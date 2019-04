Pré-jogo: Internacional e Ituano se enfrentam no Beira-Rio rumo às quartas da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira (20), o Ituano viaja até a capital gaúcha para disputar com o Internacional, ás 19h no estádio Beira-Rio, o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto será marcado como o primeiro da história entre as duas equipes.

Classificado direto as oitavas, por ter disputado a Libertadores, o Inter ainda tenta escapar da crise que se instalou no Beira-Rio, para isso o clube aposta no apoio da sua torcida e no trabalho do recém contratado técnico Argel Fucks. O jogo marcará também a sua estreia diante da torcida colorada.

O Ituano viaja até Porto Alegre querendo surpreender, classificou até as oitavas da Copa do Brasil eliminando Joinville, Portuguesa e Goiás. “jogar em casa sempre é bom. Mas agora é diferente. Foi sorteio. Vamos jogar esse primeiro jogo no Beira-Rio. Temos que respeitar o Inter porque é o grande favorito desse jogo. Mas vamos lá fazer o nosso trabalho” afirma Dick, lateral do Ituano.

O Inter terá a volta de D’alessandro como novidade na equipe

Sem mistério, Argel Fucks escala mesma equipe que enfrentou o Cruzeiro no fim de semana, com a novidade do capitão D’alessandro, que está totalmente recuperado de lesão no ombro direito e quadril, reforçando a equipe para o primeiro confronto das oitavas. O argentino ocupa a vaga de Nico Freitas no meio, ao lado de Valdívia.

Na coletiva, o técnico Argel falou sobre a importância do meia para o confronto: “D’Alessandro é experiente, dá o toque final. Quando está em campo, o Inter é muito mais forte. Ele tem uma visão de jogo diferente.” – afirmou.

A aposta de gols está com jogadores de velocidade. Eduardo Sasha, Valdívia e Vitinho. "O Inter precisa propor o jogo, ser mais ofensivo, audacioso. Utilizaremos dois meias, mas alternaremos. Terá um momento o Valdívia, depois o Sasha, até para confundir o adversário" projeta Argel.

Será apenas o 6° jogo do Ituano no Rio Grande do Sul e o primeiro contra os colorados

Retornando ao Beira-Rio, onde já enfrentou o Grêmio pela série B de 2005, o Ituano, do técnico Tarcísio Pugliese, vem de 4 vitórias seguidas na Copa Paulista e para o confronto com o Inter, terá apenas uma novidade, a volta do lateral Dick que havia sido poupado contra o Paulista, no sábado.

A aposta para surpreender o Inter está na equipe que vem atuando. “A gente vai dar sequência naquilo que já vinha sendo feito para esse jogo de quinta-feira contra o Inter. É um jogo difícil contra um adversário de altíssimo nível. Vamos manter o mesmo modelo de jogo e a mesma equipe que vem jogando” afirma Pugliese.