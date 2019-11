Pré-jogo: São Paulo recebe Ceará buscando abrir boa vantagem nas oitavas de final

Nesta quinta-feira (20), São Paulo e Ceará fazem o jogo de ida da fase oitavas de final da Copa do Brasil, em partida que será realizada no estádio Morumbi. Enquanto o São Paulo tenta esquecer a derrota acachapante para o Goiás na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, onde foi goleado em pleno Morumbi por 3 a 0, o Ceará venceu o Macaé, também no último sábado, e busca encaixar uma sequência de vitórias para sair da lanterna da Série B.

Como já dito, o São Paulo vem de um resultado pessímo na última rodada do Brasileirão, quando os são-paulinos foram derrotados pelo Goiás por 3 a 0. Agora os comandados de Juan Carlos Osório mudam totalmente o foco para a Copa do Brasil. Mas se pensavam que o tricolor ia de equipe reserva, está bem enganado. Osório prometeu força máxima para o confronto e busca uma importante vitória.

A Série B não têm sido muito satisfatória para o torcedor do Ceará. A equipe amarga a lanterna da competição já faz algum tempo, mas a vitória no último sábado diante do Macaé, fora de casa, deu um ânimo ao time. Mas Marcelo Cabo, treinador do alvinegro, mostra estar totalmente focado em tirar a equipe cearense da situação que está no Campeonato Brasileiro. Com isso, Cabo vai com uma equipe mista para São Paulo e espera segurar o tricolor paulista.

Mesmo com dúvidas no meio, Osório prepara São Paulo com força total

Diferença do que muitos pensavam, Juan Carlos Osório, técnico do São Paulo, promete ir com força máxima para o duelo contra o Ceará. Pensando nisso, Osório disse, em entrevista coletiva, que vai buscar a melhor formação possível para o tricolor, buscando não cometer os mesmos erros cometidos na derrota para o Goiás no último sábado, além de afirmar que a equipe precisa dar uma resposta à altura ao seu torcedor.

"Vou usar a melhor formação possível porque não quero que aconteça algo parecido com o ocorrido diante do Goiás. O jogo de sábado foi um grande aprendizado para mim. Tomara que o time possa competir bem e saia de campo com um bom resultado. Precisamos dar uma resposta ao nosso torcedor", afirmou o colombiano.

Apenas Rogério Ceni é o grande desfalque para a partida desta quinta-feira. Renan Ribeiro, que já atuou alguns jogos no lugar do ídolo são-paulino, herdará sua vaga no gol. Na zaga, Luiz Eduardo, que cumpriu suspensão contra o Goiás, volta para a zaga, onde fará dupla com Rafael Tolói. Já quem perdeu a vaga na equipe titular foi o lateral-esquerdo Carlinhos, que foi muito mal contra o Goiás. Reinaldo herda sua vaga.

A grande dúvida é no meio de campo. Michel Bastos e Paulo Henrique Ganso tem vaga garantida no meio do tricolor. As dúvidas estão entre Hudson e Rodrigo Caio, e entre Thiago Mendes e Wesley. Osório só deverá decidir quem vai atuar minutos antes do jogo.

Focado em se recuperar na Série B, Marcelo Cabo manda um Ceará misto contra o São Paulo

A situação do Ceará no Campeonato Brasileiro Série B é bem complicada e Marcelo Cabo, técnico alvinegro, sabe disso. Pensando nisso, o alvinegro de Porangabussu já mostrou que o foco é sair da lanterna e, posteriormente, do Z-4 da Série B. Com isso, Marcelo Cabo vai com um time misto, praticamente B, ou reserva, para a partida desta quinta-feira no Morumbi.

Segundo o zagueiro Carlão, que será titular no meio de campo nesta quinta-feira, o Ceará vai à campo buscando se fechar bem e sair nos contra-ataque para surpreender o São Paulo: "O professor optou por fechar bem a equipe, mas no contra-ataque vamos procurar sair rápido e buscar o gol. Fora de casa temos que estar resguardados".

Muitos jogadores oriundos da base irão compor o banco e a equipe titular do Vovô para a partida, isso pela falta de peças também, já que muitos contratados não podem atuar, pois já participaram de algum jogo nessa edição da Copa do Brasil por outro time. São eles: o goleiro Éverson, os laterais Alan e Victor Luís, o zagueiro Thiago Carvalho, o volante Ricardo Conceição, os meias Alex Amado e Bernardo e os atacantes Mazola e Vinícius. Além deles, Éverton, expulso contra o Tupi na 3ª fase, e Tiago, que passou por uma cirurgia no menisco, também não atuam.

Os outros titulares, como Ricardinho e Sandro, não atuam por opção de Marcelo Cabo. Dentre os titulares que atuaram diante do Macaé, apenas João Marcos vai à campo. No total são oito jogadores da base, sendo que dois deles, o lateral Sanchez e o atacante Arthur, serão titulares nesta quinta.