Enderson reconhece atuação abaixo do esperado, mas comemora vantagem na Copa do Brasil

Apesar da vitória do Fluminense por 2 a 1 diante do Paysandu, nessa quinta - feira (20), Enderson Moreira não ficou satisfeito com a atuação da equipe Tricolor. O técnico admitiu desempenho abaixo da média, mas comemorou a vantagem no jogo de volta, que vale vaga para as quartas de final. O comandante também explicou que as alterações na equipe foram feitas por conta das questões físicas.

"Tive de fazer três mudanças, mas nenhuma foi de ordem tática ou técnica. Algumas vezes algum jogador pode estar mal tecnicamente, mas não pude tirar. Foram substituições por questões fisicas. Já vim para o intervalo com duas. O Ronaldo já estava cansado, mas tentou ficar mais um pouco. Ficamos limitados e é claro que não fizemos um grande jogo. Minha análise é essa. Nos primeiros trinta minutos sim, mas depois não. O Paysandu picotou muito o jogo. Criou dificuldade para nós podermos chegar. Futebol não é justo. Não fizemos um jogo tão bom, levamos uma vantagem", analisou.

O treinador ainda afirmou que Ronaldinho, que alegou cansaço e foi substituído aos 25 minutos do segundo tempo, não deve jogar domingo, diante do Joinville, pelo Campeonato Brasileiro. "Nós já esperávamos por isso. Ele não começou a temporada conosco. Agora vamos ter um sequencia maior de lesões por trauma, por problemas musculares. A sequencia vai bater mais. Já tinhamos a ideia de preservar nesta viagem. Vamos esperar para ver como ele vai reagir. Ter uma boa semana de treinamentos, jogador que fica muito tempo parado perde a força, perde a massa. Vamos reavaliar amanhã (sexta-feira)", disse.

Enderson disse também ser difícil contar com a volta de Diego Cavalieri e Osvaldo, que estão lesionados e não participaram do confronto contra o Paysandu. Fred e Welligton Silva, deixaram o campo com dores e serão reavaliados. Para o técnico, não é hora de lastimar os desfalques. "Sempre falo que não gosto de lamentar quem não atua. Gosto de enaltecer e dar valor a quem entra. Só se conseguem bons resultados com elenco qualificado. É momento de parabenizar quem está tendo esta oportunidade", afirmou.