Ceará surpreende ao bater São Paulo fora de casa e joga por empate para garantir classificação

Partida de ida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo. Público: 13.015 Renda: R$ 309.884,00.

INCIDENCIAS : Partida de ida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo. Público: 13.015 Renda: R$ 309.884,00.

A Copa do Brasil é uma competição movida por grandes surpresas e na noite desta quinta-feira (20) aconteceu mais uma no estádio do Morumbi, em São Paulo. Vivendo uma péssima fase e com foco total na Série B, o Ceará entrou em campo para enfrentar o favorito São Paulo, mas acabou surpreendendo e garantiu uma boa vantagem para o confronto da volta ao bater os tricolores por 2 a 1. Rafael Costa marcou os dois tentos do alvinegro, enquanto Alexandre Pato descontou para os donos da casa.

Com o resultado desta noite, o São Paulo vai precisar lutar bastante para continuar na Copa do Brasil. Os tricolores só vão seguir no certame se bater os adversários, no confronto da volta, por mais de dois gols de diferenças ou por um caso balance as redes por mais de três vezes. Já os cearenses podem garantir a vaga até com um revés pelo placar mínimo. Caso aconteça um 2 a 1 favorável aos paulistas, a decisão será nos pênaltis.

Os dois times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (26), às 19h30, na Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará. Antes, entretanto, os escretes entram em campo pelo campeonato nacional. Na Série A, o São Paulo duelará, no domingo (23), com o Flamengo, às 16h00, no Maracanã. Já o Ceará joga, no mesmo dia e horário, pela Série B diante do Paraná, na Arena Castelão.

Ceará tem marcação eficiente, encontra gol e surpreende tricolores

O São Paulo começou o confronto tentando se impor diante de um Ceará que fechava os espaços para não correr muitos riscos, assim, buscava o setor ofensivo apenas nos contra-ataques. Os tricolores chegaram com perigo aos seis minutos, quando Pato finalizou para boa defesa do goleiro Luiz Carlos. A pressão do escrete da casa foi aumentando e deixando a vida dos adversários bastante complicada, como na tentativa de Carlinhos, obrigando o arqueiro cearense a fazer mais uma boa intervenção.

A primeira tentativa cearense no embate foi aos dez minutos, com Guilherme Andrade avançando pela linha de fundo e cruzando para corte do sistema defensivo rival. Os alvinegros foram tomando gosto pelo embate e passaram a ariscar um pouco mais. Os cearenses foram, então, premiados aos 19 minutos. Aproveitando um cruzamento de escanteio, o atacante Rafael Costa só empurrou a bola para o fundo das redes.

Sendo surpreendido, os tricolores então começaram uma grande batalha na tentativa de igualar o marcador. O time da casa chutava bastante, principalmente, com o polivalente Michel Bastos, contudo, pouco exigia do goleiro Luiz Carlos. Erroneamente, os tricolores buscavam assustar pelos lados do campo, mas o sistema defensivo alvinegro tinha uma boa recomposição para fechar os espaços.

Uma boa oportunidade para os tricolores surgiu aos 39 minutos, quando Bruno cruzou pela direita e Luís Fabiano cabeceou, mas não balançou as redes por conta da defesa, que desviou para longe da meta. Em seguida, Paulo Henrique Ganso chutou bem de fora da área e assustou o arqueiro alvinegro. A pressão foi aumentando cada vez mais com a aproximação do final da etapa, mas os donos da casa não lograram êxito pela falta de pontaria e da trave, que evitou o tento de Carlinhos. Assim, a etapa final no 1 a 0 favorável aos donos da casa.

Rafael Costa marca novamente e garante vitória do alvinegro cearense

Para o segundo tempo, o técnico Juan Carlos Osório resolveu tirar o experiente atacante Luís Fabiano para promover a entrada do estreante colombiano Wilder. Já o técnico Marcelo Cabo manteve os 11 jogadores da etapa inicial. Com a bola rolando, os cearenses quase aumentaram o marcador, com Rafael Costa, que cabeceou forte para boa intervenção do goleiro Renan Ribeiro. Impaciente com o rendimento do time, Osório logo tirou o lateral-esquerdo Reinaldo para colocar Wesley.

O São Paulo quase deixou tudo igual com o zagueiro Luiz Eduardo, que subiu mais alto do que a marcação em cruzamento de Carlinhos, mas mandou para fora. A pressão tricolor foi, novamente, aumentando, mas quem festejou foram os visitantes, quando Fabinho foi derrubado por Luiz Eduardo e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, Rafael Costa não perdoou e mandou para o fundo das redes.

A pressão e a exposição com a insatisfação por conta de futebol por parte da torcida só aumentaram, mas os tricolores balançaram as redes dois minutos depois. Alexandre Pato dominou na entrada da área e bateu, com bastante categoria, para o fundo da meta alvinegra. Os tricolores foram na base da vontade, mas os torcedores continuaram com os protestos nas arquibancadas por conta da sequência de resultados negativos.

O São Paulo até fez um gol novamente, mas o tento não valeu. Carlinhos, em posição irregular, recebeu de Wilder aos 43 minutos e mandou para o fundo da meta, contudo, a arbitragem anulou corretamente. Desta maneira, os alvinegros cearenses garantiram um importante resultado de 2 a 1, que servirá não só para o jogo da volta como para ganhar moral na sequência da temporada.