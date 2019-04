Vasco demonstra superioridade na etapa final e bate Flamengo pela Copa do Brasil

Partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, jogo realizado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

INCIDENCIAS : Partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, jogo realizado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Dois gigantes do futebol carioca se enfrentaram hoje pela Copa do Brasil, Vasco e Flamengo fizeram um belo jogo nesta quarta feira (19), no Maracanã. O Vasco foi melhor em campo e conseguiu sair com a vitória.

O Gigante da Colina entrou em campo com a missão de vencer o arquirrival, o time vinha de derrotas no Campeonato Brasileiro, mas o que se viu do time comandado por Jorginho, era um totalmente diferente. Fez um primeiro tempo igual ao do Flamengo, mas na etapa final, a estrela de Jorge Henrique brilhou e deu a vitória para o Vasco.

Do lado do Flamengo, o time jogou bem no primeiro tempo, teve ótimas oportunidades, principalmente com o atacante Paolo Guerrero, que parou em Martín Silva algumas vezes. No segundo tempo, além de ver o Vasco sair com a vitória, viu também o capitão Wallace receber o segundo amarelo e ser expulso de campo. O jogo terminou e a torcida flamenguista presente hostilizou o técnico Cristovão Borges pedindo sua saída.

Primeiro tempo quente e com poucas chances de gol

A bola rola no Maracanã, o jogo começa com muitas faltas, muito pegado e poucas chances, logo no primeiro minuto o primeiro amarelo saiu para Julio dos Santos. Com o passar do tempo as chances aparecem, os dois times atacavam e tiveram duas ótimas chances para abrir o placar, primeiro foi o Flamengo aos 15 minutos com Guerrero, que recebeu sozinho de frente para Martín Silva, o atacante chutou, mas o goleiro tirou a bola com pé, evitando que o Rubro-negro abrisse o placar.

Dois minutos depois do lance com Guerrero, foi a vez do Vasco, com Nenê, Madson acreditou na jogada de linha de fundo e cruzou para dentro da área, a bola caiu no pé de Nenê que chutou fraco, mas ainda sim dificultando a vida do jovem goleiro Cesar, que efetuou uma linda defesa.

Os dois times marcavam bem, bem pegado no meio de campo. Aos 22, uma nova chance para o Vasco abrir o placar, Nenê cobra e Serginho desvia de cabeça e a bola passa perto do gol, mas sai pela linda de fundo. O primeiro tempo chega a 19 faltas nos primeiros 30 minutos, no que pode observar os dois times vieram para uma guerra, como alguns jogadores disseram que seria durante a semana. Aos 41, o Flamengo reclamou muito de um pênalti, Guerrero invadiu a área e caiu devido a marcação de Rodrigo, mas o juiz estava perto do lance e mandou continuar a jogada. O juiz concedeu mais três minutos de acréscimo e mesmo assim ninguém mexeu no placar.

Jorge Henrique abre o placar e sacramenta a vitória vascaína

O segundo tempo não começa muito diferente da primeira etapa, logo de cara um cartão amarelo, dessa vez para o Flamengo, Márcio Araujo por falta dura em Nenê, Rodrigo cobra falta, mas a bola explode na barreira. Se no primeiro tempo alguns flamenguistas reclamaram de um pênalti em cima de Guerrero, na etapa final foi a vez dos vascaínos, Emerson Sheik puxa a camisa de Anderson Salles dentro da área após bola vinda de escanteio.

O Vasco era um pouco melhor no segundo tempo, não parecia aquele time do Brasileirão. Aos 12 minutos, Riascos recebeu impedido na direita, segurou um pouco a bola e tocou para o meio da área, a bola caiu no pé de Jorge Henrique que não perdoou e chutou forte no ângulo, sem possibilidades de defesa. Golaço, 1 a 0 Vasco. Aos 14 minutos, o Flamengo voltou a assustar em lance vindo do escanteio, Éverton cruzou e Guerrero tentou de cabeça, a bola passou assustando os vascaínos. O garoto Jorge, que estava sendo observado por Dunga, fez uma ótima jogada aos 20 minutos, mas na hora da finalização, a bola explodiu em Guiñazu.

O jogo seguia quente, tanto que aos 24 minutos, Wallace recebeu o segundo amarelo e foi expulso da partida por falta dura no lateral Madson. O técnico Cristovão Borges, muito hostilizado durante a partida, foi obrigado a sacar Samir para no lugar de Éverton. O Gigante da Colina dominava a partida a partir daí, o Flamengo vinha para o atacante mas não era decisivo. Nenê, aos 34 minutos, teve uma bela chance de ampliar, em bola recebida na intermediária da área e tentou um chute colocado, mas a bola não saiu no efeito que queria e Cesar defendeu sem nenhuma dificuldade. O jogo seguiu com o Vasco melhor na partida até o fim. O juiz Ricardo Marques deu quatro minutos de acréscimo, mas o Flamengo não teve poder de reação e o Vasco não conceguiu ampliar o placar. Fim de jogo.