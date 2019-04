Luxemburgo projeta repetir escalação no Cruzeiro pela primeira vez contra o Corinthians

Vanderlei Luxemburgo deve repetir a escalação do Cruzeiro no jogo deste domingo, contra o Corinthians, pela primeira vez desde que retornou ao time celeste. Satisfeito com o rendimento da equipe mineira na quarta-feira (19), apesar do revés para o Palmeiras, por 2 a 1, pela Copa do Brasil, o comandante deseja que o time mantenha o mesmo ritmo de jogo apresentado contra o Porco.

“De imediato, não há intenção de mudar a equipe, até porque encontrei o modelo de a equipe jogar. Já tinha um desenho. Troquei jogadores, mas o desenho se manteve, preparando para suportar quarta e domingo. Se treinamos quatro semanas livres para suportar quarta e domingo, temos, no início, de fazer com que os jogadores entendam que o trabalho está sendo preventivo, de recuperação, e que cansaço é momentâneo. A ideia é manter a equipe”, disse Luxemburgo, nesta sexta-feira (21).

Treinando em Atibaia, o treinador torce para que Leandro Damião e Marquinhos estejam 100%, para conseguir repetir a escalação. Os jogadores, de acordo com a assessoria do Cruzeiro, estão com lesão no ombro e serão reavaliados pelo médico Walace Espada neste sábado (22). Apesar disso, ambos atletas estiveram presentes no treino desta sexta-feira.

Se Damião e Marquinhos forem liberadores para entrar em campo no domingo, o Cruzeiro deve enfrentar o Corinthians com: Fábio; Mayke, Manoel, Paulo André e Mena; Charles, Henrique e Fabrício; Marquinhos, Leandro Damião e Alisson.

O Cruzeiro enfrenta o Corinthians neste domingo (23), às 16h, na Arena Itaquerão, em São Paulo, pela 20ª rodada do Brasileirão. O Timão entra em campo para defender a liderança do certame, enquanto a Raposa precisa dos três pontos para se distanciar da zona de rebaixamento.

Outra competição

Luxemburgo quer esquecer o primeiro turno decepcionante do Cruzeiro neste Campeonato Brasileiro. E para isso, o treinador saber que precisa deixar para trás os equívocos cometidos e ter mais atitude.

“Agora são 19 jogos de uma outra competição. Um outro momento, cada jogo agora você vai eliminando e vai acabar a competição. Aquele discurso de remontagem, transição, é normal, mas agora é hora de produção e atitude, como mostramos contra o Palmeiras”, afirmou.