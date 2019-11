Melhores Momentos: Santos 2 x 0 Corinthians na Copa do Brasil 2015; Assista

Melhores Momentos: Santos 2 x 0 Corinthians na Copa do Brasil 2015

O Santos deu um grande passo rumo à classificação às quartas de final da Copa do Brasil ao vencer o Corinthians, nesta quarta-feira (19), na Vila Belmiro, por 2 a 0, o jogo de ida das oitavas de final. Gabriel e Marquinhos Gabriel fizeram os gols do time da casa.

Com o resultado, o Corinthians precisa vencer por três gols de diferença na Arena Corinthians para conseguir a classificação, caso repita o 2 a 0 a partida vai para a decisão por pênaltis. O jogo de volta está marcado para o próximo dia 26, às 22h.

As duas equipes voltam a atuar no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Santos, décimo segundo colocado, volta à Vila Belmiro onde recebe o Avaí, décimo sexto, no sábado (22), às 18h30. Já o líder do campeonato recebe o décimo quarto, Cruzeiro, na Arena Corinthians, no domingo (23), às 16h.

Santos pressiona e Gabriel abre o placar

O primeiro tempo da partida começou com os donos da casa pressionando a saída de bola e não dando espaço para o adversário tocar a bola. Logo no primeiro minuto, o lateral Zeca arriscou de fora da área e exigiu grande defesa de Cássio.

Mesmo com todo o domínio das ações e na posse de bola, o Santos só voltou a assustar aos 18 minutos quando Gabriel recebeu de Ricardo Oliveira, mas foi travado por Gil após a finalização. O jovem atacante santista ainda tentou um lance plástico ao finalizar de bicicleta um cruzamento de Victor Ferraz, mas a bola passou por cima do gol corintiano.

No minuto seguinte saiu o primeiro gol do jogo. Lucas Lima recebeu na intermediária e cruzou com perfeição para Gabriel ganhar da zaga na velocidade e cabecear sem chances para o goleiro.

A nota triste da primeira metade do jogo foi a lesão do atacante corintiano Luciano, que teve que deixar a partida com muitas dores no joelho direito. Vágner Love entrou em seu lugar.

Corinthians equilibra, mas Marquinhos Gabriel amplia para os mandantes

O segundo tempo começou no mesmo ritmo do primeiro, Lucas Lima passou por três marcadores e cruzou para Ricardo Oliveira finalizar para grande defesa de Cássio. Ainda antes dos dez minutos, o goleiro corintiano salvou de novo, dessa vez em chute de Gabriel de longa distância.

O primeiro chute dos visitantes veio apenas aos sete minutos quando Renato Augusto driblou Thiago Maia e arriscou de fora da área para defesa segura de Vanderlei. O Santos respondeu novamente com Lucas Lima, que cruzou para Ricardo Oliveira cabecear no contrapé de Cássio, mas Gil salvou em cima da linha.

Em desvantagem no placar, o técnico Tite tirou Malcom e colocou Mendoza, enquanto Dorival Júnior tirou Geuvânio para a entrada de Marquinhos Gabriel.

Aos 33 minutos saiu o segundo gol santista. Marquinhos Gabriel tabelou com Lucas Lima, recebeu sozinho dentro da área e tocou no canto de Cássio para ampliar a vantagem. Foi a segunda assistência do meia, melhor jogador da partida, que foi convocado pelo técnico Dunga para os próximos dois amistosos da Seleção Brasileira.

O Corinthians tentou aos 35 minutos quando Mendoza arrancou em velocidade, passou pelo marcador e chutou para boa defesa de Vanderlei. Vágner Love também teve a chance de diminuir o prejuízo, mas acabou furando a bola quando estava cara a cara com o goleiro santista.

No fim do jogo, Lucas Lima foi substituído por Paulo Ricardo e saiu muito aplaudido pela torcida santista presente na Vila Belmiro.