Melhores Momentos: Palmeiras 2 x 1 Cruzeiro na Copa do Brasil 2015; Assista

Melhores Momentos: Palmeiras 2 x 1 Cruzeiro na Copa do Brasil 2015

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentaram na noite desta quarta feira (19), em jogo válido pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. A partida foi realizada no estádio Allianz Parque, às 22h e o árbitro foi Marcelo de Lima Henrique. O time do Palmeiras chegou às oitavas de finais após a vitória sobre Vitória da Conquista, na primeira fase da Copa do Brasil, Sampaio Correa, na segunda fase e Asa, na terceira fase. Já o Cruzeiro entrou direto nas oitavas de finais, pois desde a mudança para a nova formula da Copa do Brasil que entrou em vigor em 2013, os times que participassem da Libertadores entrariam direto nas oitavas de finais. No sorteio, o Porco e a Raposa saíram para a batalha e fizeram um clássico intenso.

A partida foi o reencontro do ex time de Marcelo Oliveira com o técnico, depois da vitória por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro, na 16ª rodada. O jogo começou bem disputado e com acontecimentos bizarros: em uma disputa de bola, Dudu perdeu o controle e foi parar só quando entrou em contato com Luxemburgo e derrubou o técnico cruzeirense. Este ficou com a mão imobilizada e terá de fazer raio x por suspeita de fratura no dedo mindinho.

No campeonato brasileiro os dois times vivem momentos diferentes: Palmeiras luta na parte de cima da tabela, já o Cruzeiro está na parte de baixo. Mesmo assim o jogo foi pegado e muito interessante para a torcida que assistia. O time mandante foi mais certeiro quando chegou ao ataque, e, por isso, saiu com a vitória por 2 a 1.

Palmeiras abre o placar logo no ínício do jogo

Durante o primeiro tempo o Cruzeiro teve 61% de posse de bola, e 5 chances de gol, sendo duas muito perigosas. Já o Palmeiras teve apenas duas chances, mas numa jogada rápida conseguiu finalizar dentro do gol e abriu o placar com Cleiton Xavier. Teve destaque o time que conseguiu fazer o gol. Foi como terminou o primeiro tempo: 1 a 0 para o mandante.

Fabrício começou o jogo pelo meio campo, assim como no jogo pelo Brasileirão contra o próprio Palmeiras. Já Leandro Damião voltou à titularidade com muita vontade, e deu trabalho para a defesa do Palmeiras sendo muito caçado pelo time do Porco.

O primeiro tempo foi muito equilibrado, e aos sete minutos Cleiton Xavier abriu o placar: em jogada rápida no ataque do Palmeiras, Lucas Barrios acerta um belo passe para Cleiton Xavier, que infiltra em espaço dado pela zaga do Cruzeiro e chuta na saída de Fábio.

Outro destaque do primeiro tempo foi o goleiro Fernando Prass, que se mostrou atento, sempre presente quando necessário. Como aos 19 minutos, em que Marquinhos rolou a bola pra Fabrício, que chutou forte e deu trabalho, mas o goleiro Palmeirense fez uma bela defesa! O Cruzeiro chegou mais uma vez, aos 44 minutos, com Charles que chutou forte, mas, novamente, Prass fez grande defesa.

Durante todo o primeiro tempo o Cruzeiro teve mais espaço pela direita, pois o lateral Lucas avançava muito para o ataque. O problema para o Verdão foi com Arouca que foi substituído no primeiro tempo por dores musculares e em seu lugar entrou Rafael Marques. O Palmeiras saiu para o intervalo sabendo que, quando fez o gol aceitou que o Cruzeiro entrasse mais para o campo adversário para buscar o empate e para isso, Rafael Marques teve que voltar várias vezes para ajudar Lucas na lateral.

Cruzeiro empata, mas Palmeiras vira e sai com a vitória

No segundo tempo o Palmeiras iniciou o jogo mais recuado, parecia estar satisfeito com o resultado. Já o Cruzeiro, começou muito ligado e foi pra cima e aos 4 minutos, Leandro Damião empatou o placar depois de receber um belo passe de Fabrício e chutar forte no canto esquerdo de Prass, que não tinha chances de defesa. Como no jogo contra o Flamengo, o Palmeiras retornou o segundo tempo meio desatento e tomou o empate no início da segunda metade do jogo.

Após sofrer o gol o Verdão acordou para o jogo e voltou a jogar bem, mesmo assim o Cruzeiro ficou no início com 58% da posse de bola. Foi quando, aos 17 minutos o Palmeiras empatou com Rafael Marques: o atacante que entrou no lugar de Arouca recebeu cruzamento perfeito de Dudu e, livre, mandou, de cabeça, a bola para dentro do gol.

O Porco chegou novamente com perigo logo depois, com Andrei, que chutou forte de fora da área para a defesa de Fábio. O goleiro deu rebote, mas Zé Roberto não aproveitou. Dessa vez, mesmo fazendo o gol da virada o time do Palmeiras não recuou. A entrada de Rafael Marques no time deu mais criatividade ao time palmeirense. O Cruzeiro estava bem, mas faltava velocidade para o time, a entrada de Arrascaeta não deu isso ao clube, que deu perigo só aos 41 minutos, em que Mena cruzou para a área, Vinicius Araújo desviou e Arrascaeta errou a tentativa de bicicleta, a bola sobrou ainda para Ariel que não aproveitou a oportunidade.

O jogo terminou 2 a 1 para o Palmeiras, que agora joga a volta por um empate. Vale destacar que a vitória por 1 a 0 pro Cruzeiro, faz o time mineiro passar de fase já que, na Copa do Brasil, existe o fator do gol fora de casa.