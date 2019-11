Resultado São Paulo x Ceará  na Copa do Brasil 2015 (1-2)

RESUMO DO JOGO: O São Paulo pecou nos passes, finalizações e defensivamente e com isso, perdeu o primeiro duelo das oitavas-de-final da Copa do Brasil 2015. Os donos da casa tiveram mais posse de bola, mas não conseguiu traduzir isso em gols, já o Ceará se defendeu bem e foi muito eficiente nas finalizações. Agora o Ceará pode até perder por 1 a 0 na próxima semana em Fortaleza, que se classifica para a próxima fase.

49" Fim de jogo no Morumbi! A zebra passeou no Morumbi e o Ceará venceu a partida de ida por 2 a 1. Gols marcados por Rafael Costa, duas vezes e Alexandre Pato.

47'' INCRÍVEL NO MORUMBI! Wilder tem duas chances para empatar o jogo, mas primeiro fura e depois chuta incrivelmente no travessão.

42'' Carlinhos balança as redes, mas o árbitro assinala o impedimento.

40'' Em cobrança de escanteio, a bola acaba sobrando para Carlinhos que de calcanhar toca para o gol, mas Luiz Carlos defende e evita o empate tricolor.

37'' Após bate e rebate na área do Ceará, Pato comete falta em Luiz Carlos. Na sequência, uma pequena confusão entre os jogadores do clube cearense e o zagueiro Luiz Eduardo.

35" Wilder falta falta por trás e recebe cartão amarelo.

32'' Linda jogada de Carlinhos que dribla dois e cruza na área, a zaga afasta parcialmente e a bola sobra para Michel Bastos que chuta muito mal e pra fora.

29'' São Paulo tenta pressionar novamente o Ceará, mas erra muito e mostra-se desorganizado taticamente.

22'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Resposta imediata do Tricolor, Pato recebe na área e bate no ângulo do goleiro. Golaço!

20'' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CEARÁ ! Rafael Costa bate no meio e aumenta a zebra no Morumbi. Ceará 2 a 0.

19'' PENALTI PARA O CEARÁ ! Luiz Eduardo derruba Fabinho na área e o árbitro marca a penalidade máxima.

16'' Wilder recebe em boa posição, mas ao invés de tocar para um companheiro melhor posicionado, chutou fraco para o gol.

10'' UUUHHH! Cruzamento de Carlinhos, Luiz Eduardo sobe mais que a defesa cearense, mas cabeceia para fora.

8'' Segunda alteração no São Paulo: sai Reinaldo muito vaiado e entra Wesley.

5'' Ganso tenta um passe de calcanhar, erra e a torcida do São Paulo se irrita.

4'' Quaaaaase! Contra-ataque do Ceará que termina na cabeçada de Rafael Costa, mas Renan Ribeiro defende com segurança.

0'' Tá rolando a bola para a segunda etapa.

Primeira substituição no São Paulo: Sai o camisa 9 Luís Fabiano e entra Wilder camisa 13. O colombiano fará a sua estreia no Tricolor.

RESUMO: O São Paulo começou muito bem a partida, pressionando e armando boas chances de abrir o placar. O Ceará na única vez que foi ao ataque, foi eficiente e abriu o marcador, numa falha defensiva do tricolor e a partir daí, os donos da casa pressionaram muito em busca do empate, obtendo algumas oportunidades de gol, mas ao mesmo tempo, errando muito e irritando a torcida presente no Morumbi.

47' Termina o primeiro tempo no Morumbi! São Paulo 0x1 Ceará, gol marcado por Rafael Costa.

42' MILAGRE NO MORUMBI! Após bate e rebate na área, a bola sobra para Michel Bastos que bate firme e o goleiro do Ceará faz ótima defesa. Que pressão do Tricolor.

41' Thiago Mendes arrisca de fora da área e Luís Carlos toca de leve, desviando para escanteio.

40' NA TRAAAAAAVE! Carlinhos cruza no segundo pau e Pato chega chutando e a bola bate na trave. São Paulo pressiona em busca do empate.

39' Ganso recebe de Thiago Mendes e arrisca o chute de fora da área, a bola passa perto do gol defendido por Luis Carlos.

38' Bruno cruza bem na área e Carlinhos cabeceia prensado com o zagueiro e ganha escanteio.

35' Luís Fabiano recupera bola e toca para Carlinhos que cruza mal e perde boa chance para o São Paulo.

32' Depois de um começo muito bom, o São Paulo tem dificuldades em armar jogadas perigosas, já o Ceará se defende como pode e aguarda um erro para contra-atacar.

28' Michel Bastos bate falta forte, mas a barreira desvia e é escanteio para o São Paulo.

24' Fabinho recebe o segundo cartão amarelo da partida.

23' Michel Bastos tenta arremate de fora da área, mas a bola desvia e vai para escanteio.

19' Reinaldo comete falta dura no campo de ataque e recebe o primeiro cartão amarelo do duelo.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CEARÁ ! Em cobrança de escanteio, a bola sobra para Rafael Costa que na pequena área só escora para o fundo das redes. Cearenses na frente.

13' Pato dá belo passe para Luís Fabiano na área que tenta a devolução, mas erra e a defesa cearense afasta.

