Fluminense derrota Paysandu com gol no fim e sai com vantagem nas oitavas da Copa do Brasil

Partida válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, disputada no Maracanã (13.044 pagantes, 13.523 presentes).

Em partida válida pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil, disputada na noite desta quarta, no Maracanã, o Fluminense sofreu, mas fez o dever de casa e triunfou sobre o Paysandu por 2 a 1. Os gols Tricolores foram anotados por Magno Alves e Renato, este último já no fim do jogo. Yago Pikachu, principal nome do cotejo, fez o tento dos visitantes. O embate decisivo ocorre na quarta-feira (26), às 19h30, no Mangueirão. Outro destaque ficou por conta da torcida paraense, que se fez presente em grande número no palco da final da Copa do Mundo de 2014.

Antes do confronto, as equipes têm compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Quarto colocado, o Flu abre o returno do certame às 16h do domingo (23), quando vai até Santa Catarina enfrentar o Joinville.

O Papão, por sua vez, ocupa a 7º posição na Série B e enfrenta o Botafogo - concorrente na luta pelo acesso - também no domingo, às 11h, no estádio Engenhão.

Em primeiro tempo aberto, equipes criam boas chances de marcar

Com a bola rodando, o Paysandu contrariou expectativas e se fez presente no campo adversário. O Papão pressionou a saída de bola Tricolor, que encontrou pouco espaço para tocar a pelota verticalmente e se limitou a dar passes laterais. Aos 7 minutos, os paraenses deram também a primeira finalização da partida. Jhonnatan recebeu pela direita, puxou para o meio e mandou sem direção, sobre o gol.

O Fluminense, aos poucos, começou a rondar a área Bicolor com o apoio dos seus laterais. Após cruzamento na área, aos 19 minutos, Ronaldinho escorou de modo maestral com o peito para Fred, que, nas costas da zaga, chegou chutando com liberdade, mas o goleiro Emerson fez grande defesa e conseguiu defender com o pé.

O jogo foi ficando aberto, com as duas equipes criando boas chances de inaugurar o marcador. Aos 26, Emerson foi quase no limite da área para afastar o cruzamento e a bola ficou nos pés de Edson, que chutou abafado pelo goleiro. Na sobra, Marcos Júnior pegou de primeira da entrada da área mas mandou pra fora. A resposta dos paraenses veio na sequência, quando Leandro Cearense recebeu cruzamento, ajeitou para o meio e a bola chegou em Jhonnatan, que tentou arrumar pra trás. A zaga carioca se recuperou no lance afastou o perigo.

Seguindo a tendência de explorar a bola aérea, Fred recebeu pelo alto e cabeceou para o chão. Temendo o quique da bola, Emerson conseguiu fazer a defesa em dois tempos. Minutos depois, após bola levantada, Aylon recebeu com liberdade nas costas da zaga e concluiu de primeira para boa ação de Júlio César, que defendeu de manchete, no susto.

Começou a aparecer no cotejo a figura de Yago Pikachu. Aos 38, o jogador foi acionado pela direita e chutou cruzado, surpreendendo Júlio César, que cedeu o escanteio. Pouco depois, o lateral arriscou de fora da área, para tranquila defesa do arqueiro Tricolor. Já nos acréscimos, o mesmo Pikachu aplicou lindo drible na entrada da área, tabelou com Cearense e entrou livre na zona de perigo. O garoto, contudo, preferiu driblar a chutar, e perdeu a bola ao tentar passar por Júlio César, que tirou a pelota dos pés do atleta.

Pikachu comanda a partida, mas golaço de Renato dá vitória ao Flu

Na etapa final, o Flu tratou de marcar o tento inaugural logo aos 9 minutos. Scarpa avançou pela esquerda e colocou, como se fosse com a mão, na cabeça de Magno Alves, que se projetou nas costas da zaga e, da marca do pênalti, cabeceou para o fundo das redes, anotando seu primeiro gol desde o regresso ao Rio de Janeiro.

Minutos depois do gol, Ronaldinho cobrou falta pela direita e Edson surgiu entre os zagueiros para cabecear para fora. O craque, na sequência, deu bonito passe de letra na faixa central do gramado. Sua categoria ficou explícita, ainda mais pelo contraste com lance seguinte, quando Marcos Júnior também deu este tipo de passe, mas sem a mesma felicidade.

O Gaúcho, porém, era tímido na partida. Pouco participava da criação das jogadas e da marcação. Aparecia sobretudo nos lances de bola parada, mas também sem grande efetividade.

O Papão mostrou que sentiu o gol. Aguda na primeira etapa, a equipe só deu seu primeiro chute no segundo tempo aos 21, quando Ricardo Capanema arriscou da intermediária para defesa em dois tempos de Júlio César. Ciente da importância de marcar gols longe de seus domínios na Copa do Brasil, Dado Cavalcanti promoveu a entrada do atacante Misael na vaga do volante Jhonnatan.

Aos 26, quando Pikachu voltou a aparecer na partida, sua equipe chegou ao empate. Após dividida entre Edson e Carlinhos na meia lua, o árbitro viu falta no meia Bicolor. Se Scarpa cruzou “com a mão” no tento carioca, o elétrico lateral alviceleste fez o mesmo ao cobrar falta com perfeição, tirando da barreira e deixando tudo igual.

O gol foi encarado de maneiras distintas pelas duas equipes. Os anfitriões acusaram o golpe, deixando espaços para o adversário e pouco pressionando para chegar ao gol da vitória. O Paysandu se empolgou e se aproximou da virada em algumas ocasiões. Aos 32, em rápido contra-ataque, Misael recebeu pela direita, puxou para o meio e bateu colocado, para importante defesa de Júlio César.

O momento era todo da torcida visitante, que cantava como se fosse maioria nas arquibancadas do Maracanã. Aos 43, Pikachu cobrou escanteio fechado e Aylon desviou para grande defesa do arqueiro do Flu. Minutos antes, Carlinhos havia recebido pela esquerda e arriscado de fora da área para longe de gol, sem sustos para o guarda-metas.

Nos acréscimos, porém, os cariocas passaram por cima da adversidade e chegaram com efetividade. Scarpa cobrou escanteio, a zaga afastou e Renato, com liberdade, soltou o pé na sobra e acertou o ângulo de Emerson, que nada pôde fazer: 2 a 1, placar final.