássio fica com a sobra.

12' Tentativa de ataque rápido, Felipe e Ricardo Oliveira se trombam, mas o jogo segue.

11' Corinthians tenta o primeiro ataque trabalhado, mas Renato Augusto e Malcom não se entendem.

10' Santos marca forte e força o erro corinthiano. Timão não tem transição.

9' A zaga visitante afastou, Jádson buscou o contra ataque, mas o passe foi forte demais.

8' Fágner e Geuvânio dividem forte e a bola sai em escanteio.

7' Corinthians não passa do meio campo. A pressão é enorme, do time da casa.

6' Victor Ferraz aparece pela direita, cruza fechado, mas Cássio pega firme.

5' A Vila é um verdadeiro caldeirão. Torcida não para e os jogadores puxam o coro da galera.

4' Felipe e Ricardo Oliveira brigam pela bola e o Peixe é todo pressão.

3' Santos adianta o time e pressiona. David Braz arrisca de muito longe e a bola passa à esquerda.

2' Jogo começa rápido, ofensivo e bem aberto. A torcida do Peixe vem com o time.

1' CÁÁÁSSIO! Zeca faz jogada pela esquerda, arrisca de direita, o arqueiro faz a defesa, a bola fica pipocando na área corinthiana, até conseguir afastar.

0' AUTORIZA O ÁRBITRO. O clássico paulista começou.

A bola vai rolar para os primeiros 90 minutos do jogo.

A Fiel torcida também se faz presente no duelo.

Geuvânio é homenageado pelo seus 100 jogos com a camisa santista.

Wilton Pereira Sampaio, de Goiânia, é o árbitro da partida.

Corinthians com o uniforme II: camisa preta com listras brancas, calção preto e meias pretas.

Santos com o uniforme I: camisa, calção e meias brancas.

Equipes no gramado para a execução do Hino Nacional Brasileiro.

A promessa é de grande público. Sempre em jogos decisivos, o Urbano Caldeira recebe os torcedores santistas em grande número.

Equipes fazem o processo de aquecimento. Dentro de instantes, a bola vai rolar no caldeirão da Vila.

PEIXE ESCALADO: Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz, Zeca; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Geuvanio; Gabriel, Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Júnior.

TIMÃO DEFINIDO: Cássio; Fagner, Felipe, Gil, Uendel; Bruno Henrique; Jadson, Elias, Renato Augusto, Malcom; Luciano. Técnico: Tite.

Corinthians tem três títulos. Em 1995, em batalha épica contra o Grêmio, em 2002, contra o Brasiliense, e em 2009, contra o Internacional, na equipe que tinha Ronaldo fenômeno como estrela.

Peixe tem um um título da Copa do Brasil, em 2010 contra o Vitória. Neymar, Ganso e Robinho comandaram o alvinegro santista na conquista.

Santos e Timão já estão presentes na Vila mais famosa do mundo. Em instantes, as escalações e o processo de aquecimento.

O Corinthians, por outro lado, vem após participar da Libertadores. Por isso, já entra automaticamente nas oitavas de final. Além dele, Internacional, São Paulo, Cruzeiro, Atlético MG também passaram direto.

O Peixe vem de classificação após bater o Sport na Vila Belmiro. Mesmo sendo derrotado no primeiro jogo, o alvinegro devolveu a derrota e conseguiu aumentar um saldo, se classificando para as oitavas.

Os dois ainda fizeram finais de Paulista, além de se enfretarem na semifinal da Libertadores 2012. Dessa vez, o Timão levou a melhor.

As equipes se reencontram num mata-mata nacional, desde o Brasileirão 2002. Na ocasião, o time de Robinho e Diego levou a melhor e venceu o primeiro título Brasileiro da história.

O jogo promete e muito. A Vila Belmiro certamente será um caldeirão. O Santos vai atacar, o Timão vai usar seu tradicional estilo de jogo. Promessa de grande jogo.

