Santa Cruz anuncia contratação do atacante Diogo Campos, ex Botafogo-SP

Apesar de ter, atualmente, o terceiro ataque mais positivo da Série B do Campeonato Brasileiro ao lado de Bahia, América-MG, Macaé e Sampaio Corrêa, o Santa Cruz anunciou mais uma contratação para o setor. Trata-se do atacante Diogo Campos, revelado no Atlético-GO e que estava defendendo o Botafogo-SP, no qual disputou o estadual.

Com apenas 24 anos e aparecendo para o futebol no Dragão goiano, o atleta acumula passagem também pelo francês Évian, na temporada 2012/2013. O contrato junto ao Mais Querido foi acertado até o final da Segundona, sendo indicado pelo treinador Marcelo Martelotte, conforme destacou o vice-presidente Constantino Júnior: "É um atleta de força e velocidade, por isso acreditamos no potencial dele. Além disto, ele tem a confiança do treinador", afirmou o dirigente.

Responsável pela chegada do jogador, o comandante coral explicou que as características do novo reforço do tricolor serão fundamentais para a sequência do certame nacional. Diogo já havia trabalhado com Martelotte em 2014, também na equipe do Centro-Oeste.

"Foi um pedido meu para que eles trouxessem, pois é importante a chegada de um jogador velocista e de força. É um jogador com características modernas e que vai nos ajudar bastante no decorrer da competição", ressaltou Marcelo.

O centroavante é o quinto nome a chegar às dependências do José do Rêgo Maciel desde a chegada do técnico. Antes, haviam acertado com a Cobra Coral o volante Moradei, o lateral-direito Vitor e os atacantes Bruno Morais e Grafite. Com isso, aumenta a concorrência por vaga no ataque, uma vez que o escrete do Arruda já contava com Bruno Mineiro, Nathan, Gllawcyo, Luisinho e Anderson Aquino disponíveis para desempenhar a função.

Os pernambucanos atuam pela segunda divisão às 21h30 desta sexta-feira (21), diante do Macaé, no Arruda. O confronto é válido pela 20ª rodada e é de extrema importância no torneio, uma vez que ocupam a 8ª posição, somando 28 pontos, a cinco do Bahia, último integrante do G-4.