Prass diz estar confiante na renovação com Palmeiras e quer definir produtividade para assinar

O goleiro Fernando Prass se mostrou otimista em relação a sua renovação de contrato com o Palmeiras. Após uma reunião com os diretores do clube e seus representantes, o goleiro disse que, a tendência é ele continuar vestindo a camisa do Verdão em 2016. Ele, porém, comentou que faltam detalhes na renovação como certos valores da produtividade, contrariando o que disse antes do jogo em entrevista dada.

– Não tem muita dificuldade. O Palmeiras quer que eu fique, eu também quero ficar, mais cedo ou mais tarde, tomara que mais cedo, vamos acertar – afirmou o goleiro, antes da partida desta quarta-feira pela Copa do Brasil, contra o Cruzeiro.

Na semana passada, Fernando Prass afirmou que espera que o assunto não se prolongue tanto como algumas negociações que ocorreram no clube há pouco tempo. A principal intenção do goleiro é evitar uma novela sobre o seu futuro no Palmeiras. Uma nova reunião deve acontecer até o fim do mês. O goleiro alviverde tem contrato até o dia 31 de dezembro, e terça o estafe dele se reuniu com o diretor de futebol do Palmeiras, para conversar sobre a renovação. Prass tem o desejo de renovar por mais duas temporadas e pessoas próximas a ela e ao clube dizem que a negociação não se tornará mais uma novel no Verdão. E ontem (19), o jogador reforçou este discurso.

"Se não tivesse nenhuma aresta para aparar, já teria saído (a renovação). Só não saiu porque tem algumas diferenças. Estou aqui há três anos, conheço a realidade do clube, não sou maluco. Pela minha vivência do clube, são diferenças pequenas para se aparar." acrescentou.

Além dele, Aranha, João Paulo, Zé Roberto, Jackson, Vitor Hugo, Victor Ramos, Andrei Girotto, Kelvin e Rafael Marques, são jogadores com contrato a vencer até dezembro. A diretoria e os jogadores, esperam definir o quanto antes.