10' Ceará contra-ataca pela primeira vez, mas Guilherme Andrade erra o passe e Luiz Eduardo consegue o desarme.

7' Pressão do São Paulo! Luís Fabiano faz boa jogada e cruza, a zaga do Ceará rebate parcialmente e Carlinhos chuta de primeira, mas o goleiro cearense faz segura defesa.

6' UUUUUUUHHHHH! Quase o São Paulo abre o placar. Pato recebe cruzamento de Reinaldo e finaliza fraco, o goleiro Luis Carlos rebate e quase dá para Luís Fabiano ficar com o rebote.

3' São Paulo começa a partida com muita posse de bola e buscando pressionar o Ceará que espera em seu campo defensivo.

0' Bola rolando no estádio do Morumbi para São Paulo x Ceará.

Agora, o hino nacional está sendo executado.

Nesse momento, as duas equipes entram no gramado do Morumbi.

Público muito pequeno no estádio do Morumbi. O frio, o horário do jogo e a má apresentação do São Paulo na última partida podem ter afugentado a torcida tricolor para esse duelo.

Ceará também está confirmado: Luís Carlos; Gilvan, Charles e Wellington Carvalho; Guilherme Andrade, Carlão, João Marcos, Uillian Correia e Sanchez; Rafael Costa e Fabinho. Técnico: Marcelo Cabo

São Paulo confirmou a escalação: Renan Ribeiro; Bruno, Lucão, Luiz Eduardo e Reinaldo; Thiago Mendes, Ganso, Michel Bastos e Carlinhos; Pato e Luís Fabiano. Técnico: Juan Carlos Osorio

Do lado cearense, a semana foi marcada por a chegada de um reforço no clube. O goleiro Douglas chegou do Volta Redonda por empréstimo até o fim do ano e falou sobre essa importante experiência para a sua carreira: “O Ceará é uma grande equipe e se eu tiver uma oportunidade, vou agarrar da melhor forma possível. Sou um goleiro com uma reação muito boa.”, revelou a nova contratação do Ceará.

O volante Thiago Mendes comentou sobre a partida e mostrou muito respeito pelo Ceará que mesmo na lanterna da Serie B, o time precisará entrar ligado em campo para conseguir um bom resultado: “O fato do Ceará ser o lanterna não quer dizer nada, o Goiás também não estava bem e nos venceu. Temos que vencer dentro de casa, até para dar uma resposta e por ser uma outra competição.”, afirmou.

A partida será disputada no estádio do Morumbi que tem capacidade para 67.052 pessoas e não deve ter um bom público nessa noite, mesmo com uma promoção realizada para os sócios torcedores.

No Ceará serão cerca de quatorze desfalques entre jogadores lesionados e outros que serão poupados pela comissão técnica.

Outro desfalque será do zagueiro Breno que sofreu lesão muscular na última partida e vai desfalcar o time por um tempo.

O goleiro-artilheiro, Rogério Ceni não se recuperou de lesão e desfalcará o São Paulo nesse duelo. Renan Ribeiro está confirmado como seu substituto.

FIQUE DE OLHO: Luís Carlos, goleiro do Ceará: Considerado como “paredão” pela torcida, Luís Carlos vai precisar trabalhar muito para o time conseguir um bom resultado jogando fora de casa. Afinal, o time da casa promete pressionar em busca da vitória.

FIQUE DE OLHO: Alexandre Pato, atacante do São Paulo: Artilheiro do time na temporada com 19 gols, Pato quer melhorar ainda mais esses números e nada melhor que enfrentar o último colocado da segunda divisão e jogando em casa. Osorio conta com seus gols para largar na frente do Ceará nesse mata-mata.

Já o treinador do Ceará, revelou que vai usar um time misto para o confronto, mostrando que o clube prioriza a Serie B onde está brigando para não ser rebaixado e é lanterna da competição: “A prioridade é a Serie B, onde a gente está brigando para não cair. Por isso vou poupar alguns atletas, para termos força máxima para o jogo contra o Paraná. Esse é o nosso objetivo.”, salientou Marcelo Cabo.

Na entrevista coletiva antes do duelo, Juan Carlos Osorio revelou que vai usar o que tem de melhor e que espera uma resposta do time depois do duro revés sofrido em pleno Morumbi para o Goiás: “Vou usar a melhor formação possível, porque não quero que se repita aquilo que aconteceu contra o Goiás. Foi um grande aprendizado pra mim e espero que o time possa competir bem e sair com um bom resultado. Precisamos dar uma resposta ao torcedor.”, explicou o treinador.

No último confronto, o São Paulo não tomou conhecimento do Ceará e venceu por 4 a 0 pelo Campeonato Brasileiro 2011.

Favorito no duelo, o São Paulo tem um bom retrospecto contra o Ceará. Em 16 partidas, são 11 vitórias tricolores, dois empates e três vitórias cearenses.

Os cearenses vem de vitória sobre o Macaé por 2 a 1 fora de casa na Serie B.

O Ceará será o visitante dessa noite e chega as oitavas depois de ter eliminado: Confiança, America-MG e a Ponte Preta.

O São Paulo vem de uma derrota feia em casa, perdeu por 3 a 0 para o Goiás.

O mandante é o São Paulo que chega a essa fase da competição depois de ter disputado a Libertadores 2015.