FIQUE DE OLHO: Geuvânio, atacante: a jovem estrela santista completa 100 jogos pelo Peixe e chega motivado para o clássico. Será a grande chance de retribuir as expectativas da torcida.

FIQUE DE OLHO: Luciano, atacante: O que falar da fase do jovem atacante corinthiano? Foram cinco gols em três jogos e participação fundamental na retomada da lidenrança pela equipe. Desde a saída de Guerrero, o Timão tinha sofrido em ter um homem-gol.

A Vila Belmiro, casa santista, será o palco do clássico. Será o reencontro dos rivais em um torneio mata-mata. A última foi na Libertadores 2012, quando o Timão venceu na Vila e empatou no Pacaembu.

Corinthians busca quebrar uma sina chata de não vencer clássicos. A última, foi diante o São paulo, pelo paulista. De lá pra cá, o Timão tem passado em branco.

Uma dúvida pairou nos trabalhos corinthianos. Tite deixou no ar uma possível preferência pelo campeonato de pontos corridos, mas a diretoria quer brigar nas duas frentes. Um possível desgaste dos jogadores é a preocupação do treinador.

O alvinegro da capital contará com as voltas dos titulares Uendel e Renato Augusto, fora da partida do fim de semana. Com isso, Guilherme Arana e Rodriguinho voltam à ser opções para Tite.

No ano, foram dois jogos, sem nenhuma derrota santista. Um empate, no Paulista, e uma vitória, no primeiro turno do Brasileiro 2015.

Na defesa, Werley deverá seguir na reserva para Gustavo Henrique. David Braz pode ser o companheiro de zaga. Na frente, o trio Gabriel, Geuvânio e Ricardo Oliveira, terá os passes de Lucas Lima, confirmado no jogo.

Para o jogo desta noite, o Peixe espera contar com o melhor de sua equipe. Dorival Júnior tem encontrado alternativas para montar um Santos mais consistênte.

Na rodada passada, Luciano decidiu e o Timão bateu o Avaí de forma heróica, de virada, confirmando a liderança. Leia a análise da partida: Corinthians conta com tarde inspirada de Luciano para superar Avaí e se mantém na liderança

Vários jogadores saíram, entre elesm os ídolos Emerson e Guerrero. Ninguém chegou e Tite precisou bater cabeça para remontar. O resultado é surpreendente. Líder, quatro pontos à frente do Atlético MG e campeão simbólico do primeiro turno do Brasileirão 2015.

O Corinthians renasceu na temporada. Após um início avassalador, eliminações no Paulista e na Libertadores colocou em xeque, o verdadeiro potêncial da equipe.

O torcedor santista confiará em Ricardo Oliveira. Artilheiro do campeonato nacional, o veterano já deixou sua marca nas duas vezes que enfrentou o Corinthians no ano. Pelo Paulsta, marcou o gol de empate, em Itaquera, e no primeiro turno, marcou o gol da vitória na Vila Belmiro.

Convocado durante a semana, por Dunga, Lucas Lima falou sobre a expectativa de servir a Seleção pela primeira vez. Leia: Destaque na partida, Lucas Lima almeja Seleção Brasileira: "Tenho bola, confio no meu futebol"

O Santos não vem bem na tabela no Campeonato Brasileiro. Apenas poucos pontos acima da zona de rebaixamento, vem de um empate contra o Atlético Paranaense, em Curitiba. O placar sem gols, não alterou muita coisa na colocação da equipe.

O Peixe precisa fazer o resultado, já que na semana que vem, visita o Timão na Arena Corinthians e o gol fora de casa é questão de desvantagem.

É Copa do Brasil, é mata-mata e é clássico. Santos x Corinthians abrem uma das oitavas de final, prometendo sangue quente, calor da torcida e fortes emoções.

Santos x Corinthians abrem uma das oitavas de final, prometendo sangue quente, calor da torcida e fortes emoções.